Miasis cutánea, la repugnante afección que parece sacada de una película de terror gore

El nombre llama la atención, pero la imagen lo hace todavía más. La miasis cutánea es una infestación de la piel causada por larvas de mosca, un problema que puede aparecer cuando estos insectos depositan huevos o larvas sobre la piel o en una herida abierta. Después, esas larvas empiezan a desarrollarse en el tejido superficial, provocando una lesión que no siempre se reconoce a la primera.

Una de las formas más conocidas es la llamada miasis forunculosa. Suele presentarse como un bulto rojo y doloroso que recuerda a un forúnculo, a veces con un pequeño orificio en el centro. En otros casos, la infestación afecta directamente a heridas abiertas, que empeoran, supuran o desprenden mal olor. También existe una variante menos frecuente en la que la larva se desplaza bajo la piel.

Las causas

Lo que más desconcierta de esta afección es que puede confundirse con otros problemas dermatológicos más comunes. Dolor, picor, hinchazón, secreción e incluso sensación de movimiento bajo la piel son algunos de los síntomas descritos. Y aunque suene a enfermedad exótica, los expertos recuerdan que el riesgo aumenta sobre todo cuando hay heridas sin tratar, mala higiene de la lesión o exposición a determinadas moscas, especialmente en regiones tropicales y subtropicales.

Ciclo de la miasis cutánea / INFORMACIÓN

El tratamiento suele pasar por retirar la larva y limpiar bien la zona afectada. En algunos casos hace falta atención médica para extraerla de forma segura y tratar posibles complicaciones asociadas. (Manual MSD)

Más allá del impacto visual, la miasis cutánea tiene una definición sencilla: es la presencia de larvas de mosca en la piel humana. Lo raro no es tanto el nombre como el mecanismo, porque convierte una lesión aparentemente común en algo mucho más inquietante.