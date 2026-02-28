Del diagnóstico a la cirugía más compleja: así es el Servicio de Cardiología del hospital Quirónsalud Torrevieja

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de morbimortalidad en los países desarrollados. En este escenario, contar con un servicio capaz de anticiparse —con prevención y diagnóstico de precisión— y, a la vez, responder con la máxima solvencia ante los casos más complejos, marca la diferencia. Con esa vocación nace y se consolida el Servicio de Cardiología y Cirugía Cardíaca del Hospital Quirónsalud Torrevieja , liderado por el doctor Vicente Massucco: una unidad integral de alta especialización diseñada para acompañar al paciente en todo el proceso, desde la valoración inicial hasta el seguimiento y la rehabilitación.

Un modelo “todo en uno” para una atención continua y coordinada

La fortaleza del servicio reside en una idea clave: integrar en un mismo modelo asistencial todas las áreas necesarias para abordar el corazón y el sistema vascular en su conjunto. Esto se traduce en una atención coordinada, centrada en el paciente y apoyada en tecnología avanzada, capaz de responder tanto a la patología más frecuente como a procesos de alta complejidad.

El servicio integra en un mismo modelo asistencial la cardiología clínica (prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación), basada en áreas de Consulta externa, hospitalización de planta y Cuidados Intensivos, Unidad de Imagen Cardíaca Avanzada, Hemodinámica y Electrofisiología. Sin olvidar el desarrollo de la Cardiología Deportiva, orientada a la valoración cardiovascular integral de deportistas. Esta organización garantiza una toma de decisiones conjunta, basada en la evidencia científica y en comités clínicos específicos que permiten seleccionar la mejor estrategia terapéutica en cada caso.

La medicina cardiovascular moderna exige coordinación real, no solo buena voluntad. Por eso, el equipo del Hospital Quirónsalud Torrevieja integra cardiólogos expertos en subespecialidades, cirujanos cardíacos con amplia experiencia, intensivistas, anestesistas especializados en cirugía cardiaca y un equipo de enfermería altamente cualificado. Esa colaboración estrecha repercute en lo que el paciente percibe: seguridad, continuidad asistencial y rapidez en el diagnóstico y el tratamiento, especialmente en escenarios donde el tiempo es un factor decisivo.

Áreas asistenciales

El Servicio de Cardiología y Cirugía Cardíaca del Hospital Quirónsalud Torrevieja se organiza en áreas asistenciales que cubren todo el recorrido del paciente cardiovascular, desde la prevención y el diagnóstico hasta el tratamiento avanzado y el seguimiento. La Cardiología Clínica vertebra la atención a través de Consultas Externas, hospitalización en planta y el apoyo de Cuidados Intensivos para aquellos pacientes que necesitan monitorización estrecha y tratamiento por su alto riesgo, o tras un procedimiento intervencionista o una cirugía cardíaca. A ello se suma la Unidad de Imagen Cardíaca Avanzada , clave para un diagnóstico preciso, que incluye ecocardiografía transtorácica y transesofágica, estudios de estrés y contraste, así como tomografía computarizada cardíaca tanto coronaria como estructural, con la incorporación prevista de la resonancia magnética cardíaca.

Dr. Vicente Massuco, jefe del Servcio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Torrevieja / .

En el ámbito terapéutico, el área de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista permite realizar coronariografías diagnósticas y terapéuticas, incluyendo angioplastias en pacientes agudos y crónicos. La Cirugía Cardíaca completa el abordaje con procedimientos como la cirugía coronaria, la cirugía valvular, la cirugía de la aorta y reintervenciones complejas, con un seguimiento postoperatorio especializado en UCI.

Por su parte, la Electrofisiología y Unidad de Arritmias ofrece un manejo integral de los trastornos del ritmo, con estudios electrofisiológicos, ablaciones por radiofrecuencia y crioablación, tratamiento específico de la fibrilación auricular e implantación de marcapasos, desfibriladores (DAI) y terapia de resincronización cardiaca.

Finalmente, la Cardiología Deportiva aporta una valoración cardiovascular completa del deportista, con reconocimientos médico-deportivos, estratificación del riesgo, ecocardiografía específica y un seguimiento personalizado para quienes practican ejercicio y presentan alguna cardiopatía.

Señales de alarma de problemas del corazón

El cuerpo suele avisar cuando algo no va bien en el corazón o en la circulación, y aprender a reconocer esas señales puede ser decisivo. Uno de los síntomas más característicos es el dolor o la presión en el pecho, que puede sentirse como una opresión, un peso, una quemazón o un dolor localizado en el centro del pecho. En ocasiones, esa molestia se irradia hacia el brazo —especialmente el izquierdo—, el cuello, la mandíbula o la espalda, y puede aparecer tanto durante el esfuerzo como en reposo. Si esta sensación se mantiene durante más de 10 a 15 minutos, es fundamental llamar a emergencias.

Otra señal frecuente es la falta de aire, descrita como la sensación de que no entra suficiente aire o de que cuesta respirar con normalidad. Puede manifestarse al realizar actividades cotidianas que antes se toleraban bien, e incluso obligar a incorporarse para dormir mejor. Cuando esto ocurre, conviene valorarlo cuanto antes, ya que puede estar indicando un problema cardíaco.

También hay que prestar atención al cansancio excesivo, especialmente cuando la fatiga resulta desproporcionada para tareas habituales o aparece un agotamiento persistente sin una causa aparente. En algunas personas —y de forma destacada en mujeres— este puede ser, incluso, el único síntoma de un problema del corazón.

Las palpitaciones son otra forma de aviso: se perciben como latidos rápidos, irregulares o inusualmente intensos y, en ciertos casos, pueden acompañarse de mareo o debilidad, lo que refuerza la necesidad de una evaluación médica.

El mareo requiere de una valoración profesional para descartar alteraciones del ritmo cardiaco u otros problemas circulatorios

En la misma línea, el mareo o el desmayo nunca deberían normalizarse. La sensación de inestabilidad o una pérdida breve de conocimiento requieren siempre una valoración profesional para descartar alteraciones del ritmo cardiaco u otros problemas circulatorios.

La hinchazón en piernas o tobillos también puede aportar pistas: el aumento de volumen en pies, tobillos o piernas, especialmente si se acompaña de una subida rápida de peso, puede sugerir insuficiencia cardiaca y debe consultarse.

Por último, el dolor en las piernas al caminar —cuando aparece al andar y mejora al detenerse— puede ser un signo de problemas de circulación y conviene estudiarlo, ya que la salud vascular está estrechamente ligada a la salud del corazón.