Un estudio internacional coliderado por el Dr. Rubén Davó, de Vithas Medimar, valida el uso de la IA en la planificación de cirugía de implantes cigomáticos

El Dr. Rubén Davó, cirujano maxilofacial del Hospital Vithas Medimar, ha participado en un hito para la odontología moderna: la validación clínica del primer sistema basado en Inteligencia Artificial (IA) para la planificación de implantes cigomáticos, una de las intervenciones más exigentes en pacientes con atrofia maxilar severa.

El estudio, que será publicado próximamente en el prestigioso The Journal of Dentistry, es fruto de una colaboración internacional entre instituciones de élite como la Shanghai Jiao Tong University, el Shanghai Ninth People’s Hospital y el Brånemark Osseointegration Centre de Hong Kong, junto al Hospital Vithas Medimar.

El 11% de los adultos mayores de 65 años en España ha perdido todos sus dientes, de acuerdo con el Consejo General de Dentistas. Este grupo es el más propenso a presentar cuadros de atrofia severa que impiden el uso de implantes convencionales.

Precisión superior y eficiencia quirúrgica

La investigación analizó a 69 pacientes intervenidos mediante la técnica de “quad zygoma”. Los resultados revelaron que la herramienta de IA no solo iguala los estándares de seguridad de los cirujanos expertos, sino que mejora el contacto hueso-implante y reduce drásticamente el tiempo necesario para planificar la cirugía.

Uno de los hitos del estudio fue la superación de una prueba ciega tipo Turing: en más del 65% de las ocasiones, los evaluadores identificaron la planificación realizada por la máquina como si hubiera sido trazada por un humano, lo que confirma un rendimiento equiparable al de los especialistas con mayor trayectoria mundial.

El futuro de la implantología compleja

Para el Dr. Rubén Davó, este avance supone un cambio de paradigma en la especialidad. “La integración de sistemas automatizados permite estandarizar procedimientos de alta complejidad, minimizar el margen de error y, en última instancia, democratizar el acceso a tratamientos avanzados para pacientes que carecen de hueso maxilar suficiente para implantes convencionales”, explica el experto.

Con este paso decisivo, la IA se consolida como un aliado estratégico en el quirófano, garantizando cirugías más predecibles, rápidas y precisas.