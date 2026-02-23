Balón gástrico ingerible para perder hasta 15 kilos: una alternativa sin cirugía ni ingreso hospitalario

Aviso Legal ×

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se informa de que el sitio web clinicasilahy.es es propiedad de HOSPIMAR 2000 S.L. (IMED HOSPITALES), número de identificación fiscal: B96827050, con domicilio social en la C/ Pedro de Valdivia 31, 28006 Madrid; teléfono de contacto 966868685. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 2282, folio 3, sección 8ª, hoja A56106.

Concepto de USUARIO

USUARIO es todo aquel que accede a la web, utilice o no los contenidos o información el ella dispuestos.

El USUARIO manifiesta y acepta expresamente que el acceso a la web supone en toda su extensión el compromiso inequívoco de cumplimiento de todas y cada una de las condiciones generales de mero acceso y utilización de cualquiera de los contenidos facilitados y/o prestados por la web. En todo caso, si el USUARIO no entendiera o asumiera el cumplimiento de todo o parte de las citadas condiciones generales no deberá acceder ni utilizar la web y/o los contenidos dispuestos y/o prestados a través de la misma. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal y Política de Privacidad en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar la web, ya que puede sufrir modificaciones.

En el caso de que pueda surgir alguna duda de la lectura del Aviso Legal y Política de Privacidad, no duden en ponerse en contacto con el titular de la web en la dirección arriba indicada del responsable.

Objeto

HOSPIMAR 2000 S.L. (IMED HOSPITALES) ("CLIENTE") (En adelante el prestador), responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-C E), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio web.

Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquiera otra disposición legal que fuera de aplicación.

El prestador se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web del prestador.

Responsabilidad

El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.

El sitio web del prestador puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior y desaparecen poco después de terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.

Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el prestador no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, el prestador manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

El prestador no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo, pero no limitativo, en foros, chat´s, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualesquiera otros medios que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del prestador. No obstante, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 11 y 16 de la LSSI-CE, el prestador se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, el prestador no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web.

Propiedad Intelectual e industrial

El sitio web, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.

Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el prestador cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.

El prestador no autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del sitio web, debiendo en todo caso redirigir al sitio web principal del prestador.

El prestador reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna del prestador sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.

Cookies

Las cookies son ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor web para registrar algunas actividades del usuario en el sitio web. Las cookies que instalamos nosotros, nuestros socios comerciales u otras partes cuando visitas este sitio web no te reconocen personalmente como individuo ni dañan tu dispositivo de forma alguna; Sólo reconocen el dispositivo que utilizas, te permiten acceder a varias funciones importantes del sitio web, mantienen seguras áreas privadas del sitio web, recuerdan tus preferencias, personalizan el contenido del sitio web de forma que sea más pertinente para ti y nos permiten contar el número de visitas que recibimos en cada página y hacer análisis estadísticos anónimos para mejorar nuestro servicio.

El USUARIO manifiesta y autoriza expresa e inequívocamente a que el titular utilice, si así lo estima conveniente, "cookies", cuando se acceda y/o se utilice la web por parte del USUARIO. Dichas "cookies" podrán ser rechazadas voluntariamente por el USUARIO. La utilización de dichas "cookies" por parte del titular se producirá de manera disociada, de manera que no se llevará a cabo un proceso de asociación entre el USUARIO y/o su dispositivo de acceso y los datos personales del USUARIO. En ningún caso el rechazo voluntario de establecimiento de "Cookies" perjudicará la posibilidad del USUARIO de acceder y utilizar los Contenidos. Para más información ver POLITICA DE COOKIES.

Las cookies son ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor web para registrar algunas actividades del usuario en el sitio web. Las cookies que instalamos nosotros, nuestros socios comerciales u otras partes cuando visitas este sitio web no te reconocen personalmente como individuo ni dañan tu dispositivo de forma alguna; Sólo reconocen el dispositivo que utilizas, te permiten acceder a varias funciones importantes del sitio web, mantienen seguras áreas privadas del sitio web, recuerdan tus preferencias, personalizan el contenido del sitio web de forma que sea más pertinente para ti y nos permiten contar el número de visitas que recibimos en cada página y hacer análisis estadísticos anónimos para mejorar nuestro servicio.

Aquí te informamos del tipo de cookies que actualmente usamos en nuestro sitio web: Google Analytics.

Para activar/desactivar las cookies tendrás que hacerlo a través de tu navegador de Internet. Puedes configurarlo para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y aceptarlas o no individualmente así como para impedir por defecto su instalación en tu disco duro. En el caso de que tu navegador no acepte las cookies por defecto, tu experiencia en el sitio web puede ser limitada (por ejemplo, puede que no puedas realizar una compra satisfactoriamente).

Compartimos contenidos en redes sociales

El contenido de nuestra página web puede ser compartido en redes sociales mediante el botón de Compartir. Todos los botones que permiten compartir contenido están integrados mediante la utilización de enlaces sencillos en vez de plugins sociales desarrollados por proveedores de redes sociales. Esto garantiza que sus datos no se transmitan automáticamente a los servidores de las redes sociales en cuanto accede a nuestra página web. Además, cuando usted comparte contenido de nuestra web solamente transmitimos a la red social la información necesaria para compartir el contenido correspondiente. En este contexto no transferimos datos personales.

A su vez, se pueden encontrar enlaces simples a nuestras páginas web en redes sociales. Si accede a un enlace de nuestra página web desde una red social, o si entra en su red social para compartir contenido de nuestra web, sus datos serán procesados por el proveedor de la red social en cuestión. Para más información sobre el objeto y ámbito de la recogida de datos, su posterior tratamiento y uso por parte del proveedor de la red social, así como sobre los derechos vinculados y opciones de ajuste para proteger su privacidad, por favor, diríjase a la Información sobre Protección de Datos publicada por el correspondiente proveedor.

Protección de datos personales

El prestador se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa española de protección de datos de carácter personal y REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas.

El prestador pone a disposición de los usuarios una cláusula informativa informando a los usuarios, en el momento en que faciliten sus datos personales.

Cuando se recaben datos personales a través de clinicasilahy.es el usuario será el único responsable a causa de la cumplimentación de los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados, siendo informado previamente, de forma clara e inequívoca, que los Datos Personales facilitados serán tratados con el fin de prestarle los servicios propios de nuestra entidad, atender a su solicitud de información, enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en HOSPIMAR 2000 S.L. (IMED HOSPITALES) estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexacto o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

Derecho a reclamar ante una autoridad de control: Puede presentar una reclamación sobre protección de datos ante la autoridad de control competente. Para ello, contacte con la autoridad responsable de la protección de datos de su lugar de residencia o con la autoridad de protección de datos de nuestra jurisdicción (citada a continuación): Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) www.agpd.es.

Resoluciones

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Benidorm.

Información de contacto para cualquier cuestión sobre protección de datos. Si tiene alguna duda relativa a la protección de datos o al ejercicio de sus derechos, puede ponerse en contacto directamente con nuestro Delegado de Protección de Datos: delegadoprotecciondatos@imedhospitales.com.

Copyright © 2018 - HOSPIMAR 2000 S.L. (IMED HOSPITALES)

Reservados todos los derechos de autor por las leyes y tratados internacionales de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida su copia, reproducción o difusión, total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización escrita y explícita de HOSPIMAR 2000 S.L. (IMED HOSPITALES)