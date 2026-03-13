Endometriosis: cuando el dolor pélvico deja de normalizarse y se convierte en una prioridad
La Unidad de Ginecología y Obstetricia de HLA Clínica Vistahermosa se enfoca en un modelo de atención centrado en la paciente, utilizando la tecnología más avanzada y un seguimiento continuado para tratar la endometriosis. Así lo explica la Dra. Débora Labios
El 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis, una enfermedad crónica que afecta aproximadamente a 1 de cada 10 mujeres en edad fértil y que, sin embargo, sigue estando infradiagnosticada. Más allá de los datos clínicos, el gran reto continúa siendo cultural: dejar de normalizar el dolor pélvico crónico incapacitante.
Durante años, las mujeres han tenido que vivir con la típica frase de «la regla duele» y que este dolor, forma parte de la normalidad. Sin embargo, cuando el dolor interfiere en la vida académica, laboral, social o de pareja, no se está ante una molestia habitual, sino ante un posible signo de alerta.
El impacto del retraso diagnóstico
La Endometriosis es una enfermedad en la que tejido similar al que recubre el interior del útero (endometrio) crece fuera de él. La intensidad de los síntomas no siempre coincide con la gravedad de la enfermedad, ya que algunas personas con endometriosis avanzada tienen pocas molestias y otras con casos leves tienen mucho dolor. Esta variedad en la clínica provoca que muchas pacientes pasen por distintas consultas antes de recibir un diagnóstico definitivo, lo que se puede prolongar entre seis y ocho años. Este retraso no solo condiciona la evolución clínica, sino que genera desgaste emocional, ansiedad e incluso sensación de incomprensión.
Los síntomas pueden variar, pero los más comunes son dolor fuerte durante la menstruación (dismenorrea), dolor pélvico crónico, incluso fuera de la regla, dolor durante o después de las relaciones sexuales, entre otros. Las alteraciones menstruales, las reglas muy abundantes o el sangrado entre periodos, también son síntomas de esta patología.
Los problemas de fertilidad también se encuentran asociados a la endometriosis junto con el cansancio extremo, las náuseas o el malestar digestivo.
Visibilizar estos síntomas y fomentar la consulta precoz es clave para mejorar el pronóstico y la calidad de vida.
Una enfermedad compleja que requiere tratamiento integral
La endometriosis no se muestra igual en todas las mujeres. Existen diferentes grados y localizaciones, así como respuestas variables al tratamiento. Por ello, el abordaje debe ser individualizado y basado en la evidencia científica.
Las opciones terapéuticas pueden incluir desde el tratamiento hormonal, la cirugía en casos seleccionados, el manejo especializado del dolor hasta el apoyo psicológico.
En determinadas situaciones, especialmente cuando existe deseo gestacional y dificultades para conseguir embarazo, es fundamental una planificación reproductiva personalizada.
En este contexto, la atención multidisciplinar cobra especial relevancia. La coordinación entre ginecología, unidad del dolor, reproducción asistida y fisioterapia del suelo pélvico mejora los resultados clínicos y el bienestar global de la paciente.
Escuchar también es tratar
La humanización de la asistencia es otro de los pilares fundamentales en el manejo de la endometriosis. Validar el dolor y acompañar en la toma de decisiones reduce la incertidumbre y fortalece la confianza en el proceso terapéutico. La Unidad de Ginecología y Obstetricia de HLA Clínica Vistahermosa trabaja bajo un modelo de atención integral centrado en la paciente, combinando la experiencia clínica, la tecnología diagnóstica avanzada y el seguimiento continuado. El objetivo no es únicamente tratar la enfermedad, sino mejorar la calidad de vida de las mujeres que conviven con ella.
Investigación, innovación y compromiso sanitario
En los últimos años, la investigación en endometriosis ha avanzado hacia laidentificación de biomarcadores que permitan diagnósticos menos invasivos y hacia terapias hormonales más selectivas. También se estudian los mecanismos inflamatorios y genéticos implicados en la enfermedad, lo que abre la puerta a tratamientos cada vez más personalizados.
Más información
HLA Centro Médico V77
C/ Cruz de Piedra, 12, Alicante
• WhatsApp: 696354290
• Web: www.hlavistahermosa.com
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