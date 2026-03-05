Nina Nutt pone en valor la salud hormonal femenina

En Nina Nutt creen firmemente que la salud femenina merece atención, investigación y soluciones diseñadas desde la comprensión real de sus necesidades. Nina Nutt es una marca de suplementación enfocada en la salud hormonal femenina, que además cuenta con un Comité de Expertas que aporta respaldo científico a cada uno de sus productos. Al frente del proyecto está Andrea Juan, CEO de la empresa.

En el Día Internacional de la Mujer, Nina Nutt reafirma su filosofía: la igualdad también empieza por la salud. Durante años, el bienestar femenino ha sido infrainvestigado y es por eso que apostar por la igualdad significa impulsar el acceso a recursos, educación y alternativas que permitan a las mujeres tomar decisiones informadas sobre su cuerpo.

La misión de Nina Nutt es acompañar a la mujer en cada etapa de su vida, ofreciendo soluciones de calidad, avaladas científicamente y pensadas desde el respeto y la cercanía. Trabajan para que el cuidado de la salud hormonal forme parte de una conversación abierta, natural y basada en el conocimiento.