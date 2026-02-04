Uno de cada cuatro tumores diagnosticados se encuentra en el aparato digestivo

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, el Hospital Quirónsalud Torrevieja subraya la importancia del diagnóstico precoz en los tumores del aparato digestivo, unos de los más frecuentes y que representan cerca del 25% de todos los cánceres, con más de 70.000 nuevos casos previstos cada año, además de provocar alrededor de 30.000 muertes anuales.

El cáncer colorrectal es el tumor digestivo más frecuente y mortal, con una incidencia superior a 43.000 casos anuales, seguido por los tumores de páncreas, estómago, hígado y esófago, siendo más comunes en hombres.

Según apuntan los especialistas, muchos tumores digestivos pueden evolucionar durante meses o incluso años sin síntomas claros o con señales poco específicas, lo que hace esencial la vigilancia médica, el seguimiento de síntomas persistentes y la indicación adecuada de pruebas diagnósticas.

“En el cáncer, el tiempo marca la diferencia. Detectar un tumor digestivo en fases iniciales no solo mejora el pronóstico, sino que en muchos casos permite tratamientos menos agresivos y más eficaces”, subraya el doctor Gerardo Blanco, especialista en Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Torrevieja .

Doctor Gerado Blanco, especialista aparato digestivo Quirónsalud Torrevieja. / INFORMACIÓN

Gastroscopia y colonoscopia, pruebas clave para detectar y prevenir

Entre las herramientas de diagnósticas más importantes se encuentran la gastroscopia y la colonoscopia, pruebas endoscópicas que permiten visualizar el interior del tubo digestivo, realizar biopsias y, en determinados casos, tratar lesiones durante el mismo procedimiento.

“La gastroscopia nos permite explorar el esófago, el estómago y el duodeno, y es especialmente útil cuando hay síntomas como dificultad al tragar, anemia, pérdida de peso o molestias digestivas persistentes”, explica el doctor Blanco.

Por su parte, la colonoscopia se considera una prueba fundamental frente al cáncer colorrectal, al permitir detectar lesiones precancerosas y extirpar pólipos antes de que se conviertan en cáncer. “La colonoscopia es una prueba clave porque puede ser diagnóstica y preventiva al mismo tiempo. Si detectamos un pólipo, podemos retirarlo durante la exploración y evitar su evolución”, destaca el especialista. Esta prueba se recomienda realizarse a los cincuenta años y antes en pacientes con antecedentes familiares de este tipo de tumores.

Cápsula endoscópica para el estudio del intestino delgado

La cápsula endoscópica es otra técnica que ha supuesto un avance notable. Se trata de una cápsula con microcámara que el paciente ingiere y que capta imágenes durante su recorrido por el aparato digestivo, siendo especialmente útil para estudiar el intestino delgado, una zona compleja de explorar con técnicas convencionales. En el Hospital Quirónsalud Torrevieja, esta prueba se realiza sin necesidad de sedación, lo que mejora la comodidad del paciente y permite retomar la actividad habitual de forma inmediata. Aunque no permite tomar biopsias, puede detectar lesiones que posteriormente se confirman con otras técnicas.

“La cápsula endoscópica es especialmente útil para estudiar el intestino delgado, una zona difícil de explorar con las endoscopias habituales”, señala el doctor Blanco. “Se indica, por ejemplo, en casos de anemia sin causa aparente o sangrados digestivos de origen desconocido”.

Ecoendoscopia para el hallazgo de tumores complejos como el de páncreas

Entre los tumores digestivos, el cáncer de páncreas destaca por su aumento de mortalidad en los últimos años, lo que refuerza la necesidad de herramientas diagnósticas de alta precisión. En este contexto, la ecoendoscopia se ha convertido en una técnica fundamental para el estudio de lesiones profundas y estructuras cercanas al tubo digestivo. “La ecoendoscopia combina endoscopia y ecografía desde el interior del aparato digestivo, lo que nos permite ver con gran precisión estructuras profundas y valorar la extensión local de algunas lesiones”, explica el especialista.

Además, permite obtener muestras mediante punción guiada, un paso esencial para confirmar el diagnóstico y orientar el tratamiento. “En oncología digestiva, poder tomar una muestra con precisión es clave. La ecoendoscopia nos permite estudiar lesiones sospechosas y obtener tejido para analizarlo, lo que orienta el tratamiento desde el inicio”, añade el doctor Blanco.

Desde el Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Torrevieja recuerdan la importancia de acudir al especialista ante señales de alarma, especialmente si persisten en el tiempo, como la presencia de sangre en heces o heces negras, anemia sin causa clara, pérdida de peso involuntaria, cambios persistentes en el ritmo intestinal, dolor abdominal mantenido, dificultad para tragar o vómitos repetidos o persistentes.