¿Qué pone en riesgo la salud cardiovascular en nuestro día a día?

La salud cardiovascular sigue siendo uno de los grandes retos sanitarios de nuestro tiempo. Las enfermedades del corazón continúan liderando las estadísticas de morbilidad y mortalidad en los países desarrollados, a menudo asociadas a hábitos cotidianos que pasan desapercibidos.

Desde la Unidad de Cardiología Clínica e Imagen Cardíaca de la clínica HLA Vistahermosa, formada por el Dr. Thomas A. Brouzet, el Dr. Patricio Pérez-Berbel, el Dr. Manuel Macías Villanego y el Dr. Elías Martínez Rey-Rañal, se insiste en la importancia de mantener una atención constante al corazón, más allá de momentos puntuales o etapas concretas del año.

Imagen de equipo de la Unidad de Cardiología Clínica e Imagen Cardíaca de la clínica HLA Vistahermosa. / INFORMACIÓN

Los especialistas recuerdan que el riesgo cardiovascular no aparece de forma repentina. Se construye poco a poco, a partir de conductas mantenidas en el tiempo como una alimentación inadecuada, el sedentarismo, el consumo de tabaco y alcohol, el estrés crónico o el mal control de enfermedades como la hipertensión, la diabetes o el colesterol elevado. La combinación de estos factores puede desestabilizar a personas con riesgo previo y favorecer la aparición de arritmias, infartos de miocardio o ictus.

Uno de los aspectos más determinantes es la alimentación. Las dietas ricas en grasas saturadas, sal y azúcares simples contribuyen al aumento del colesterol, los triglicéridos y la presión arterial. Este impacto es especialmente relevante en personas con antecedentes cardiovasculares, pero también en aquellas que, sin diagnóstico previo, acumulan factores de riesgo. Moderar las cantidades, priorizar frutas, verduras, legumbres, pescado y aceite de oliva, y reducir el consumo de ultraprocesados son medidas sencillas con un efecto directo sobre la salud del corazón.

Priorizar frutas, verduras, legumbres, pescado y aceite de oliva, y reducir el consumo de ultraprocesados son medidas sencillas con un efecto directo sobre la salud del corazón. / INFORMACIÓN

Alcohol y tabaco, dos enemigos silenciosos

El consumo de alcohol y tabaco continúa siendo otro de los grandes enemigos del sistema cardiovascular. El alcohol, incluso en ingestas puntuales elevadas, puede desencadenar arritmias como la fibrilación auricular, mientras que un consumo mantenido se asocia a insuficiencia cardíaca. El tabaco, por su parte, daña las arterias, favorece la aterosclerosis y multiplica el riesgo de infarto e ictus.

La falta de actividad física es otro factor clave. El sedentarismo se asocia a aumento de peso, peor control de la tensión arterial y mayor riesgo metabólico. Realizar ejercicio aeróbico de intensidad moderada, como caminar a paso ligero, nadar o ir en bicicleta al menos 30 minutos la mayoría de los días de la semana, mejora la función cardíaca, reduce el estrés y ayuda a mantener un peso saludable.

Realizar ejercicio aeróbico de intensidad moderada, al menos 30 minutos la mayoría de los días de la semana, mejora la función cardíaca, reduce el estrés y ayuda a mantener un peso saludable. / INFORMACIÓN

Estrés crónico y corazón: una relación directa

Precisamente el estrés sostenido es un elemento cada vez más presente en la vida diaria. Las exigencias laborales, familiares y sociales elevan los niveles de cortisol, una hormona que incrementa la presión arterial y acelera el ritmo cardíaco. Aprender a identificar las situaciones de tensión, introducir pausas, cuidar el descanso y practicar técnicas sencillas de respiración o relajación puede marcar una diferencia real en la salud cardiovascular.

Los especialistas también alertan sobre el descuido del tratamiento médico. Olvidar la medicación o modificarla sin supervisión profesional es una causa frecuente de descompensaciones en pacientes con hipertensión, insuficiencia cardíaca o antecedentes de infarto. Mantener la adherencia al tratamiento y acudir a las revisiones programadas es fundamental para prevenir complicaciones.

Controlar regularmente la tensión arterial, la glucosa en sangre y los niveles de colesterol, así como vigilar posibles alteraciones del sueño como las apneas, forma parte de una estrategia integral de prevención. Ante cualquier anomalía, la recomendación es clara: consultar con el médico.

En este contexto, HLA Clínica Vistahermosa pone a disposición de la población su Servicio de Cardiología, orientado a ofrecer una atención integral y personalizada en todas las fases de la enfermedad cardiovascular. La prevención, el diagnóstico precoz y el seguimiento especializado son las herramientas más eficaces para cuidar el corazón, un órgano que no entiende de pausas ni excepciones.