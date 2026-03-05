SATSE reclama conciliación real para enfermeras y fisioterapeutas

El Sindicato de Enfermería ha reclamado, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que las administraciones públicas y las empresas sanitarias privadas implementen políticas que permitan conciliar la vida profesional y personal de enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas. Turnos rotatorios, noches, fines de semana, jornadas partidas, cambios de turno de última hora, contratos precarios, falta de sustituciones y sobrecarga asistencial forman parte de su día a día.

La falta de conciliación es el resultado de decisiones políticas y de gestión que priorizan el ahorro y la productividad por encima de las personas. Estos profesionales son uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario y, mientras cuidan cada día a cientos de personas, sus vidas quedan relegadas a un segundo plano por un sistema que no reconoce ni respeta su tiempo.

Poder conciliar no debería ser un privilegio, sino un derecho básico. Por eso, este año, el Sindicato de Enfermería ha querido dedicar su campaña del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a la conciliación, a través de su campaña y poder tener una vida fuera del hospital, del centro de salud, de la residencia de mayores…

Se trata de poder trabajar sin renuncias: sin renunciar a la maternidad, a la familia, al descanso, a la formación, al desarrollo profesional o al propio bienestar personal. El sistema no permite conciliar, y el problema no es de cada mujer o de cada hombre, el problema lo tiene el sistema sanitario. No puede haber igualdad si las mujeres tienen que elegir entre cuidar o trabajar, entre progresar o sostener a su familia, entre la salud o su propio empleo.

La falta de conciliación es una clara consecuencia de la desigualdad que aún persiste entre mujeres y hombres. Los datos indican que son las mujeres quienes, en la mayoría de los casos, reducen su jornada, quienes piden permisos y excedencias, quienes renuncian a promociones, a especializarse, a formarse o a investigar...

SATSE considera que la brecha salarial, la brecha de las pensiones o la precariedad futura tienen su origen en horarios imposibles y en la falta de derechos de conciliación.

Cuando una enfermera no puede compatibilizar su trabajo con su vida personal, el coste lo paga ella, pero también lo paga el sistema sanitario, que pierde talento, experiencia y estabilidad.

Este año, en el marco de una nueva campaña de SATSE, bajo el lema «Que no dejen tu vida en pausa», el Sindicato pretende transmitir a las administraciones autonómicas y la estatal que enfermería y fisioterapia son profesiones basadas en la atención y el cuidado, pero nadie puede cuidar bien si se encuentra en una situación de continuo agotamiento, estrés y sin tiempo para sí mismo.

El Sindicato quiere dejar patente que la sobrecarga laboral crónica, los turnos interminables y la falta de descanso afectan a la salud física y mental de las y los profesionales, incrementan el riesgo de errores y deterioran la calidad de la atención. Defender la conciliación de las/os enfermeras/os y fisioterapeutas no es solo una reivindicación laboral, sino una defensa de la sanidad pública y de la seguridad de los pacientes.

SATSE lleva años reivindicando, en las diferentes mesas y ámbitos de negociación, que se adopten todas las actuaciones necesarias para acabar con la falta de conciliación. Recientemente, el sindicato ha terminado de negociar con el Ministerio de Sanidad la reforma del actual del «Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud», consiguiendo que en el anteproyecto de Ley, que se encuentra ahora en fase de tramitación, se incluyan mejoras como la generalización de la jornada de 35 horas en todos los servicios de salud, la creación de sistemas de programación del trabajo y planificación anual, la exención de realización de turnos durante el periodo nocturno a mayores de 55 años sin merma retributiva y el reconocimiento del «solape de jornada» como tiempo efectivo de trabajo.

Otras mejoras en materia de conciliación del anteproyecto son la ampliación de la consideración de periodo de trabajo nocturno, la obligatoriedad de que los servicios de salud negocien un Plan de Conciliación, el derecho a la desconexión digital fuera del horario de trabajo y el disfrute fraccionado de la excedencia por cuidado de familiares.

El Sindicato de Enfermería tiene la férrea intención de seguir trabajando y presionando para que todas estas mejoras no sean modificadas o «desvirtuadas» durante la tramitación de la Ley en el Congreso y, una vez se apruebe, reclamaremos en las mesas de negociación de cada autonomía que se hagan realidad con la mayor celeridad posible.