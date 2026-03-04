Día Mundial de la Obesidad: historias reales de transformación y pérdida de peso

Merche, 48 años, ha perdido 55 kilos tras someterse a una manga gástrica, un cambio que ha supuesto un antes y un después en su vida. “Durante toda mi vida he tenido problemas con el peso, siempre ha sido una lucha”, explica. Durante años se movía en torno a los 100 kilos o más, encadenando subidas y bajadas constantes sin conseguir estabilidad.

Con el paso del tiempo, el sobrepeso empezó a afectar de forma directa a su día a día y a su salud. “Estaba llegando a un punto en el que me dolía mucho la espalda, me dolían las piernas”, recuerda. Gestos cotidianos que para otras personas pasan desapercibidos se habían convertido en auténticos obstáculos: “Ahora puedo hacer la cama, me puedo agachar con facilidad, puedo ducharme como cualquier persona. Incluso actividades tan simples como atarse los cordones o salir a caminar con su hijo eran antes algo que evitaba. “Ahora hay muchas cosas que puedo hacer y antes no podía”.

La decisión de operarse llegó cuando la situación se volvió insostenible. “Di el paso porque no podía más: me ahogaba, tenía mucho calor y ayudar a mi madre mayor me suponía todo un mundo”. Aunque el peso siempre había sido un problema, reconoce que nunca lo había percibido como un riesgo vital. “Nunca me lo había planteado como algo que pudiera acabar con mi vida”, confiesa.

Cuando llegó a ilahy, Merche sintió desde el primer momento que estaba en el lugar adecuado. “Hubo algo que me decía que podía ser el sitio adecuado para mí”. Hoy, tras perder 55 kilos, su testimonio refleja no solo un cambio físico, sino una mejora profunda en su calidad de vida, su autonomía y su bienestar diario.