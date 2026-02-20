El Grupo UR celebra la VI Jornada Profesional en Alicante con la presentación de su nueva delegación en Rabat

El Grupo de Unidades de Reproducción UR, liderado por el doctor José Jesús López Gálvez, con sede en la Unidad de Reproducción Vistahermosa, celebrará los próximos 27 y 28 de febrero la VI Jornada Profesional del Grupo UR en el Hotel Meliá de Alicante, un encuentro que reunirá a los profesionales del grupo para compartir investigaciones, conocimientos, técnicas y tratamiento, así como reforzar estrategias asistenciales y abordar los últimos avances en medicina reproductiva.

Esta nueva edición de la Jornada Profesional tendrá un carácter especialmente relevante, ya que servirá como foro de presentación del nuevo equipo directivo, así como de la nueva delegación del Grupo UR en Rabat, consolidando así la proyección y expansión internacional del Grupo UR, el único con capital íntegro nacional.

El programa científico contará con un destacado elenco de profesionales. A las ponencias del su presidente, el doctor José JesúsLópez Gálvez y la adjunta a dirección, Salomé López Garrido, las charlas médicas estarán a cargo del doctor Francisco Anaya, director médico del Grupo UR; Rocío López, directora del Laboratorio Central del Grupo UR; Juan Manuel Moreno, coordinador de Embriología del Grupo UR; Valeria Sotelo, ginecóloga de la Unidad de Reproducción Vistahermosa; Miguel Barea, director médico de la Unidad de Reproducción Valencia; y Antonio Urbano, director del Departamento de Genética del Grupo UR.

Durante estas VI Jornadas Profesionales se abordarán contenidos clínicos, embriológicos y genéticos de especial interés, así como la puesta en común de experiencias profesionales y protocolos de trabajo, con el objetivo de seguir avanzando en la excelencia asistencial, la innovación tecnológica y la personalización de los tratamientos de reproducción asistida.

La creación de la nueva Delegación en Rabat supone un nuevo paso en la estrategia de internacionalización del Grupo UR, reforzando su presencia en el ámbito internacional y favoreciendo el intercambio científico y profesional entre equipos. Esta expansión responde a la vocación del grupo por exportar un modelo médico propio, basado en la excelencia profesional, el rigor científico y el compromiso ético con la salud reproductiva.

El Grupo de Unidades de Reproducción UR cuenta con una amplia trayectoria en medicina reproductiva, sustentada en la experiencia clínica, la investigación continua y la incorporación de tecnología de vanguardia, lo que le ha permitido consolidar un modelo asistencial basado en la seguridad, la calidad y la atención personalizada. La puesta en común de conocimientos y la actualización permanente de protocolos constituyen uno de los principales ejes de estas jornadas profesionales, orientadas a mejorar los resultados clínicos y la experiencia de los pacientes.

La VI Jornada Profesional del Grupo UR refuerza así el compromiso del grupo con la formación continua, la calidad médica y el trabajo en equipo, pilares fundamentales de un modelo asistencial centrado en el paciente y respaldado por décadas de experiencia en medicina reproductiva.