Ocho claves para utilizar colutorios de forma segura y realmente eficaz

Los colutorios bucales no son ni un producto milagroso ni un riesgo en sí mismos. Su utilidad depende de algo mucho más simple: saber cuándo usarlos, cuál elegir y durante cuánto tiempo. El problema aparece cuando se utilizan por costumbre, por publicidad o por consejo ajeno, en lugar de hacerlo con criterio profesional.

Desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Alicante (COEA), a partir de las recomendaciones del Consejo General de Dentistas de España, recuerdan que estos enjuagues pueden ser útiles, pero nunca sustituyen la higiene básica ni deben emplearse de manera indiscriminada.

Estas son las claves

1. El colutorio no sustituye al cepillo

La base de una buena salud bucodental sigue siendo la misma: cepillado dos veces al día con pasta fluorada e higiene interdental diaria. El enjuague puede complementar esa rutina, pero no corregir una mala higiene.

Usar colutorio y descuidar el cepillado no compensa nada. Al contrario: da una falsa sensación de limpieza que puede retrasar el diagnóstico de problemas reales.

2. No todos los colutorios sirven para lo mismo

Uno de los errores más habituales es pensar que cualquier colutorio vale para cualquier situación. No es así. Hay productos orientados a controlar placa bacteriana y gingivitis, otros a prevenir caries con flúor, otros a mejorar la sequedad bucal, la halitosis o la tolerancia en mucosas sensibles.

El enjuague puede complementar esa rutina, pero no corregir una mala higiene. / .

El COEA insiste en que el colutorio debe elegirse en función del problema concreto. No tiene sentido usar un antiséptico fuerte si lo que se necesita es hidratación, ni recurrir a un producto con flúor sin saber si realmente existe riesgo elevado de caries.

3. Los antisépticos potentes funcionan, pero no para siempre

Sustancias como la clorhexidina han demostrado utilidad para reducir placa y gingivitis a corto plazo. El matiz importante está en esa expresión: a corto plazo.

Su uso prolongado puede provocar tinción dental, alteraciones del gusto o irritación de las mucosas. Por eso no deben convertirse en un producto de uso indefinido. El criterio correcto no es demonizarlos, sino utilizarlos el tiempo justo y con supervisión.

El presidente del Consejo General de Dentistas, el doctor Óscar Castro Reino, asegura que “los antisépticos funcionan y son muy útiles cuando se emplean con criterio clínico”. El mensaje, añade, no es ni “todo vale” ni “todo es perjudicial”, sino indicación adecuada, duración controlada y seguimiento.

4. Si tienes ortodoncia, sequedad bucal o muchas caries, consulta

Hay perfiles de pacientes en los que los colutorios pueden tener un papel más claro. Es el caso de personas con ortodoncia, con antecedentes de lesiones cariosas, con sequedad bucal o con determinadas enfermedades periodontales.

En personas con caries u ortodoncia, los colutorios pueden tener un papel más evidente / .

También pueden ser útiles antes o después de ciertos tratamientos odontológicos, como medida complementaria de higiene clínica. Pero la palabra importante sigue siendo la misma: complementaria.

El COEA recuerda que el dentista no prescribe estos productos de forma automática. El doctor Castro explica que “en la consulta no se prescribe un colutorio de forma indiscriminada. Se selecciona en función del objetivo terapéutico, del estado de salud oral del paciente y del tiempo durante el cual va a utilizarse”.

5. Que lleve alcohol no lo convierte en peligroso, pero puede no convenirte

Algunos colutorios contienen alcohol como excipiente. Eso no significa, por sí solo, que sean dañinos. Sí puede hacer que resulten menos adecuados en personas con mucosas sensibles o con boca seca, donde convienen formulaciones más suaves.

No hay base científica sólida para lanzar mensajes alarmistas sobre supuestos riesgos sistémicos del uso genérico de colutorios cuando se emplean correctamente. Pero tampoco conviene banalizar su elección. Si irrita, molesta o reseca, probablemente no es el producto adecuado para ti.

6. La halitosis no se resuelve tapándola

Muchos pacientes recurren al colutorio para combatir el mal aliento. A veces ayuda, pero no siempre resuelve el problema de fondo. La halitosis persistente puede estar relacionada con enfermedad periodontal, caries, sequedad bucal u otras causas que requieren revisión clínica.

El mal aliento que reaparece una y otra vez merece consulta, no solo enjuagues. / .

Un colutorio puede mejorar temporalmente el síntoma, pero no sustituye el diagnóstico. El mal aliento que reaparece una y otra vez merece consulta, no solo enjuagues.

7. No uses un colutorio “porque siempre lo usas”

Ese es, probablemente, uno de los peores motivos. El uso continuado e indefinido, sobre todo de productos con acción antiséptica potente, no debería normalizarse sin control profesional.

La lógica correcta no es incorporar el colutorio como gesto automático, sino preguntarse si aporta un beneficio concreto en ese momento. Si no lo hay, puede ser perfectamente prescindible.

8. Ante la duda, consulta antes de comprar

El COEA insiste en una idea básica: el valor de cualquier producto sanitario depende de su correcta indicación. Los colutorios forman parte de estrategias seguras y eficaces cuando están bien prescritos. Fuera de ahí, pueden ser inútiles, mal tolerados o simplemente innecesarios.

El debate sobre salud bucodental es positivo, pero conviene desconfiar de mensajes absolutos, tanto los que presentan estos productos como imprescindibles como los que los convierten en una amenaza. En higiene oral, como en casi todo, el exceso de simplificación suele ser mala guía.

El COEA insiste en que el colutorio debe elegirse en función del problema concreto / .

Recuerda: cepíllate bien, limpia entre los dientes, no uses el colutorio por rutina y deja que el dentista te diga si lo necesitas, cuál te conviene y durante cuánto tiempo. Ese consejo es bastante menos llamativo que los eslóganes de internet, pero bastante más útil.