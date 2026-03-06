El Grupo UR consolida su modelo de reproducción asistida centrado en el paciente
La VI Jornada Profesional refuerza la integración de equipos y la coordinación científica, avalada por altas tasas de éxito, e impulsa su expansión internacional con una nueva delegación en Rabat
El Grupo de Unidades de Reproducción UR, presidido por el doctor José Jesús López Gálvez y con sede en la Unidad de Reproducción Vistahermosa, celebró los días 27 y 28 de febrero su VI Jornada Profesional, que reunió en Alicante a más de un centenar de especialistas que realizan su labor profesional en las 14 unidades de reproducción del grupo. En este foro, destinado a compartir investigaciones, técnicas y tratamientos, reforzar estrategias asistenciales y analizar los últimos avances en medicina reproductiva, López Gálvez anunció la apertura de una nueva delegación en Rabat que, según afirmó, «supone un nuevo hito en la expansión internacional del Grupo UR y en la exportación de un modelo médico basado en la excelencia profesional, el rigor científico y el compromiso ético con la salud reproductiva».
Capital íntegramente nacional
En su intervención, López Gálvez subrayó que la interacción científica entre equipos optimiza los procesos y mejora los resultados clínicos: «Esta forma de trabajar nos fortalece y nos diferencia». Asimismo, puntualizó que el Grupo UR mantiene un modelo sanitario con capital íntegramente nacional, y advirtió que «vivimos una situación económica compleja con la creciente entrada de fondos de inversión en el sector de la medicina reproductiva que despersonalizan los tratamientos de fertilidad». Ante esta circunstancia, reivindicó la importancia de preservar una medicina reproductiva personalizada. «El trabajo en grupo nos permite avanzar en tratamientos adaptados a cada paciente y afrontar los retos actuales como el retraso de la maternidad, ayudando a las mujeres a lograr su deseo reproductivo».
Por su parte, la directora adjunta del Grupo UR, Salomé López Garrido, destacó la importancia de la integración entre los equipos: «Todos funcionamos dentro de un mismo engranaje». «Nuestra misión es acompañar proyectos de vida. Ponemos el foco en el paciente, por lo que cada profesional tiene un papel esencial en el resultado».
López Garrido señaló que el posicionamiento del Grupo UR, como referente nacional e internacional, se encuentra avalado por varios factores: personalización del tratamiento, entorno hospitalario seguro, innovación constante, rigor científico, unidad de genética propia, formación continua acreditada por el «Máster de Medicina y Genética Reproductiva», que suma 25 años de trayectoria, y una elevada relación calidad-precio. «Todo ello se refleja en nuestras altas tasas de éxito», apostilló.
Experiencia, investigación y tecnología
Las sesiones abordaron contenidos clínicos, embriológicos y genéticos a cargo del director médico del Grupo UR, Francisco Anaya; la directora del Laboratorio Central, Rocío López; el coordinador de Embriología, Juan Manuel Moreno; la ginecóloga Valeria Sotelo; el director médico de la Unidad de Reproducción Valencia, Miguel Barea; y el director del Departamento de Genética, Antonio Urbano.
Con más de cuatro décadas de trayectoria, el Grupo UR sustenta su modelo asistencial en la experiencia médica, la investigación continua y la innovación tecnológica, pilares que garantizan calidad, seguridad y una atención centrada en el paciente, respaldada por elevados índices de éxito.
- Se produce en Torrevieja la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana: simulacro de tsunami y terremoto
- Educación obliga a grabar con cámaras a los profesores que se formen a distancia para evitar trampas
- Dos funcionarias agraciadas con pisos protegidos no entregan la documentación requerida por Vivienda
- Doce detenidos en Alicante y Valencia por usurpar la identidad de 5.000 personas para estafar 4,7 millones en apuestas
- Educación ampliará el tiempo lectivo para la asignatura de Religión en Primaria
- El Gran Hotel Bali, el hotel más alto de Europa, se consolida como uno de los grandes espacios musicales del Mediterráneo
- Vecinos del Centro Tradicional de Alicante, sin dormir por el ruido de unas obras nocturnas
- Anaximandro de Mileto, filósofo: 'La naturaleza busca siempre el equilibrio