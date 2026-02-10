SATSE reclama recursos y tiempo para enfermeras y fisioterapeutas investigadoras

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha subrayado que el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario acaba con algunas de las barreras y frenos que dificultan a las enfermeras y fisioterapeutas poder dedicarse a la investigación.

SATSE se suma, un año más, a la celebración del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y resalta la importancia de acabar con todas las dificultades que se siguen encontrando las enfermeras y fisioterapeutas para dedicar parte o todo su tiempo de trabajo a la investigación y, de esta forma, mejorar la seguridad y calidad de la atención al paciente al fundamentar la asistencia sanitaria en la evidencia científica.

Entre otros, la norma considera como tiempo efectivo de trabajo las actividades de investigación y docencia, así como toda la formación que se realice a instancias del correspondiente servicio de salud.

Las actividades de investigación, además, se tendrán en cuenta en los baremos del personal estatutario temporal en procesos selectivos y carrera profesional, otorgándoseles la misma valoración que el tiempo trabajado en actividades asistenciales, según el texto que ha sido acordado por SATSE, y los sindicatos del Ámbito de Negociación, con el Ministerio de Sanidad.

En cuanto al nuevo modelo de clasificación profesional que contempla la norma, se ha establecido la consideración de Grupo 8 para aquellos puestos que exijan como requisito el Doctorado, «y no como ahora, que en los lugares donde se ha creado una categoría investigadora que incluya Enfermería, se le ha asignado el subgrupo A2, pese a requerirles el Doctorado», explica SATSE.

El organismo resalta que todas estas mejoras son solo aún «compromisos escritos en un papel», de ahí que insista en la necesidad de que no sufran «recortes o cambios perjudiciales» durante la tramitación de la Ley del Estatuto Marco en el Congreso de los Diputados y que, una vez entre en vigor, su aplicación, por parte de las comunidades autónomas, sea ágil, firme y eficaz.

De otro lado, el Sindicato demanda la incorporación en todos los servicios de salud de la categoría transversal «personal investigador» (subgrupo A1), en el que Enfermería y Fisioterapia puedan estar incluidos, en igualdad de oportunidades, junto al resto de grados sanitarios que reúnan los requisitos necesarios, y así puedan dedicar parte de su actividad a mejorar la asistencia sanitaria de las personas a través de la investigación.

También se encuentran con escasa financiación específica para desarrollar proyectos de investigación, así como falta de incentivos por la actividad científica, y con un insuficiente reconocimiento de la faceta investigadora dentro de la carrera profesional.

El Sindicato afirma que un mayor impulso y potenciación de la investigación en Enfermería y Fisioterapia supone múltiples beneficios para pacientes, profesionales y el sistema sanitario.n