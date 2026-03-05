Nueva patente de Instituto Bernabeu que mejora un 10% la calidad del embrión

La ciudad de Alicante se sitúa en el epicentro de la innovación médica mundial gracias al desarrollo de una placa espermática pionera creada por el Instituto Bernabeu, capaz de optimizar los tratamientos de reproducción asistida al mejorar hasta un 10% la calidad de los embriones y reducir en un 75% el daño genético en los espermatozoides.

El dispositivo, diseñado y desarrollado íntegramente en Alicante, permite que el proceso de selección espermática en laboratorio sea más natural y similar al que ocurre en el cuerpo femenino. Mediante microcanales y células del entorno del óvulo, solo los espermatozoides con mayor calidad logran atravesar la barrera celular y son utilizados en la fecundación in vitro.

“Con esta tecnología logramos una selección mucho más precisa y natural, lo que se traduce en embriones más viables y mayores opciones de embarazo, incluso en pacientes de edad avanzada”, explica la doctora Andrea Bernabeu, directora médica del Instituto Bernabeu. “Nos emociona que este desarrollo con sello alicantino pueda cambiar la vida de miles de familias en todo el mundo”, añade.

Este avance nace del modelo científico impulsado desde hace décadas por el doctor Rafael Bernabeu, fundador del Instituto, y del trabajo coordinado de su equipo investigador, que integra laboratorio, tecnología propia y atención clínica en un mismo entorno. La placa, denominada ICSI dish with sperm selection channels (Oosafe), no es un desarrollo externo incorporado, sino el resultado directo de la investigación propia y de todos los recursos científicos del centro encaminados a individualizar cada uno de sus tratamientos.

Los resultados de esta tecnología no solo se han constatado en la práctica clínica, sino que han sido avalados en foros científicos nacionales e internacionales de referencia. Los datos se han presentado en congresos organizados por la European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) y la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR), donde el proyecto fue reconocido con el premio a la innovación. Asimismo, han sido publicados en revistas científicas especializadas como Journal of Assisted Reproduction and Genetics y en la revista oficial de ASEBIR, reforzando el respaldo científico de esta innovación.

Especial impacto en pacientes con alteraciones seminales y edad avanzada

Uno de los grupos que más se beneficiará de esta innovación son los pacientes con factor masculino alterado y las parejas en las que la edad materna o paterna influye en la calidad de los gametos. La tecnología permite seleccionar espermatozoides con ADN menos fragmentado y mayor capacidad de fecundación, mejorando el desarrollo embrionario y aumentando las probabilidades de éxito incluso en casos complejos.

El dispositivo, diseñado y desarrollado íntegramente en Alicante, permite que el proceso de selección espermática sea más natural y similar al que ocurre en el cuerpo femenino. / .

Según la doctora Andrea Bernabeu, “al aplicar esta tecnología en óvulos de mujeres mayores de 40 años, conseguimos más embriones, de mejor calidad y con menor riesgo de alteraciones cromosómicas, ofreciendo nuevas oportunidades a quienes llevan tiempo intentando tener un hijo”.

Desde Alicante hacia el mundo

El proyecto, desarrollado durante seis años en los laboratorios del Instituto Bernabeu en Alicante, ha pasado por rigurosas fases de testado. El diseño, protegido por patente europea, permitirá su expansión internacional a clínicas de todo el mundo a lo largo de 2026.

Con este nuevo avance, el Instituto Bernabeu refuerza su papel como referente global en medicina reproductiva desde su sede en Alicante, donde nació hace más de 40 años. Cada día, nacen en el mundo tres bebés gracias a sus tratamientos, fruto de una apuesta constante por la investigación y la innovación médica con sello alicantino.