IVF-Life consolida su liderazgo en reproducción asistida con tasas de hasta el 98 % gracias al diagnóstico genético

La reproducción asistida ha experimentado una gran transformación en la última década. La incorporación de la genética al tratamiento de la fertilidad ha permitido no solo aumentar las tasas de embarazo, sino también reducir riesgos, acortar los tiempos y optimizar los procesos clínicos. En IVF-Life, los tratamientos de fecundación in vitro (FIV) que incorporan diagnóstico genético preimplantacional para aneuploidías (PGT-A) alcanzan tasas de éxito acumuladas de hasta el 98 %, muy por encima de la media europea.

Estos resultados son reflejo de un cambio de enfoque en la medicina reproductiva, cada vez más orientada a la precisión y a la personalización de los tratamientos.

El PGT-A permite analizar los embriones antes de su transferencia al útero, identificando aquellos cromosómicamente normales y descartando los que presentan alteraciones. “Gracias al diagnóstico genético podemos seleccionar el embrión con mayor potencial de implantación, lo que incrementa de forma significativa las probabilidades de embarazo y reduce el número de intentos necesarios”, explica el doctor José Manuel Gómez, director médico de IVF-Life Alicante.

Doctor José Manuel Gómez, director médico de IVF-Life Alicante. / INFORMACIÓN

Este diagnóstico genético ha supuesto un cambio de paradigma en la fecundación in vitro. Gracias a esta técnica, es posible analizar los embriones en el laboratorio y evitar la transferencia de aquellos que presentan alteraciones cromosómicas, responsables de una gran parte de los fallos de implantación y abortos tempranos. Además, el PGT-A contribuye a disminuir el riesgo de transmisión de determinadas enfermedades genéticas, ofreciendo un plus de seguridad tanto para los futuros padres como para el bebé.

Referentes internacionales en reproducción asistida

España se ha convertido en uno de los países de referencia en este ámbito, no solo por los resultados clínicos, sino también por su marco legal. La legislación española permite aplicar técnicas de reproducción asistida que en otros países están restringidas o directamente prohibidas. “Muchos pacientes llegan tras haber agotado las opciones en sus países de origen. Aquí pueden acceder a tratamientos avanzados que no están disponibles en gran parte de Europa”, señala el doctor Gómez.

Esta combinación de experiencia médica, tecnología y legislación favorable explica que más del 70 % de los pacientes de IVF-Life procedan del extranjero. La mayoría son europeos, aunque también llegan pacientes de Estados Unidos, Asia y África. A la posibilidad de realizar tratamientos complejos se suman otros factores que influyen en la decisión, como la seguridad del país, el clima y la calidad de vida durante el proceso reproductivo.

La ubicación de las clínicas también juega un papel relevante. Alicante, por ejemplo, cuenta con un aeropuerto con numerosas conexiones directas con ciudades europeas, lo que facilita los desplazamientos y permite organizar los tratamientos de forma eficiente. “Para muchos pacientes internacionales, poder viajar con facilidad y reducir el tiempo fuera de su país es un factor decisivo”, apunta el director médico.

Al mismo tiempo, el equipo médico de IVF-Life trabaja para reducir el número de visitas a España de los pacientes internacionales. “Procuramos que tengan que venir las veces imprescindibles, principalmente para la transferencia del embrión. El resto de pruebas preparatorias suelen llevarse a cabo en sus clínicas de referencia, y luego nos envían los resultados para que podamos valorarlos desde aquí”, explica el doctor Gómez.

IVF-Life se ha especializado, además, en el abordaje de casos de alta complejidad. / INFORMACIÓN

Tecnología, experiencia y personalización

IVF-Life se ha especializado, además, en el abordaje de casos de alta complejidad, como fallos de implantación repetidos, abortos de repetición, edad materna avanzada o alteraciones genéticas. En estos escenarios, la genética reproductiva se convierte en una herramienta clave para ofrecer alternativas reales y personalizadas.

Este nivel de especialización va de la mano de una inversión constante en tecnología de última generación. Los laboratorios incorporan sistemas de incubación de última generación, controles exhaustivos de biovigilancia y técnicas avanzadas de análisis embrionario. “La tecnología no sustituye al criterio médico, pero sí nos permite tomar decisiones mejor fundamentadas y ofrecer tratamientos más seguros y eficaces”, subraya el doctor Gómez.

La reproducción asistida actual ya no se basa únicamente en intentar conseguir un embarazo, sino en hacerlo con el máximo conocimiento posible y reduciendo la incertidumbre. El avance del diagnóstico genético ha permitido dar este salto cualitativo, situando a España y a centros como IVF-Life en una posición destacada dentro del panorama internacional de la medicina reproductiva. Un liderazgo que se mide en cifras, pero también en la capacidad de atraer pacientes de todo el mundo y ofrecer respuestas médicas sólidas a quienes buscan cumplir su deseo reproductivo tras un largo recorrido personal y clínico.

Ubicación

Dirección: Av. de Ansaldo, 13, 03540 Alicante

Teléfono: 965 26 78 90