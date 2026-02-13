Tambre Alicante: excelencia europea en el abordaje de los casos más complejos en fertilidad

Recurrir a la reproducción asistida es un paso trascendental, cargado de esperanza e incertidumbre. Y aunque buscamos al mejor médico o la mejor tecnología, a menudo olvidamos dónde ocurre la verdadera magia: el laboratorio de Fecundación in Vitro (FIV).

Alicante cuenta hoy con un espacio que cambia la manera de entender la reproducción asistida. Grupo Tambre, Centro Europeo especializado en Medicina Reproductiva Avanzada y los casos más complejos, abrió el año pasado su nueva sede, Tambre Alicante en Panoramis Life & Business.

Con más de 2.000 m², sus instalaciones, amplias y cuidadosamente diseñadas para el bienestar de nuestros pacientes, están pensadas para que todo fluya con precisión y calma: privacidad, circuitosoptimizados y un entorno que acompaña, sin sensación de “estar en una clínica”.

El laboratorio de embriología de Alicante está dotado de la última tecnología y trazabiidad de muestras. / INFORMACIÓN

Tambre Alicante se sitúa entre los cinco centros de fertilidad más grandes de Europa y se apoya en la trayectoria y experiencia de Tambre Madrid, pionera desde 1978, con una forma de trabajar donde la innovaciónmásavanzada y la humanidad van siempre de la mano.

Un equipo de élite

La grandeza del centro se sostiene en lo esencial: un equipo médico de primer nivel, con una trayectoria clínica sólida y especializada para acompañar a pacientes que, de media, se han sometido hasta a 3 tratamientos fallidos en otros centros.

En Tambre se estudia cada historia y se comparte y analiza en comités médicos semanales para lograr un diagnóstico preciso que ayuda a decidir con criterio. Siempre coordinados con embriólogos, urólogos, inmunólogos, genetistas, psicólogos, entre otros, para que todo el proceso esté bajo control.

Una excelencia que se une a algo imprescindible como es la humanidad. Porque cuando una paciente llega con dudas y tras fracasos previos, lo que marca la diferencia es sentir que está en manos de un equipo que sabe exactamente lo que hace.

El coordinador médico de Tambre Alicante, el Dr Abraham Zavala. / INFORMACIÓN

La tecnología más avanzada no sirve de nada sin manos expertas. Al frente de los laboratorios de Alicante (FIV, andrología y criobiología) está la embrióloga Leonor Ortega, con 18 años de experiencia (11 en Tambre Madrid), que garantiza un cuidado exquisito de cada muestra y embrión. Todo se realiza bajo los protocolos de la Dra. Susana Cortés, que ha trasladado a Alicante la experiencia de casi 50 años en Madrid: dos clínicas, una sola forma de trabajar, con los mismos estándares y rigor científico.

Tecnología para la vida

Al cruzar las puertas del laboratorio, se respira seguridad. Tambre ha implementado la tecnología Time-Lapse en todos los incubadores de cultivo embrionario, que permite vigilar los embriones las 24 horas mediante cámaras internas, sin necesidad de sacarlos de su incubador.

Esto mantiene sus condiciones de cultivo inalterables y con la ayuda de CHLOE™, un sistema de IA, los embriólogos obtienen una información esencial para decidir cuál será el embrión con mayor potencial de implantación. En Tambre, han logrado un aumento del 10% en la tasa de embarazo gracias a esta tecnología. Un sistema de IA, los embriólogos obtienen una información esencial para decidir cuál será el embrión con mayor potencial de implantación. Gracias a esta tecnología, Tambre ha incrementado su tasa de embarazo un 10% alcanzando las cifras más altas de Europa y consolidándose como líderes europeos del sector.

La precisión se traslada también al área de trabajo: cabinas de flujo laminar con ópticas de última generación y superficies calefactadas para mantener la estabilidad de las muestras.

Fachada de la clínica Tambre Alicante, ubicada en Panoramis Life & Business. / INFORMACIÓN

Integran microinyectores de vanguardia y la seguridad se refuerza con Vigie, un sistema que monitoriza de forma integral equipos e incubadores (temperatura, humedad y gases) para garantizar la custodia óptima de gametos y embriones en todo momento.

Además, son conscientes de que existe un miedo silencioso en muchas pacientes: "¿Están mis muestras seguras?". Para ofrecer una tranquilidad absoluta, disponen de RI Witness™, un avanzado sistema de seguridad y trazabilidad de las muestras biológicas. Con esta tecnología, cada gameto y embrión está vinculado electrónicamente al paciente. Es un sistema que impide cualquier error humano y que bloquea el proceso si detecta la más mínima anomalía.

El liderazgo de Inge Kormelink

Toda esta maquinaria humana y tecnológica responde a una filosofía clara, impulsada por su CEO, Inge Kormelink, que ha instaurado una cultura centrada en la experiencia del paciente. El bienestar emocional y físico del paciente es una prioridad, lo que es a su vez, el mayor compromiso que se puede ofrecer.

Elegir Tambre es confiar en un equipo que se deja la piel para lograr el sueño de tener un bebé.

