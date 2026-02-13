Aumentan las lesiones deportivas en personas que empiezan a entrenar sin preparación previa

El inicio de la práctica deportiva, especialmente tras un periodo prolongado de inactividad, está detrás de un aumento de las consultas por lesiones musculares y articulares. Sobrecargas musculares, tendinitis y esguinces se sitúan entre las lesiones más frecuentes en personas que comienzan a entrenar sin una adaptación progresiva.

Según explica el doctor Miguel Ángel Moltó, especialista en patología del hombro del Servicio de Traumatología del Hospital Quirónsalud Torrevieja, “las lesiones más habituales en personas que empiezan a hacer deporte son las sobrecargas musculares, las contracturas, las tendinitis y los esguinces, sobre todo de tobillo”. A estas se suman molestias articulares y dolor lumbar, derivados de un esfuerzo para el que el cuerpo aún no está preparado.

Uno de los perfiles con mayor riesgo es el de quienes retoman el ejercicio tras meses o años de sedentarismo. “Muchas personas intentan recuperar rápidamente el nivel físico que tenían antes, pero el cuerpo necesita tiempo para readaptarse. Forzar esta fase inicial es una de las principales causas de lesión”, destaca el doctor Moltó.

Deportes con mayor riesgo de lesión al iniciarse

Actividades como el running, el entrenamiento en gimnasio sin supervisión, el cross training o deportes recreativos como el pádel o el fútbol amateur concentran un alto número de lesiones en principiantes. “Son deportes con impacto, cambios de ritmo o cargas elevadas que requieren una progresión adecuada y una técnica correcta para evitar problemas”, señala la doctora María Tiscar, especialista de la Unidad de Rodilla del Servicio de Traumatología del Hospital Quirónsalud Torrevieja

A nivel muscular, destacan las contracturas y roturas fibrilares leves, especialmente en gemelos, cuádriceps e isquiotibiales; mientras que entre las lesiones tendinosas son frecuentes la tendinitis rotuliana, la tendinopatía aquílea y la fascitis plantar. Las articulaciones que más sufren en esta fase inicial son la rodilla, el tobillo, el hombro y la espalda lumbar.

Errores frecuentes cuando comenzamos a entrenar y señales de alarma

Entre los errores más frecuentes que se observan en consulta se encuentran el incremento brusco de la carga de entrenamiento sin una adecuada adaptación tisular, así como la ausencia de calentamiento, la falta de periodos de descanso y el uso de calzado o material deportivo inadecuado. Estos factores favorecen la aparición de lesiones estructurales en músculos, tendones, cartílago y articulaciones. “Cuando sometemos al aparato locomotor a una sobrecarga sin permitir que los tejidos se adapten, aumenta significativamente el riesgo de roturas fibrilares, tendinopatías, lesiones meniscales o sobrecargas articulares”, explica el doctor Jesús García, experto en Artroscopia y Cirugía Articular del Servicio de Traumatología del Hospital Quirónsalud Torrevieja.

Aunque el dolor muscular leve tras el ejercicio puede corresponder a una respuesta inflamatoria fisiológica, los traumatólogos insisten en la importancia de diferenciarlo del dolor asociado a lesión. Debe valorarse clínicamente cuando el dolor es intenso, muy localizado, persistente más allá de unos días o progresa en lugar de mejorar, especialmente si se acompaña de inflamación, limitación funcional o alteración de la marcha. “El dolor que obliga a modificar la forma de caminar o de entrenar suele indicar que existe una lesión estructural subyacente que requiere diagnóstico preciso, en ocasiones con pruebas de imagen como ecografía o resonancia magnética”, señala el doctor García.

Además, continuar la actividad deportiva pese al dolor puede agravar el daño inicial y transformar una lesión leve en una rotura de mayor entidad, una lesión condral o una inestabilidad articular. “Entrenar con dolor no solo retrasa la curación biológica de los tejidos, sino que puede cronificar el problema y complicar su abordaje, llegando incluso a requerir tratamiento quirúrgico en casos avanzados”, subraya el especialista.

Importancia de un diagnóstico precoz

Desde el Hospital Quirónsalud Torrevieja insisten en la importancia de no automedicarse y de acudir al especialista ante síntomas persistentes. “Los antiinflamatorios pueden enmascarar el dolor y hacer que el paciente siga entrenando, agravando la lesión”, explican.

El centro cuenta con un equipo de Traumatología especializado en lesiones deportivas, que, apuesta por el diagnóstico precoz y la vuelta progresiva al ejercicio, adaptada a la edad y condición física de cada paciente. “La prevención y una incorporación gradual al deporte son fundamentales para disfrutar de la actividad física sin poner en riesgo la salud”, concluyen los especialistas del Hospital Quirónsalud Torrevieja.