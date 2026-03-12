Endometriosis, o la enfermedad que muchas mujeres confunden con un dolor menstrual “normal”

Durante años muchas mujeres han escuchado la misma frase: “el dolor menstrual es normal”. Sin embargo, para millones de pacientes ese dolor intenso, incapacitante y recurrente tiene un nombre: endometriosis. Se trata de una enfermedad ginecológica crónica que puede condicionar la vida diaria, afectar a la fertilidad y seguir pasando desapercibida durante demasiado tiempo.

Se estima que una de cada diez mujeres en edad fértil padece endometriosis. En España, esto supone alrededor de dos millones de mujeres, aunque muchas aún no están diagnosticadas porque sus síntomas se confunden con otras patologías o se asumen como una parte más de la menstruación.

La doctora Natalia Siegert, ginecóloga de Quirónsalud Alicante, lo resume así: “La endometriosis es una enfermedad crónica en la que un tejido muy parecido al endometrio, que es la capa que recubre el interior del útero, aparece fuera de él”.

Se estima que una de cada diez mujeres en edad fértil padece endometriosis. / INFORMACIÓN

¿Qué ocurre en el cuerpo?

Ese tejido, similar al que reviste el interior del útero, puede localizarse en los ovarios, las trompas de Falopio, los ligamentos que sostienen el útero e incluso en órganos cercanos, como el intestino o la vejiga. El problema no es solo dónde aparece, sino cómo se comporta.

Como explica la especialista, “El problema es que : cada mes se inflama y puede sangrar. Sin embargo, al estar fuera de su lugar natural no tiene una vía de salida, lo que provoca inflamación, dolor y, con el tiempo, la formación de adherencias o cicatrices entre los órganos”.

Esa actividad repetida, mes tras mes, ayuda a entender por qué la endometriosis no es una simple molestia menstrual. Puede convertirse en una enfermedad con consecuencias físicas, emocionales y sociales, especialmente cuando se cronifica.

Por qué se produce

A día de hoy no existe una explicación única para su origen. La teoría más conocida es la de la menstruación retrógrada, aunque no basta por sí sola para explicar todos los casos.

En palabras de la doctora Siegert: “A día de hoy no existe una única causa que explique la aparición de la endometriosis. La teoría más aceptada es la llamada menstruación retrógrada, según la cual parte del flujo menstrual, en lugar de salir completamente al exterior, retrocede a través de las trompas hacia la cavidad abdominal. Allí algunas células endometriales podrían implantarse y comenzar a crecer. Sin embargo, esta teoría no explica todos los casos. Sabemos que también influyen factores genéticos, hormonales e incluso alteraciones del sistema inmunológico. Probablemente la endometriosis sea una enfermedad multifactorial en la que intervienen varios mecanismos al mismo tiempo”.

También se han identificado factores que pueden aumentar el riesgo, como los antecedentes familiares, una primera menstruación a edad temprana, ciclos cortos o sangrados abundantes. Aun así, los especialistas insisten en que no existe un perfil único y que la enfermedad puede aparecer en mujeres muy distintas entre sí.

Síntomas de la endometriosis: más allá del dolor

Aunque el síntoma más conocido es el dolor menstrual intenso, la enfermedad puede manifestarse de muchas formas. Ahí está una de las razones por las que a menudo se tarda en sospecharla.

La ginecóloga de Quirónsalud Alicante recuerda que “El síntoma más conocido es el dolor menstrual intenso, pero la enfermedad puede manifestarse de muchas maneras. Algunas pacientes presentan dolor pélvico crónico, dolor durante las relaciones sexuales o molestias al orinar o al evacuar durante la menstruación. También pueden aparecer reglas muy abundantes, fatiga intensa o síntomas digestivos como hinchazón o alteraciones del tránsito intestinal. En otros casos, la enfermedad se detecta cuando la mujer consulta por dificultades para quedarse embarazada”.

Es decir, la endometriosis no siempre se presenta con un único patrón. Puede parecer un problema digestivo, urinario o relacionado con la fertilidad. Y en algunos casos, incluso puede cursar casi sin síntomas.

De hecho, como señala la doctora Siegert, “Sí, y de hecho ocurre en algunos casos. Hay mujeres que tienen endometriosis y apenas presentan síntomas, o estos son muy leves. En estas situaciones la enfermedad puede detectarse de manera casual durante una revisión ginecológica o cuando se realizan estudios por problemas de fertilidad. Esto contribuye a que en muchas ocasiones el diagnóstico se retrase”.

Aunque el síntoma más conocido es el dolor menstrual intenso, la enfermedad puede manifestarse de muchas formas. / INFORMACIÓN

Cuándo el dolor menstrual no es normal

Uno de los mensajes más importantes en torno a la endometriosis es que no todo dolor asociado a la regla debe normalizarse. Muchas pacientes han convivido durante años con síntomas incapacitantes antes de llegar a consulta o antes de ser escuchadas.

La diferencia, explica la especialista, está en el impacto real sobre la vida cotidiana: “Es relativamente frecuente que la menstruación provoque molestias, pero el dolor menstrual habitual suele ser manejable y permite hacer vida normal. En cambio, cuando el dolor es muy intenso, obliga a faltar al trabajo o a las actividades diarias, o no mejora con analgésicos comunes, debemos sospechar que puede haber un problema subyacente. El mensaje que siempre transmitimos es que el dolor menstrual incapacitante no debe considerarse normal y merece una valoración médica”.

Ese mensaje es clave porque el retraso diagnóstico sigue siendo uno de los grandes problemas asociados a la enfermedad.

¿Por qué tarda tanto en diagnosticarse?

La endometriosis puede tardar años en diagnosticarse por una combinación de factores: la normalización del dolor menstrual, la variedad de síntomas y la dificultad para detectar algunas lesiones si no se cuenta con experiencia y pruebas específicas.

Así lo resume la doctora Siegert: “El retraso diagnóstico es uno de los grandes retos de la endometriosis. Esto ocurre porque durante mucho tiempo se ha normalizado el dolor menstrual intenso y porque los síntomas pueden confundirse con problemas digestivos o urinarios. Además, no siempre es fácil detectar la enfermedad si no se realizan pruebas específicas o si no se cuenta con profesionales con experiencia en este campo”.

Para llegar al diagnóstico, el primer paso es una historia clínica detallada y una exploración ginecológica. A partir de ahí, las pruebas de imagen son fundamentales.

“El diagnóstico comienza siempre con una historia clínica detallada y una exploración ginecológica. A partir de ahí utilizamos pruebas de imagen como la ecografía ginecológica especializada, que hoy en día permite detectar muchos casos, especialmente cuando hay afectación de los ovarios o lesiones profundas en la pelvis. En determinadas situaciones también se recurre a la resonancia magnética para evaluar mejor la extensión de la enfermedad. Cuando es necesario confirmar el diagnóstico o tratar las lesiones, se puede realizar una que es una cirugía mínimamente invasiva que permite visualizar directamente la cavidad abdominal”.

La enfermedad puede dificultar el embarazo, pero no siempre lo impide. / 5

Endometriosis, fertilidad y tratamiento

La relación entre endometriosis y fertilidad preocupa a muchas pacientes, aunque conviene evitar mensajes absolutos. La enfermedad puede dificultar el embarazo, pero no siempre lo impide.

Como aclara la doctora, “La endometriosis puede dificultar el embarazo por diferentes mecanismos. En algunos casos altera la anatomía de la pelvis debido a la formación de adherencias, lo que puede afectar al funcionamiento de las trompas. En otros, la inflamación asociada a la enfermedad puede interferir en la calidad de los óvulos o en la implantación del embrión. Sin embargo, es importante aclarar que no todas las mujeres con endometriosis tienen problemas para quedarse embarazadas y muchas lo consiguen de forma natural”.

El tratamiento depende de los síntomas, la edad de la paciente y su deseo gestacional. En muchos casos se opta por tratamiento hormonal y control del dolor; en otros, es necesario plantear cirugía.

“El tratamiento depende de varios factores, como la intensidad de los síntomas, la edad de la paciente o si desea tener hijos. En muchos casos utilizamos tratamientos hormonales que reducen la actividad hormonal que estimula el crecimiento de las lesiones. También se emplean medicamentos para controlar el dolor. Cuando la enfermedad es más avanzada o provoca complicaciones importantes, puede ser necesario recurrir a la cirugía laparoscópica para eliminar las lesiones y liberar adherencias”.

En los casos más complejos, la está ganando protagonismo, “especialmente en los casos más complejos”. “Aunque la laparoscopia sigue siendo una técnica muy eficaz, el sistema robótico ofrece al cirujano una visión tridimensional de alta definición y una mayor precisión en los movimientos. Esto puede resultar especialmente útil cuando hay que trabajar en zonas muy delicadas de la pelvis o cuando la enfermedad afecta a estructuras profundas. En estos casos, la robótica permite realizar gestos quirúrgicos más finos y controlados”.

Aun sin cura definitiva, hoy la enfermedad puede controlarse. “El objetivo del tratamiento es reducir los síntomas, frenar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de las pacientes. Con un diagnóstico precoz y un manejo adecuado, muchas mujeres pueden llevar una vida completamente normal”, concluye la doctora Siegert.

Más información

Quirónsalud Alicante

Mapa de ubicación de Quirónsalud Alicante.

Tlf: 966972900

Web