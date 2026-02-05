Adiós al acné: Nuevo tratamiento láser para tratar lesiones activas y marcas

El acné sigue siendo una de las consultas más frecuentes. Aunque suele asociarse a la adolescencia, también afecta a muchos adultos y, si no se trata de forma adecuada, puede dejar marcas permanentes en la piel. Frente a este escenario, la Unidad de Acné de Centro Dermatológico Estético, a cargo de la Dra. Loreley Rodríguez, incorpora nuevas tecnologías que permiten abordar tanto el acné activo como sus secuelas de manera más eficaz y personalizada.

El acné se produce cuando los poros se obstruyen por exceso de sebo, células muertas y bacterias, generando inflamación, espinillas y lesiones en rostro, pecho y espalda. Se trata de una enfermedad multifactorial en la que influyen factores hormonales, inflamatorios y cutáneos, por lo que su tratamiento requiere un enfoque personalizado.

Desde la Unidad de Acné, el abordaje es integral. Los tratamientos incluyen terapias médicas, limpiezas faciales, fototerapia con luces, peelings y la Terapia Fotodinámica Kleresca. Esta última estimula los mecanismos naturales de reparación de la piel, mejorando la inflamación y favoreciendo una recuperación más rápida.

Los tratamientos de Centro Dermatológico Estético también incluyen terapias médicas, limpiezas faciales, fototerapia con luces o peelings. / INFORMACIÓN

Láser Ultra: una nueva opción para el acné activo

El Láser Ultra de tulio, también conocido como láser fraccional no ablativo de 1927 nm, es una de las tecnologías más innovadoras para el tratamiento del acné activo. Actúa generando microzonas de calor controlado en las capas superiores de la piel, sin eliminar la capa externa, lo que permite una recuperación más rápida. Su mecanismo favorece la renovación celular y estimula la producción de colágeno. En pacientes con acné activo, el Láser Ultra ayuda a:

Reducir la inflamación.

Disminuir la producción excesiva de sebo.

Desobstruir los poros.

Mejorar el entorno cutáneo, dificultando la proliferación bacteriana.

Favorecer una mejor cicatrización de las lesiones.

Además, se ha observado que este tipo de láser no solo mejora las lesiones activas, sino que también contribuye a reducir la aparición de marcas superficiales y a mejorar la textura de la piel.

Tratamientos para marcas de acné

En cuanto al tratamiento de marcas y cicatrices de acné, Centro Dermatológico Estético ofrece diversas opciones. Entre ellas destaca el Láser PicoWay, una tecnología de alta precisión basada en pulsos de láser ultracortos.

PicoWay actúa en la dermis, una capa profunda de la piel, generando microcompartimentos controlados sin sobrecalentar el tejido circundante. Este mecanismo permite estimular la formación de nuevo colágeno y elastina, fundamentales para la reparación de la piel dañada por el acné.

Kleresca es otro tratamiento no invasivo que utiliza la fluorescencia para estimular los mecanismos de reparación propios de la piel.

Otra de las tecnologías clave es Potenza, un sistema de radiofrecuencia con microagujas diseñado para mejorar las marcas de acné desde el interior de la piel. Las microagujas penetran en las capas profundas y emiten energía térmica controlada, estimulando la producción de colágeno y elastina.

Este proceso ayuda a:

Rellenar irregularidades cutáneas.

Suavizar cicatrices de acné.

Mejorar la firmeza y uniformidad de la piel.

Potenza es especialmente útil en cicatrices más profundas o irregulares, donde se requiere un estímulo intenso de regeneración.

Combinación de tecnologías: resultados más completos

Uno de los pilares del abordaje de la Unidad de Acné es la combinación estratégica de tecnologías. Mientras Potenza actúa en profundidad estimulando colágeno, ayudando a rellenar y suavizar cicatrices, el Láser Ultra actúa de forma superficial, mejorando la textura y renovación de la piel.

Esta sinergia permite una remodelación más completa y uniforme, adaptada a cada tipo de acné y cicatriz.