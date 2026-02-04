Quejas por ratones y cucarachas en una residencia para personas con discapacidad de Alicante

Quejas por ratas, ratones y cucarachas, que dejan excrementos en duchas y otras instalaciones como los falsos techos, y hormigas cuando hace calor. También por goteras, pérdida de agua en aseos e infraestructuras abandonadas y con riesgo para la seguridad de los usuarios. La problemática del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica (CAMP) Santa Faz, donde residen personas mayores y con discapacidad bajo tutela de la Generalitat Valenciana, va más allá de los impagos que sufren los trabajadores desde hace meses, con deudas en algunos casos de más de 4.000 euros, y ha sido recogida por Compromís.

La falta de respuesta de las autoridades a este problema y a los impagos ha llevado a los empleados a celebrar protestas en el propio centro. Compromís ha tenido acceso a imágenes fotográficas y de vídeo sobre el estado de las instalaciones que aseguran han sido tomadas esta semana. Están preparando una denuncia en Fiscalía por negligencia de las autoridades competentes al entender que se pone en peligro a trabajadores y usuarios. También quieren que se abra una comisión de investigación en las Cortes Valencianas para que se depuren responsabilidades.

La conselleria ha contactado con control de plagas para resolver un problema que asegura se da con frecuencia en la zona donde está ubicada la residencia

INFORMACIÓN ha preguntado por esas condiciones de insalubridad a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Desde este departamento indican que las imágenes de los roedores y otros bichos llevan tiempo circulando, y que algunas "no son actuales ni reales". Afirman que han mandado a la inspección, a Sanidad y también a fumigar porque aseguran que es un problema persistente al estar la residencia en una zona que sufre con más asiduidad que otras la presencia de cucarachas o roedores.

"El director territorial nuestro ha sido director del centro y es algo que no es de ahora. Se va a proceder con control de plagas a fumigar todas las estancias y a mover a los usuarios por módulos. Pero los problemas que se pretenden mostrar no se corresponden con la realidad", insisten.

La formación de izquierdas quiere llevar la situación a Fiscalía y que se investigue en las Cortes Valencianas

Óvulos

Francesc Roig, diputado de Compromís en las Cortes Valencianas, ha explicado que, según sus indagaciones, la infraestructura ha tenido problemas continuamente, pero que no estaba en esta situación. "A partir de verano es cuando empieza el problema más gordo de las plagas que hay de ratones, de cucarachas, de hormigas. Hemos sabido que los trabajadores llegaron a exponerlo al consejo de dirección del centro, cosa que estos obvian".

La plantilla ha estado "peleando en solitario durante meses". A esta situación se suman impagos por parte de la Generalitat, con afectados que han tenido que recurrir a familiares para subsistir, a pedir préstamos e incluso a la donación de óvulos para poder pagar los recibos, según contaron a este medio.

Residuos en una de las duchas que Compromís explica que son excrementos de roedores / INFORMACIÓN

Concentración

Las protestas dan el salto y se trasladan este jueves al centro de Alicante con una concentración ante la torre Prop, a la que asistirán empleados de más centros sociales, tanto de discapacitados como de mayores y menores, que están afectados también por impagos en otros puntos de la provincia.

"Es gravísimo que los trabajadores de la residencia lleven meses sin cobrar y que estén luchando con esas condiciones de insalubridad a la que están sometidos los usuarios", en el caso del CAMP Santa Faz, añade Roig.

"Desde Compromís hemos denunciado que el gobierno valenciano del PP mantiene en unas condiciones infrahumanas a personas con discapacidad que viven en esta residencia de titularidad pública y eso es gravísimo porque está gestionada directamente por la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Servicios Sociales de la que ahora es responsable Elena Albalat, mano derecha de Susana Camarero cuando gestionaba este departamento".

Cartel de la concentración de centros de servicios sociales que se celebra este jueves 5 de febrero en Alicante / INFORMACIÓN

Discapacidad severa

El diputado añade que las condiciones son peligrosas para los residentes. "Lo que está pasando realmente es que hay excrementos de rata en las duchas, en los bancos de la cocina, en el suelo, y ahí hay chavales y personas con discapacidad severa que viven en estas condiciones. Esto es su casa, y la Generalitat tiene la responsabilidad directa".

Los sindicatos están manteniendo conversaciones con la Conselleria de Servicios Sociales sobre los impagos pero parece que de momento no hay una respuesta. "Están hablando con el director territorial, que fue el director de la residencia. Sabe perfectamente cómo estaba el centro y está negando la mayor. Lo que todavía es más grave es que ni la dirección territorial, ni las directoras generales, ni los responsables autonómicos ni las propias conselleras se han preocupado por lo que está pasando en ese centro".

Aspecto del falso techo / INFORMACIÓN

Falso techo

Compromís considera que la Conselleria de Servicios Sociales, ante las denuncias de las condiciones en que se encuentra la infraestructura, ha reaccionado de forma mínima y confrontativa. "La inercia por parte de la conselleria, es negar la mayor cuando hay fotos y han llegado a decir que están manipulando las propias trabajadoras. En el vídeo se ven excrementos de rata y no creo que nadie haga eso con inteligencia artificial. Al mover la placa del falso techo caen porque hay nidos de ratas ahí arriba. Ayer mismo les apareció otra rata dentro de la residencia".

Añade que han tenido noticia de que "han mandado una inspección de sanidad que ha venido a decir que es un poco de limpieza y ya está, y han intentado enfrentar a las trabajadoras sociosanitarias con los celadores, para ver de quién es la responsabilidad".

"Creemos que lo que está pasando en la residencia Santa Faz de Alicante es solo la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en muchas más residencias de la provincia y de la Comunidad. Las condiciones en las que viven estas personas tan vulnerables contrastan mucho con el tren de vida que lleva el expresident Carlos Mazón, gracias al piso que le ha montado Pérez Llorca en la Explanada o la de la gente del PP con sueldazos que se hizo con pisos de protección pública", indican desde la formación.