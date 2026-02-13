La era de la medicina de precisión: Instituto Bernabeu pionero en aplicar la IA clínica en el camino hacia la maternidad

La medicina vive una de sus transformaciones más profundas gracias a la irrupción de la Inteligencia Artificial. En este contexto de revolucionarios cambios, Instituto Bernabeu ha visto consolidada su firme apuesta por la IA, no como un recurso de moda o simplificación de procesos, sino como una herramienta de apoyo a sus especialistas para ofrecer a sus pacientes tratamientos reproductivos del más alto nivel.

Instituto Bernabeu lleva años desarrollando tecnología propia y aplicando algoritmos avanzados que procesan millones de datos —incluyendo imágenes embrionarias, variables genéticas y resultados clínicos— para identificar patrones y correlaciones que se están convirtiendo en útiles aliadas para sus facultativos.

La apuesta por la investigaciónpropia siempre ha sido la diferenciación del equipo liderado por el Dr. Rafael Bernabeu y ahora, es su hija la Dra. Andrea Bernabeu, quién está conduciéndola hacía nuevas alternativas diagnósticas y de tratamiento de la mano de la IA, para avanzar de una medicina basada en protocolos estandarizados a una medicinadeprecisión.

Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la fertilidad - Instituto Bernabeu. / INFORMACIÓN

Ventajas concretas para pacientes: Aporte de la Unidad de IA de Instituto Bernabeu

Ventajas reales y tangibles en cada fase del tratamiento reproductivo:

Selección embrionaria objetiva y cuantitativa : la IA integra informaciónmorfocinética de las incubadoras time-lapse de sus laboratorios con variables clínicas para analizar el desarrollo embrionario de forma dinámica y comparativa, aportando valoraciones predictivas que orientan hacia la transferencia de los embriones con mayor potencial de implantación.

: la IA integra de las de sus laboratorios con variables clínicas para analizar el desarrollo embrionario de forma dinámica y comparativa, aportando valoraciones predictivas que orientan hacia la transferencia de los embriones con mayor potencial de implantación. Personalización de la estimulación ovárica : procesando datos hormonales y biomarcadores frente a grandes bases de datos , los algoritmos ayudan a personalizar la farmacogenética , ajustando medicamentos y dosis para obtener la respuesta ovárica más optimizada en cada paciente.

: procesando datos hormonales y biomarcadores frente a , los algoritmos ayudan a personalizar la , ajustando medicamentos y dosis para obtener la respuesta ovárica más optimizada en cada paciente. Predicción no invasiva del riesgo cromosómico : permitiendo estimar el riesgo de aneuploidías embrionarias mediante análisis de imagen, complementando las técnicas genéticas tradicionales con criterios adicionales de evaluación.

: permitiendo estimar el mediante análisis de imagen, complementando las técnicas genéticas tradicionales con criterios adicionales de evaluación. Reducción de la incertidumbre clínicay desgaste emocional para el paciente: al aumentar la precisión diagnóstica y predictiva , se reducen los ciclos fallidos y el desgaste psicológico asociado, acortando y simplificando el camino hasta lograr un embarazo evolutivo.

para el paciente: al , se reducen los ciclos fallidos y el desgaste psicológico asociado, acortando y simplificando el camino hasta lograr un embarazo evolutivo. Eficiencia en diagnóstico y tratamiento: con una mirada objetiva e imparcial en el laboratorio, la IA minimiza la variabilidad diagnóstica y favorece decisiones más consistentes en cada procedimiento de Fecundación In Vitro.

Estas ventajas se traducen en mejores tasas de embarazo y una mejor experiencia para los pacientes, con procesos más precisos, personalizados y alineados con los resultados reproductivos que cada caso demanda.

La unidad abarca diferentes disciplinas, fertilidad, genética, ginecología y personalización, entre otras / INFORMACIÓN

¿La IA sustituye al médico? ¿Significa que mi caso será gestionado por un algoritmo?

Es esencial entender que en un correcto tratamiento reproductivo, la IA jamás reemplazará al embriólogo, genetista o al ginecólogo. En Instituto Bernabeu, la tecnología actúa como una potente herramienta de apoyo para la toma de decisiones clínicas, pero la interpretación del contexto, la estrategia terapéutica y el cuidado del paciente siempre estarán bajo el cuidado, sensibilidad y criteriomédico.

Los avances de Instituto Bernabeu en Inteligencia Artificial reconocidos por la comunidad científica internacional

La Unidad de Inteligencia Artificial de Instituto Bernabeu continúa generando conocimiento con impacto global a través de investigaciones publicadas y premiadas en los principales foros científicos.

Entre los trabajos más recientes destacan el desarrollo de modelos predictivos con alta fiabilidad para estimar el éxito reproductivo, estudios publicados en Reproductive Biomedicine Online sobre calidad embrionaria tras el análisis de 6.000 embriones y sobre la fiabilidad de chatbots en diagnóstico genético preimplantacional embrionario, así como investigaciones presentadas en ESHRE sobre aborto bioquímico.

Además, el centro ha sido reconocido con el segundo premio de la SEF y ha publicado en American Journal of Obstetrics and Gynecology un modelo de IA para predecir alteraciones cromosómicas en embriones FIV, consolidando su prestigioinvestigadorinternacional.