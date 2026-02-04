El Dr. Rubén Davó, del Hospital Vithas Medimar, lidera el primer estudio que avala el 'Quad Zygoma' como la solución definitiva para implantes maxilares fallidos

Recientemente se ha publicado el primer estudio sobre implantes cigomáticos de 2026 en la revista científica Clinical Oral Implants Research (COIR), que ya está disponible en acceso abierto. En ella, el Dr. Rubén Davó, cirujano maxilofacial del Hospital Vithas Davó Instituto Dental, posiciona la cirugía maxilofacial y odontología españolas en la vanguardia internacional.

“Esta publicación representa un hito al ofrecer la primera evidencia clínica sólida y a largo plazo que redefine el protocolo Quad Zygoma. La investigación demuestra que esta técnica es una terapia de rescate altamente fiable para pacientes que han sufrido el fracaso de rehabilitaciones previas de dentadura completa, superando definitivamente el concepto de ser un simple tratamiento alternativo”, explica el Dr. Davó.

Evidencia científica

El estudio arroja cifras concluyentes sobre la eficacia de esta intervención en casos críticos. De este modo, sobe una muestra de 28 pacientes tratados con un total de 112 implantes cigomáticos, se ha realizado un seguimiento medio de 8,2 años, con casos documentados de hasta 17,5 años de evolución.

Planificación de Quad Zygoma previa cirugía navegada. / INFORMACIÓN

La tasa de supervivencia del implante ha sido del 98,2% y en el 100% de los casos se realizó con protocolo de función inmediata, permitiendo al paciente recuperar la función y estética en un tiempo récord.

"Cuando las soluciones convencionales fracasan y ya no hay alternativas claras, el paciente se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema. Este estudio demuestra que el Quad Zygoma es una solución altamente predecible que devuelve la calidad de vida a largo plazo", afirma el Dr. Rubén Davó.

Un referente en cirugía compleja

Vithas Davó Instituto Dental se consolida así como un centro de referencia mundial para la resolución de fracasos complejos en implantología. Los resultados muestran que las complicaciones son manejables y no comprometen el éxito final de la rehabilitación.

Para la comunidad científica, este trabajo publicado en COIR establece un nuevo estándar, probando que el protocolo, liderado por el Dr. Davó, es la respuesta definitiva cuando el resto de las opciones para recuperar los dientes fijos han fallado.