Los residentes de Ballesol Alicante se preparan para Semana Santa con estas actividades

Narrar la historia de la Semana Santa en Alicante es hablar de vivencias que marcan una historia de vida. Para los residentes en las residencias de ancianos Alicante de Ballesol: Costa Blanca Resort, Playa de San Juan y Vía Parque, estas fechas son una "manifestación de fe" y un "regreso al origen" que se vive con la tranquilidad de contar con un entorno que garantiza su bienestar físico y mental.

En Ballesol, el reconocimiento de las tradiciones es parte fundamental de su modelo asistencial. Este año, cada residencia ha querido destacar un momento especial que une a la comunidad con sus raíces:

Ballesol San Juan – Entre palmas y devoción: Con el inicio de los actos de la Semana Santa el Santuario de Santa Faz se llenará de emoción y tradición acompañando, en una tamborrada especial, a los niños del Colegio Ángel de la Guarda. El sentimiento de hermandad continúa muy presente en el taller de palmas, donde los residentes trabajarán con entrega y devoción preparando las palmas para el Domingo de Ramos. Asimismo, la comunidad quiere expresar su profundo agradecimiento a Rubén Lillo, párroco del centro, por un Jueves Santo especialmente significativo, que permitirá a todos revivir las emociones y los recuerdos de cómo se celebraba la Semana Santa “de antes”.

Ballesol Alicante es un referente en la promoción de la salud, con una valoración de familiares de casi 9 sobre 10 en las encuestas de Stiga, / .

Ballesol Vía Parque: La Semana Santa se vive también desde dentro en Ballesol Vía Parque, donde los residentes han participado en distintas actividades pensadas para mantener vivas las tradiciones y compartir momentos de convivencia y emoción. Entre las iniciativas programadas destacan la celebración de una romería en el propio centro y la realización de un taller de palmas con motivo del Domingo de Ramos, actividades que han permitido a los mayores revivir costumbres muy arraigadas y sentirse protagonistas de estas fechas tan señaladas.

Para los residentes de Ballesol, estas fechas son una "manifestación de fe" y un "regreso al origen" / .

Ballesol Costa Blanca Resort – Un viaje a los sentidos: Se trata de un resort para personas mayores concebido como un modelo residencial innovador, compuesto por tres edificios. Dos de ellos están destinados a una atención residencial con todos los servicios asistenciales necesarios, mientras que el tercero alberga apartamentos tipo suite senior, orientados a personas que desean mantener una vida independiente en un entorno cuidado y seguro, rodeado de un entorno natural privilegiado.”

Ballesol Costa Blanca Resort está concebido como un modelo residencial innovador, rodeado de un entorno natural privilegiado / .

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y en Ballesol Costa Blanca ya se ultiman los preparativos para vivir estas fechas con una programación especial de actividades pensada para fomentar la convivencia, el disfrute y el mantenimiento de las tradiciones. Durante estos días, los residentes participarán en propuestas tan variadas como un taller de torrijas, una merienda de Pascua con juegos tradicionales, actividades de manualidades y una excursión, entre otras iniciativas diseñadas para compartir momentos de ocio y celebración.

Una agenda que, además, guarda todavía alguna sorpresa por descubrir, reafirmando el compromiso de Ballesol con el bienestar emocional, la participación activa y la celebración de las fechas más señaladas junto a sus residentes.

El objetivo es humanizar e innovar para dar protagonismo a las personas mayores / .

Más allá de la celebración, Ballesol Alicante es un referente en la promoción de la salud. Con una valoración de familiares de casi 9 sobre 10 en las encuestas de Stiga, los centros destacan por su rehabilitación y terapias ocupacionales.

Esta calidad se apoya en la innovación asistencial, liderando el uso del Método Otago, un programa de ejercicio y nutrición premiado internacionalmente que mejora la fuerza y reduce el riesgo de caídas. “Todo ello responde a un compromiso por fomentar proyectos de vida más largos”, como afirma Vicente Cuesta, director de Operaciones de Ballesol zona Mediterráneo. El objetivo es humanizar e innovar para dar protagonismo a las personas mayores en un espacio lleno de nuevas oportunidades.

Mapa de localización.