Quién iba a pensar que el remedio contra la eyaculación precoz podría estar... ¡en el tobillo!

Un grupo de investigadores ha presentado en el 27º Congreso Internacional de Medicina Sexual, celebrado en Oporto, un estudio que explora una vía poco convencional para tratar la eyaculación precoz: la aplicación de pequeños impulsos eléctricos en el tobillo .

La propuesta parte de una idea que, a primera vista, puede resultar sorprendente. Sin embargo, según explican los responsables del trabajo, determinadas conexiones nerviosas que pasan por esta zona del cuerpo participan en los mecanismos implicados en el control eyaculatorio. La estimulación controlada de esos nervios podría ayudar a modular la respuesta del organismo durante la actividad sexual.

Un problema frecuente y con impacto emocional

La eyaculación precoz afecta aproximadamente a uno de cada tres hombres y suele estar asociada a ansiedad, inseguridad y tensiones en la relación de pareja. Aunque existen tratamientos farmacológicos, no todos los pacientes responden de la misma manera y algunos prefieren evitarlos por posibles efectos secundarios.

El estudio presentado analiza una alternativa que no busca "bloquear" la sensibilidad, sino favorecer un mayor control sobre la respuesta fisiológica. En fases iniciales, los investigadores señalan que la terapia se mostró segura y con efectos positivos, sin alterar el deseo sexual ni la sensibilidad .

Nueva fase con 120 participantes

Un congreso analiza el tratamiento de la eyaculación precoz y explora la estimulación nerviosa en el tobillo / Lev Dolgachov

Actualmente, el equipo desarrolla una nueva fase del estudio con la participación de 120 hombres, con el objetivo de comparar esta técnica con los tratamientos tradicionales. El propósito es determinar su eficacia relativa y establecer en qué perfiles de pacientes podría resultar más útil.

Los especialistas insisten en que la eyaculación precoz tiene tratamiento y que la consulta médica es clave para valorar las distintas opciones disponibles. Según subrayan, normalizar el problema o evitar abordarlo puede incrementar su impacto emocional y dificultar la búsqueda de soluciones.

Más allá de esta investigación concreta, el congreso internacional también ha servido para presentar nuevos trabajos sobre la relación entre la disfunción eréctil y las enfermedades cardiovasculares o sobre terapias físicas aplicadas a patologías prostáticas.

La estimulación nerviosa en el tobillo se suma así a la lista de enfoques que la medicina sexual está explorando para ampliar el abanico terapéutico y adaptarlo a las necesidades individuales de cada paciente.