Reducción de estómago para tratar la obesidad: así es la cirugía bariátrica con el Dr. Sergio Ortiz

La obesidad se ha consolidado como uno de los desafíos sanitarios más urgentes del siglo XXI. Más allá de la imagen corporal, esta condición impacta drásticamente en la calidad y la esperanza de vida. Patologías como la hipertensión, la diabetes tipo 2, la apnea del sueño o el incremento del riesgo cardiovascular convierten la pérdida de peso en una necesidad médica vital.

Cuando las dietas y el ejercicio no son suficientes, la cirugía bariátrica emerge como la solución más efectiva para lograr un cambio permanente. En clínicas ilahy, este proceso es liderado por el Dr. Sergio Ortiz, cirujano especializado en cirugía bariátrica, quien ofrece un enfoque integral para transformar la salud de sus pacientes.

¿Qué es la cirugía bariátrica y quién puede beneficiarse?

La cirugía bariátrica consiste en una intervención del aparato digestivo diseñada para reducir la ingesta de alimentos, modificar su absorción, o ambas. Según explica el Dr. Sergio Ortiz, el objetivo principal es lograr una pérdida de peso significativa y, sobre todo, la curación o mejoría de las enfermedades comórbidas.

Candidatos ideales para la intervención

Siguiendo los consensos internacionales, esta cirugía está dirigida a:

Personas con obesidad moderada-severa .

. Pacientes con un IMC (Índice de Masa Corporal) superior a 35 .

. Personas con un IMC superior a 30 que ya presenten enfermedades asociadas (diabetes, colesterol, dolores articulares, etc.).

"La obesidad es un problema de salud muy serio. Si se corrigen estos problemas con la cirugía, los pacientes pueden aumentar su esperanza de vida en casi 10 años", afirma el Dr. Ortiz.

Técnicas principales: Manga Gástrica vs. Bypass Gástrico

Una de las dudas más frecuentes en la consulta de clínicas ilahy es la diferencia entre los procedimientos. La elección de la técnica se personaliza según la edad, el grado de obesidad y el historial médico del paciente.

1. Manga Gástrica (Gastrectomía Vertical)

Es una técnica fundamentalmente restrictiva. Se reduce el estómago en un 80%, dejándolo con una forma tubular de unos 80-100 ml.

Beneficio clave: Se reducen los niveles de grelina (la hormona del apetito), permitiendo que el paciente se sacie mucho antes.

Se reducen los niveles de (la hormona del apetito), permitiendo que el paciente se sacie mucho antes. Procedimiento: El estómago sobrante se extrae definitivamente mediante una mínima incisión.

2. Bypass Gástrico

Es una técnica mixta. Además de reducir el tamaño del estómago, se desvía el tránsito intestinal para que la comida no pase por los tramos iniciales del intestino delgado.

Beneficio clave: El paciente come menos y, además, absorbe menos calorías .

El paciente come menos y, además, . Nota importante: Debido a la menor absorción, requiere la toma de suplementos vitamínicos de por vida.

Beneficios de la cirugía: Más allá de la báscula

El impacto de una reducción de estómago es sistémico. No se trata solo de estética; se trata de una recuperación metabólica completa.

Salud Cardiovascular: Disminución drástica del riesgo de infartos e ictus.

Disminución drástica del riesgo de infartos e ictus. Remisión de enfermedades: Mejora del hígado graso , control de la diabetes y desaparición de la apnea del sueño.

Mejora del , control de la diabetes y desaparición de la apnea del sueño. Salud Mental y Bienestar: Aumento de la autoestima , mejora de cuadros de ansiedad o depresión y una vida sexual más plena.

Aumento de la , mejora de cuadros de ansiedad o depresión y una vida sexual más plena. Productividad: Reducción de bajas laborales y una reincorporación activa a la vida cotidiana.

Un proceso seguro con tecnología de vanguardia

El miedo al quirófano es natural, pero el Dr. Sergio Ortiz destaca que, en manos expertas, la cirugía bariátrica es extremadamente segura. En clínicas ilahy y los hospitales IMED, se emplea la vía laparoscópica e incluso la cirugía robótica, que aporta una precisión quirúrgica inigualable.

El camino hacia el cambio:

Valoración Multidisciplinar: Un equipo de endocrinos, nutricionistas, psicólogos y anestesistas evalúa cada caso. Preparación: Dieta preoperatoria para reducir la grasa abdominal y facilitar la intervención. Postoperatorio rápido: La mayoría de los pacientes reciben el alta a las 48 horas. Al realizarse solo 4 o 5 pequeñas incisiones, el dolor es mínimo. Seguimiento: Un año de supervisión médica para asegurar la adaptación al nuevo estilo de vida.

Conclusión: El tratamiento más efectivo a largo plazo

Para quienes llevan años luchando contra el peso sin éxito, el mensaje del Dr. Ortiz es claro: "La cirugía bariátrica sigue siendo el tratamiento más efectivo a largo plazo, superando a métodos endoscópicos o fármacos inyectables".

Si buscas recuperar tu salud y ganar años de vida, te invitamos a solicitar una consulta en los hospitales IMED. El equipo del Dr. Sergio Ortiz en clínicas ilahy te informará de forma personalizada sobre el camino hacia tu nueva vida.