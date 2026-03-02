IMED Hospitales impulsa su experiencia digital de paciente con la nueva versión de su app

IMED Hospitales ha dado un paso decisivo en su estrategia de transformación con el lanzamiento de la nueva versión de su app para pacientes. Esta actualización no es solo una mejora estética, sino una pieza clave diseñada para ordenar y simplificar la relación del usuario con el hospital, integrando la tecnología en todo el proceso asistencial: antes, durante y después de la consulta.

Un punto de acceso central para la gestión sanitaria

La nueva aplicación nace con el objetivo de convertirse en el canal de comunicación principal entre el paciente y el centro médico. Aunque IMED mantiene la atención presencial como el corazón de su modelo, esta herramienta digital busca eliminar las fricciones administrativas.

Según explican desde la compañía, "la app está concebida como el punto central sobre el que pivota nuestro proyecto de experiencia digital de paciente". El enfoque es claro: que el usuario pueda resolver trámites no clínicos desde su móvil con total agilidad y coherencia.

Gestión de citas y listas de espera inteligentes

Uno de los pilares de esta actualización es la optimización de la agenda médica. La app permite ahora una navegación mucho más intuitiva para pedir, modificar o cancelar citas.

Como novedad destacada para especialidades de alta demanda, se han incorporado listas de espera con avisos automáticos, que notifican al paciente de forma inmediata cuando queda un hueco libre, permitiendo una atención más rápida y eficiente.

Innovación en el recorrido asistencial: Autocheck-in y notificaciones

Para mejorar la preparación del paciente, la app incluye un centro de notificaciones que envía información relevante y recordatorios en el momento oportuno. Esto incluye pautas de preparación para pruebas médicas, asegurando que el usuario llegue al hospital con menos dudas y mayor seguridad.

Una vez en el centro, IMED introduce funciones de vanguardia como el autocheck-in. Esta herramienta de autoservicio asistido permite agilizar la llegada y reducir drásticamente los tiempos de espera en los trámites de acceso, permitiendo que el paciente se centre exclusivamente en su salud.

Control total de la historia clínica y resultados

El papel de la tecnología cobra especial relevancia tras la consulta. La nueva versión permite al usuario acceder a su historia clínica digital, descargar informes y consultar resultados de pruebas desde un entorno único y seguro.

Además, la app facilita la continuidad asistencial, permitiendo al paciente compartir su documentación clínica con profesionales externos de forma controlada, reforzando así su papel activo en la gestión de su propia salud.

Seguridad biométrica y soporte multicanal

La actualización de IMED Hospitales también prioriza la seguridad y la usabilidad. La aplicación incorpora autenticación por biometría (huella dactilar o reconocimiento facial) y amplía sus canales de soporte mediante un chatbot y chat de ayuda con agentes, garantizando que el paciente siempre tenga orientación ante cualquier duda.

En definitiva, esta nueva infraestructura digital consolida la visión de IMED: una digitalización con vocación práctica que hace la vida más sencilla al usuario sin perder el valor de la atención humana.

Disponibilidad: La nueva versión de la app de pacientes de IMED Hospitales ya se puede descargar de forma gratuita para dispositivos iOS y Android.