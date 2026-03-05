«La información sobre fertilidad da libertad a las mujeres para decidir sin urgencias»

En un momento en el que la natalidad en España se encuentra en unas cifras muy bajas, la doctora Paloma Baviera, ginecóloga experta en reproducción asistida de IVF-Life Alicante, apuesta por un refuerzo de la información sobre fertilidad en nuestra sociedad para que las personas puedan afrontar su proyecto reproductivo con más autonomía, pero también con nuevos retos biológicos y sociales.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 nacieron en España 321.164 bebés, un 1 % más que en 2024. Es el primer repunte anual desde 2014, un leve punto de inflexión tras años de mínimos históricos. Sin embargo, la cifra sigue lejos del reemplazo generacional y el envejecimiento poblacional continúa marcando el escenario demográfico. En esta línea, sigue cayendo el número de hijos por mujer, que en nuestro país se sitúa en solo 1,10.

La edad, el factor que marca la diferencia

Uno de los datos más reveladores del nuevo escenario es que la maternidad continúa retrasándose. En 2025, el 10,4 % de los nacimientos correspondieron a madres de 40 años o más, y cuatro de cada diez partos se produjeron en mujeres mayores de 35 años.

«La biología no entiende de contextos laborales ni de estabilidad económica», explica la doctora. «A partir de los 35 años la fertilidad femenina empieza a descender de forma más evidente, y a partir de los 40 el impacto es muy significativo, tanto en la concepción natural como en los tratamientos de reproducción asistida».

En su consulta de IVF-Life Alicante, esta realidad es cotidiana. Muchas mujeres acuden por primera vez cuando la reserva ovárica ya ha disminuido. «Existe la percepción errónea de que la tecnología puede compensarlo todo, pero no es exactamente así. La reproducción asistida ayuda, y mucho, pero no elimina completamente el efecto de la edad».

No es casualidad que, según los últimos datos de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), uno de cada ocho nacimientos en España ya es fruto de técnicas de reproducción asistida. El número de ciclos se ha multiplicado en las últimas dos décadas, reflejando cómo el retraso reproductivo ha incrementado la necesidad de apoyo médico.

Preservación de la fertilidad

En paralelo, cada vez más mujeres optan por preservar su fertilidad. La congelación de óvulos se ha consolidado como una herramienta de planificación reproductiva, especialmente entre mujeres que desean posponer la maternidad por motivos profesionales o personales. En las clínicas del grupo IVF-Life, este tipo de tratamientos se ha multiplicado por 15 en la última década. En Alicante, Baviera observa un perfil creciente de mujeres jóvenes, bien informadas, que buscan ganar tiempo.

«La criopreservación no es una garantía de embarazo futuro, pero sí una oportunidad para ampliar opciones si se realiza en edades tempranas. Cuanto antes se haga, mayor será la probabilidad de éxito», señala. «Lo importante es entender que hablamos de prevención, no de una solución mágica».

Para la especialista, la clave está en la planificación personalizada. Estudiar la reserva ovárica, valorar las circunstancias médicas y acompañar a cada mujer en su proceso de decisión. «La información bien dada no genera alarma, genera libertad», asegura.

Educación y salud pública

Para la doctora Paloma Baviera, uno de los principales retos sigue siendo la educación sanitaria. Persisten mitos sobre la fertilidad, especialmente en relación con la edad, y muchas mujeres no reciben información hasta que aparece la dificultad. «Deberíamos hablar de fertilidad en edades tempranas, igual que hablamos de prevención cardiovascular o de salud mental. Conocer cómo funciona la propia biología permite decidir sin prisas y sin urgencias médicas posteriores».

«Ser influyente no tiene que ver con ocupar titulares, sino con ayudar a que las mujeres tomen decisiones informadas sobre su vida reproductiva. Nuestro papel es ofrecer herramientas médicas cuando se necesitan, pero sobre todo acompañar y aportar claridad, porque la mejor decisión es la que se toma con conocimiento y en el momento que cada persona elige, no cuando la biología obliga»