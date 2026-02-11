HLA Clínica Vistahermosa atendió a más de 240.000 pacientes en 2025

El Grupo Hospitalario HLA ha atenido más de 3,3 millones de consultas en 2025, superando nuevamente los registros del ejercicio anterior. Estos resultados reflejan la consolidación del grupo como referente en innovación clínica y tecnológica, así como su apuesta por la incorporación de nuevos profesionales en diferentes especialidades, factores que han impulsado el crecimiento de su actividad asistencial.

En 2025, HLA Clínica Vistahermosa (Alicante) atendió más de 240.000 consultas, más de 55.000 urgencias, cerca de 18.000 intervenciones, más de 85.000 pruebas de diagnóstico por imagen y más de 1,3 millones de determinaciones de laboratorio.

Durante el pasado año 2025, el Grupo HLA ha atendido 570.000 urgencias y más de 210.000 estancias hospitalarias. Asimismo, durante se han realizado cerca de 180.000 intervenciones quirúrgicas, 1 millón de pruebas de diagnóstico por imagen y cerca de 20 millones de determinaciones de laboratorio.

Referencia en innovación tecnológica y clínica

En 2025, HLA se ha consolidado como referencia en innovación clínica y tecnológica con la incorporación, en la clínica HLA Vistahermosa de Alicante, del primer robot Da Vinci de la ciudad. Esta tecnología permite realizar cirugías mínimamente invasivas con una precisión milimétrica, mejorando el control del cirujano en cada gesto quirúrgico y repercutiendo directamente en una recuperación acelerada del paciente.

Esta incorporación se suma a los otros dos robots Da Vinci con los que ya cuenta el grupo hospitalario en sus centros de Málaga, en el hospital HLA Universitario El Ángel, y de Madrid, en el hospital HLA Universitario Moncloa. De cara a 2026, entre los planes de la compañía se encuentra la incorporación de un cuarto robot Da Vinci en la sanidad privada de Almería, concretamente en el hospital HLA Mediterráneo.

La llegada de la cirugía robótica a la provincia almeriense redefinirá su geografía sanitaria, mejorando expectativas, reduciendo desplazamientos y acercando la innovación a la atención del paciente. Además, representa un avance que va más allá del ámbito estrictamente quirúrgico, dotando a los profesionales médicos de herramientas que les permiten formarse y trabajar con técnicas de última generación, ampliando la capacidad del centro y del equipo, al facilitar la incorporación de especialistas en cirugía robótica.

La incorporación de la inteligencia artificial aplicada a la salud

En el terreno del diagnóstico, el centro almeriense del Grupo HLA ha incorporado en 2025 un TAC de última generación con inteligencia artificial, ejemplo que siguió la clínica HLA Montpellier de Zaragoza, incorporando un TAC de las mismas características.

La inteligencia artificial permite obtener imágenes más nítidas, en menos tiempo, además de reducir la radiación que recibe el paciente. Esta tecnología es especialmente útil en áreas como la cardiología, la neurología y la oncología.

Por otro lado, el Grupo Hospitalario HLA ha incorporado un nuevo sistema de citación a través de WhatsApp con inteligencia artificial pionero en España. A diferencia de los chatbots tradicionales, basados en reglas o árboles de decisión, esta solución cuenta con aprendizaje autónomo, lo que le permite entender, razonar y aprender a partir de la interacción con cada paciente. El sistema ha sido testado sobre una experiencia acumulada de más más de 280 millones de citas.

Con este hito, el grupo hospitalario refuerza la apuesta por la tecnología orientada a reducir ineficiencias y mejorar la experiencia de paciente. El asistente virtual, denominado Julia Eniax, facilita la gestión de citas, el envío de avisos la programación proactiva de pruebas o entender cuál ha sido su experiencia para mejorar el servicio.

La tecnología desarrollada por Eniax, ha permitido gestionar cerca de 73 millones de citas anuales y casi 300 millones en la última década.