Verrugas: eliminarlas rápido y sin dañar la piel es posible con láser VBeam

Las verrugas son lesiones cutáneas muy frecuentes causadas por el virus del papiloma humano (VPH). Este virus provoca una proliferación rápida de células en la piel que da lugar a pequeñas protuberancias rugosas que pueden aparecer en distintas zonas del cuerpo.

Las verrugas vulgares son las más comunes y suelen localizarse en cara, cuello, manos o dedos. Aunque muchas veces se consideran un problema estético, pueden aumentar de tamaño, multiplicarse o extenderse a otras zonas si no se eliminan.

Cuando aparecen en zonas visibles como el rostro o las manos, muchos pacientes buscan una solución que sea eficaz, rápida y que no deje marcas. Para ello, la solución que reúne estas indicaciones es el Láser Vbeam.

Centro Dermatológico Estético cuenta con esta tecnología, una de las más avanzadas para el tratamiento de verrugas. Este láser de colorante pulsado actúa sobre los pequeños vasos sanguíneos que alimentan la verruga, eliminándola de forma selectiva y precisa, sin dañar el tejido sano que la rodea. Esto permite tratar incluso zonas delicadas como la cara o el cuello, minimizando el riesgo de cicatrices. El procedimiento es rápido y, en muchos casos, permite eliminar la lesión en una o pocas sesiones, dependiendo del tamaño y la evolución de la verruga. Además de las verrugas vulgares, el láser VBeam también puede utilizarse para tratar verrugas plantares o genitales, ofreciendo un tratamiento eficaz incluso en áreas más sensibles.

El mejor momento para tratarlas

Con la llegada del buen tiempo, muchas personas desean mejorar el aspecto de la piel en zonas visibles como las manos, el cuello o el escote. Por ello, la primavera y el verano son un momento ideal para eliminar las verrugas, especialmente cuando se dispone de tecnologías precisas como el láser VBeam, que permite tratarlas de forma rápida y sin dañar la piel circundante.

La primavera y el verano son un momento ideal para eliminar las verrugas. / INFORMACIÓN

En Centro Dermatológico Estético, un equipo médico especializado y tecnología de última generación permiten abordar este tipo de lesiones de forma segura y personalizada.

Prevención y concienciación

La prevención y el tratamiento efectivo de las verrugas víricas son esenciales para evitar su propagación y reducir el impacto en la calidad de vida de los pacientes. En Centro Dermatológico Estético se hace hincapié en la importancia de la educación y la concienciación sobre el VPH, promoviendo prácticas de higiene y seguridad en ambientes públicos y durante las relaciones sexuales para minimizar el riesgo de infección.

Como profesionales de la salud su mayor inquietud es concienciar sobre la importancia de prevenir y tratar completamente las infecciones por VPH. Para ello ofrecen la mejor tecnología y un equipo humano altamente calificado que se aseguran de que los pacientes reciban el mejor cuidado posible. La confianza depositada por sus pacientes año tras año refleja su dedicación y compromiso con la salud dermatológica.

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