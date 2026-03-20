Qué es la meningitis meningocócica, cómo se contagia y por qué puede volverse mortal en horas

La meningitis causada por Neisseria meningitidis, la del brote en Reino Unido que preocupa en toda Europa tras causar dos muertes y la detección de 20 casos, también llamada meningitis meningocócica, es una infección bacteriana grave de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. El gran problema no es solo su severidad, sino su velocidad: los organismos oficiales recuerdan que la enfermedad meningocócica puede empeorar muy deprisa y llegar a ser mortal en cuestión de horas.

Aunque mucha gente la asocia solo con la meningitis, el meningococo también puede causar septicemia o meningococemia, una infección generalizada de la sangre que a veces aparece sola y otras junto a la meningitis. Esa forma puede ser incluso más fulminante y se asocia a shock, coagulación intravascular diseminada, fallo multiorgánico y lesiones cutáneas hemorrágicas.

Cómo se contagia

Lucía Feijoo Viera

La bacteria se transmite a través de secreciones respiratorias y de la garganta, como saliva o gotículas expulsadas al toser, besar o compartir utensilios y bebidas, y suele requerir contacto estrecho o prolongado. No se contagia con la facilidad de un resfriado casual: el riesgo aumenta en convivientes, parejas, compañeros de residencia o personas que pasan mucho tiempo muy cerca de un caso. Además, una parte de la población puede llevar el meningococo en la nasofaringe sin estar enferma, algo conocido como portación asintomática.

Síntomas: los signos que deben hacer saltar las alarmas

En adolescentes y adultos, el inicio suele ser brusco, con fiebre alta, dolor de cabeza intenso y rigidez de nuca. También pueden aparecer náuseas, vómitos, fotofobia, confusión, somnolencia y deterioro rápido del estado general. Si la bacteria pasa a la sangre, una señal especialmente preocupante es la aparición de manchas en la piel o petequias, a veces acompañadas de extremidades frías, dificultad para respirar, dolor muscular intenso o sensación de gravedad extrema.

En los bebés y niños pequeños, los síntomas pueden ser mucho menos claros al principio. La Asociación Española de Pediatría recuerda que en menores de dos años puede presentarse como irritabilidad difícil de calmar, fiebre, rechazo de las tomas, vómitos, decaimiento o mal aspecto general, lo que hace especialmente importante no confiarse.

Quiénes son los más afectados

La enfermedad puede aparecer a cualquier edad, pero no golpea a todos por igual. Los datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades sitúan las tasas más altas en lactantes menores de un año, seguidos de los niños de 1 a 4 años y de los adolescentes y adultos jóvenes de 15 a 24 años. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos añade que el riesgo también aumenta en personas con determinadas alteraciones del sistema inmune, déficit del complemento, asplenia, infección por VIH, fumadores, viajeros a zonas de mayor incidencia o personas que viven en entornos cerrados y masificados, como residencias o cuarteles.

Tratamiento: una urgencia médica real

Vigilancia de la meningitis grave en la semana seis de 2026 / INFORMACIÓN

Aquí no hay margen para esperar a "ver cómo evoluciona". La OMS y los CDC insisten en que el diagnóstico y el tratamiento deben ser inmediatos. Ante una sospecha clínica, el abordaje suele comenzar con antibióticos intravenosos de amplio espectro; en el caso del meningococo, los CDC señalan como tratamiento empírico habitual las cefalosporinas de tercera generación, como ceftriaxona o cefotaxima. Más tarde, si se confirma sensibilidad, puede ajustarse a penicilina o ampicilina.

Además del antibiótico, muchos pacientes necesitan ingreso hospitalario, vigilancia intensiva y tratamiento de soporte por complicaciones neurológicas, respiratorias o circulatorias. La rapidez con la que se empiece a tratar cambia el pronóstico de forma decisiva.

Mortalidad y secuelas

Nerea, fallecida en marzo de 2023 por una meningitis bacteriana / CEDIDA POR LA FAMILIA

La meningitis bacteriana sigue siendo una enfermedad muy seria incluso con tratamiento. La OMS advierte de que, en conjunto, alrededor de 1 de cada 6 personas con meningitis bacteriana muere y 1 de cada 5 sufre secuelas importantes. En el caso concreto de la enfermedad meningocócica invasiva, el ECDC sitúa la letalidad habitual entre el 8% y el 15%, pero recuerda que la sepsis meningocócica puede alcanzar tasas de mortalidad de hasta el 40%. Y si no se trata, la meningitis meningocócica puede ser mortal en hasta el 50% de los casos.

Entre las secuelas posibles están la pérdida auditiva, daño neurológico, epilepsia, dificultades cognitivas, cicatrices importantes e incluso amputaciones en los casos de sepsis grave.

Prevención: la clave está en la vacuna y en actuar rápido con los contactos

La forma más eficaz de prevenir la enfermedad es la vacunación. La OMS la considera la herramienta principal para ofrecer protección duradera, y en España el Ministerio de Sanidad mantiene vacunación sistemática frente al meningococo C en lactantes y una dosis de MenACWY (tetravalente) en adolescentes de 12 años, con campañas de rescate en algunas cohortes juveniles. Además, existen vacunas frente al meningococo B, recomendadas en determinados grupos y, según la Asociación Española de Pediatría, con un papel importante en la prevención pediátrica.

Cuando aparece un caso confirmado o muy sospechoso, también se actúa sobre el entorno cercano. Los contactos estrechos pueden necesitar quimioprofilaxis antibiótica para reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad o de seguir transmitiéndola, una medida habitual de salud pública junto con el rastreo y la información al entorno escolar o familiar.

La meningitis por meningococo no es una infección cotidiana, pero sí una de las que obligan a reaccionar con más rapidez. Si hay fiebre alta, rigidez de nuca, mal estado general, manchas sospechosas en la piel o deterioro brusco, no conviene esperar. En esta enfermedad, las horas importan.