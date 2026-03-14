El Dr Francisco Soler revoluciona la cirugía de cadera

Durante años, el tratamiento habitual de los pacientes con artrosis o desgaste avanzado en ambas caderas seguía un esquema casi invariable: primero se operaba una articulación y, meses después, la otra. Ese modelo implicaba «dos ingresos hospitalarios, dos procesos de recuperación y un periodo prolongado en el que el paciente seguía sufriendo limitaciones importantes», explica el Dr Soler Valero.

Frente a ese planteamiento tradicional, el especialista ha impulsado un enfoque que supone un cambio relevante en la cirugía de cadera: intervenir las dos caderas a la vez, en una sola operación.

Este procedimiento representa mucho más que una reducción de tiempos. Supone una nueva forma de entender el tratamiento, apoyada en los avances en cirugía ortopédica, anestesia y planificación quirúrgica. Gracias a esa evolución médica, hoy es posible realizar prótesis bilaterales de cadera en un mismo acto quirúrgico en pacientes seleccionados. El resultado es un tratamiento más eficiente, con menor impacto global sobre la vida del paciente y con una recuperación mas rápida y segura.

La aportación pionera del doctor Soler adquiere todavía más importancia porque esta cirugía simultánea se apoya en técnicas mínimamente invasivas. En su clínica, que es centro de referencia nacional en prótesis de cadera, se emplea el abordaje directo superior, una técnica que permite acceder a la articulación respetando en gran medida músculos y tejidos. Este detalle es fundamental, ya que el menor daño quirúrgico se traduce en menos dolor tras la intervención, menos inflamación, menos sangrado y una reducción del riesgo de complicaciones. Además, facilita una recuperación más cómoda y temprana.

Uno de los aspectos más innovadores de este enfoque es que el paciente puede levantarse y caminar pocas horas después de la cirugía, pudiendo obtener el alta hospitalaria en 24h. Esa rapidez en la recuperación no solo mejora la experiencia del paciente, sino que refuerza la idea de una cirugía menos agresiva y más centrada en devolver funcionalidad cuanto antes.

Las ventajas de operar ambas caderas al mismo tiempo son especialmente claras cuando las dos articulaciones presentan un desgaste importante. En lugar de afrontar dos operaciones independientes y dos rehabilitaciones separadas, el paciente pasa por un único postoperatorio. Eso significa menos tiempo total de baja laboral, menos sesiones de rehabilitación duplicadas y una vuelta más rápida a la actividad cotidiana. Pero no es solo una cuestión de tiempo: al tratar ambas caderas a la vez, el paciente inicia la recuperación con una biomecánica más equilibrada desde el primer momento, evitando que una cadera siga limitando la evolución de la otra.

Ese beneficio tiene una traducción directa en la calidad de vida. Muchos pacientes llegan a la cirugía tras años conviviendo con dolor crónico, dificultades para caminar, problemas para dormir y una pérdida progresiva de autonomía. Con esta intervención simultánea, el cambio puede ser radical en pocas semanas. Tal y como se desprende de la experiencia acumulada, «el objetivo no es solo eliminar el dolor, sino devolver al paciente su independencia y su estilo de vida», asegura el doctor Soler. Se trata, en definitiva, de recuperar la capacidad de caminar con normalidad, descansar sin dolor y retomar actividades cotidianas que antes resultaban imposibles.

La clínica Traumatología Soler es pionera en la cirugía bilateral de cadera con una técnica mínimamente invasiva. / .

Los excelentes resultados no solo son por el abordaje sino por la tecnología aplicada. Cabe destacar que el abordaje directo superior que aplica el Dr Francisco Soler tiene tasas de infección y de luxación prácticamente nulas, lo que le ha llevado a realizar casi todas las intervenciones por esta vía de abordaje, alcanzando más de 1500 casos de éxito en los últimos años.

En Traumatología Soler realizan una planificación preoperatoria individualizada donde la elección del implante, siempre de primeras marcas mundiales y materiales de la más alta calidad, es indispensable para obtener el mejor resultado. El proceso se complementa con herramientas de análisis digital y siempre con planificación en tres dimensiones para adaptar la prótesis a la anatomía de cada paciente. Este nivel de precisión convierte la cirugía en un procedimiento «más rápido, más seguro y más predecible», explica el doctor, algo que influye tanto en los resultados clínicos como en la confianza con la que el paciente afronta la operación.

A esta labor asistencial se suma además una importante vertiente investigadora. El doctor Francisco Soler Valero ha realizado un estudio que será publicado en «HIP International» y «Journal Ortopedics», dos de las revistas científicas internacionales más importantes del mundo en cirugía de cadera y traumatología. La investigación analiza y compara tres de los principales abordajes quirúrgicos actuales —posterior, anterior y directo superior— y estudia su impacto en variables clave como el daño en los tejidos, la estabilidad de la prótesis, la recuperación funcional, el dolor postoperatorio y la velocidad de recuperación de la movilidad.

La futura publicación de este trabajo supone un reconocimiento internacional al valor de una trayectoria que une innovación quirúrgica, investigación y atención centrada en el paciente. En ese equilibrio se encuentra la relevancia del doctor Soler como pionero: haber impulsado una manera de operar las dos caderas a la vez que reduce el impacto del tratamiento y acelera el regreso del paciente a su vida normal.

Unidad de cirugía avanzada de cadera – Clínica Dr. Francisco Soler

Mapa de localización del Dr. Soler Valero, traumatólogo especializado en cirugía de cadera y rodilla.

Especialistas en prótesis de cadera mínimamente invasiva y cirugía bilateral simultánea

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