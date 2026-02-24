Salud bucodental y solidaridad: lecciones de una hora para dientes sanos toda la vida

En un centro social de un humilde barrio alicantino, entre mochilas abiertas y miradas curiosas, se repite una escena sencilla y poderosa: un grupo de niños aprende a cepillarse los dientes correctamente mientras varias madres observan con atención.

No es solo una lección de higiene; es una pequeña inversión en dignidad, salud y futuro. Así se vivió hace unos días uno de los talleres formativos organizados por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante (COEA) junto a la asociación Volk2 en la ciudad de Alicante.

La iniciativa forma parte del programa de promoción de la salud bucodental que impulsa una comisión específica del COEA. Su objetivo es claro: acercar conocimientos básicos de higiene oral a colectivos vulnerables mediante talleres prácticos impartidos por dentistas voluntarios. En estas sesiones se enseñan técnicas de cepillado, consejos sobre alimentación, prevención de lesiones dentales y la importancia de acudir al dentista de forma periódica.

El proyecto no es nuevo, ningún gesto solidario lo es realmente. Sin embargo, su continuidad demuestra que la prevención, cuando se combina con vocación social, puede convertirse en una herramienta poderosa para combatir desigualdades.

Educación que empieza por la sonrisa

El taller reciente estuvo dirigido a los menores del programa de refuerzo escolar que coordina Volk2. Según explicó su presidenta, Maribel Ibáñez, la experiencia fue “excelente”, un término que repite con convicción. El encuentro resultó didáctico, ameno y muy práctico, tanto para los pequeños como para los adultos presentes.

Durante la sesión se abordaron cuestiones tan cotidianas como el cepillado correcto, la influencia de la alimentación en la salud oral o qué hacer ante una fractura dental. Este último aspecto sorprendió especialmente a las familias. Al finalizar, las preguntas formuladas a los niños confirmaron el aprendizaje: respondieron con seguridad y entusiasmo, señal de que la información había calado.

La responsable de Volk2, Maribel Ibáñez, destaca la implicación de las tres profesionales que participaron —Carmen, Lorena y Mirella— así como la labor organizativa de los voluntarios. Para la presidenta de Volk2, el taller demuestra que la educación sanitaria también puede emocionar cuando se imparte con cercanía.

Voluntariado que transforma realidades

La colaboración entre el COEA y Volk2 nace del espíritu de esta última entidad, centrada en movilizar voluntarios para apoyar a colectivos en riesgo de exclusión social. Su misión se resume en un principio sencillo: organizar actividades que mejoren las condiciones de vida de las personas más vulnerables.

En los últimos años, socios y colaboradores de Volk2 han impulsado talleres educativos, charlas formativas y donaciones de alimentos o material. Más allá de la ayuda puntual, el objetivo es ofrecer herramientas que permitan a las personas construir una vida más estable.

La asociación trabaja guiada por valores como el compromiso, el humanismo, la transparencia y la proximidad. Según sus responsables, estas iniciativas buscan algo más que asistencia: pretenden abrir oportunidades reales de aprendizaje y autonomía.

Imagne del taller, dirigido a los menores del programa de refuerzo escolar que coordina Volk2. / INFORMACIÓN

Voces que confirman el impacto

El efecto del taller se percibió con claridad en los testimonios recogidos tras la sesión. Varias madres agradecieron la charla y destacaron que habían aprendido cómo cuidar mejor los dientes de sus hijos. Algunas subrayaron que la información resultó clara y útil, mientras que otras señalaron que sus hijos mostraron interés en aplicar lo aprendido.

También las profesionales sanitarias participantes valoraron positivamente la experiencia. Destacaron la gran afluencia y el notable interés de madres e hijos, especialmente de los más pequeños, cuyas respuestas al final de la sesión evidenciaron su atención.

Las doctoras aprovecharon para subrayar la importancia de estas acciones preventivas. Consideran que la educación bucodental temprana puede evitar patologías futuras y mejorar la calidad de vida de la población. Además, reconocieron la labor del voluntariado, al que calificaron como un motor esencial para acercar la salud a quienes más la necesitan.

Un momento de la charla. / INFORMACIÓN

Talleres abiertos a centros educativos y adultos

Aunque el último encuentro se desarrolló en un entorno comunitario, el programa está abierto también a colegios e institutos de toda la provincia. Las sesiones pueden dirigirse tanto a menores como a adultos, incluidos colectivos extranjeros o familias con dificultades de acceso a la información sanitaria.

El propósito es extender una cultura de prevención que supere las barreras económicas y sociales. Porque, como recuerdan los organizadores, la salud bucodental no es un lujo, sino un componente esencial del bienestar general.

Pequeños gestos, grandes consecuencias

En la práctica, un taller de cepillado dura apenas una hora. Sin embargo, sus efectos pueden prolongarse durante años. O toda una vida. Ese es el objetivo, dientes sanos para siempre. Un niño que aprende a cuidar su boca puede evitar infecciones, dolor, ausencias escolares y gastos médicos futuros. También gana autoestima, confianza y una sonrisa que no teme mostrar.

Ese es, en el fondo, el valor de iniciativas como esta: demostrar que la prevención sanitaria, cuando se combina con solidaridad, se convierte en una herramienta de transformación social.

Para el tejido asociativo y sanitario de la provincia, el reto ahora es mantener la continuidad del programa y ampliarlo a más centros y barrios. Porque cada consejo explicado y cada duda resuelta constituye una pequeña victoria.

Y, como recuerdan desde Volk2 y el COEA, cuando el voluntariado aporta tiempo, talento y afecto, no solo mejora la salud: también fortalece el tejido humano de la comunidad.