Quirónsalud, servicio médico oficial del ATP Challenger 100 Alicante Montemar 2026

El ATP Challenger 100 Alicante Montemar 2026, que se disputa del 22 al 29 de marzo en el Club Atlético Montemar (Alicante), contará con Quirónsalud como Servicio Médico Oficial para ofrecer los mejores cuidados a todos los jugadores participantes.

El torneo experimenta en esta edición un importante crecimiento al pasar de categoría Challenger 75 a Challenger 100, un cambio que conlleva más puntos ATP en juego y un aumento del nivel competitivo, posicionándolo como una de las citas más destacadas del circuito Challenger europeo sobre tierra batida. De hecho, la participación de jugadores consolidados del circuito como Pablo Carreño, Roberto Carballés o Pedro Martínez confirma el atractivo deportivo del torneo y anticipa una competición de alto nivel en las pistas alicantinas.

Como Servicio Médico Oficial, Quirónsalud garantiza la asistencia sanitaria durante todo el evento mediante un equipo multidisciplinar de profesionales y los recursos tecnológicos necesarios para atender a jugadores y miembros de la organización con los más altos estándares de calidad. Además, el Hospital Quirónsalud Torrevieja y Quirónsalud Alicante actúan como centros de referencia ante cualquier asistencia sanitaria que se pueda necesitar.

Esta colaboración refuerza la trayectoria del grupo en el ámbito del tenis, donde ha consolidado su presencia en los últimos años. Actualmente, es Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET) y Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy. Asimismo, desde hace años ha participado en las principales competiciones de este deporte celebradas en España, como las últimas fases finales de la Copa Davis y de la Billie Jean King Cup, además de torneos de referencia como el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó y el Mutua Madrid Open. Su actividad también se extiende a diversos torneos ATP Challenger y campeonatos nacionales de primer nivel.

Comprometidos con la salud del deporte

Quirónsalud mantiene una estrecha vinculación con distintas disciplinas deportivas, entendiendo el deporte como un pilar fundamental para la prevención, el bienestar y la mejora de la calidad de vida. Además, comparte valores como la disciplina, el afán de superación y la mejora continua, que forman parte de su modelo de trabajo.

En este contexto, actualmente el Grupo es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Médico de Salud de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención. Igualmente, colabora con diferentes clubes deportivos de fútbol, baloncesto y rugby en España, y está presente en diferentes eventos deportivos como el Reto Pelayo Vida, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, los 10K Valencia Ibercaja o la Behobia/San Sebastián, entre otros.