Un tercio de las mujeres son "perdedoras rápidas" de calcio en los primeros años tras la menopausia

El área de la mujer del Hospital Vithas Medimar pone el foco en la salud ósea femenina subrayando la importancia de la densitometría ósea. Esta prueba, fundamental para medir la cantidad de calcio y la densidad de los huesos, se posiciona como el método más fiable para estimar el riesgo de fractura y actuar antes de que el daño sea irreversible.

Según explica la dra. Cristina Medrano, reumatóloga del centro, la pérdida de estrógenos durante la menopausia acelera la porosidad de los huesos y debilita su estructura. “Lo ideal es practicar una densitometría a partir de la menopausia para detectar a las pacientes ‘perdedoras rápidas’, que representan un tercio de las mujeres en esos primeros años”, afirma la especialista.

De la prevención a la fractura de cadera

La osteoporosis suele manifestarse inicialmente con fracturas en vértebras (a veces asintomáticas) o en la muñeca (fractura de Colles). Si no se diagnostica a tiempo, la enfermedad progresa hacia la temida fractura de cadera, una lesión grave que conlleva un riesgo de discapacidad superior al 50% debido a sus secuelas.

La Dra. Medrano distingue dos escenarios clave en el uso de esta tecnología:

Prevención primaria: realizar la prueba para aplicar un tratamiento preventivo antes de la lesión.

realizar la prueba para aplicar un tratamiento preventivo antes de la lesión. Prevención secundaria: cuando ya existe una fractura, la densitometría permite decidir el tratamiento más eficaz para evitar nuevos incidentes.

Tratamientos a la carta

La medicina actual ofrece un amplio abanico de soluciones eficaces y cómodas que se adaptan al estilo de vida de cada paciente. “Hoy disponemos de opciones en comprimidos, bebibles o inyectables (diarios, mensuales, semestrales o intravenosos)”, asegura la Dra. Medrano.

Desde el Servicio de Reumatología de Vithas recomiendan consultar con un especialista si ya se ha sufrido una fractura por un golpe leve, si existen antecedentes familiares de osteoporosis o si se ha iniciado la etapa de la menopausia.