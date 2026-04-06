El estilo de vida podría reducir hasta un 30% las probabilidades de conseguir un embarazo

La fertilidad de hombres y mujeres depende de muchos factores. No todos tienen un origen biológico inevitable, ya que los hábitos de vida tienen un impacto directo en la capacidad reproductiva, influyendo desde la calidad de los gametos hasta las probabilidades de éxito en la concepción.

En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la edad media de maternidad ya supera los 32 años y más del 40% de los nacimientos corresponden a mujeres mayores de 35 años.

Este retraso en la búsqueda del embarazo hace que factores modificables, como el estilo de vida, adquieran un peso cada vez mayor. De hecho, los hábitos de vida podrían reducir hasta en un 30% las probabilidades de lograr un embarazo, especialmente cuando se combinan varios factores de riesgo.

“El estado de salud general de una persona es un reflejo directo de su salud reproductiva. Factores como el tabaco, el estrés o el sedentarismo no solo afectan al bienestar diario, sino también a la calidad de los óvulos y los espermatozoides”, explica el director médico de IVF-Life Alicante, el doctor José Manuel Gómez.

Entre los hábitos más estudiados, el tabaquismo destaca como uno de los más perjudiciales. Según la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), fumar puede reducir la fertilidad femenina hasta en un 20%, además de acelerar el envejecimiento ovárico, y puede tener un impacto negativo en la calidad seminal en los hombres, con alteraciones en la concentración y en la integridad del ADN de los espermatozoides.

A estos factores hay que sumar el estrés, cada vez más presente en nuestra vida cotidiana. Niveles elevados de estrés pueden reducir de forma significativa las probabilidades de conseguir un embarazo en un ciclo, al interferir en procesos muy importantes como la ovulación o la función hormonal.

Instalaciones de la clínica de fertilidad y reproducción asistida de IVF-Life Alicante. / INFORMACIÓN

“El estrés actúa como un modulador silencioso de la fertilidad. Muchas veces no se percibe como un factor médico, pero tiene consecuencias reales en los resultados reproductivos”, añade el doctor Gómez.

El estilo de vida actual también está marcado por el sedentarismo. Datos del Ministerio de Sanidad indican que más del 35% de los adultos en España no realiza suficiente actividad física, un aspecto que puede afectar al equilibrio hormonal y, en consecuencia, a la función reproductiva. Además, esta falta de ejercicio se puede asociar tanto a alteraciones ovulatorias en mujeres como a una peor calidad seminal en hombres.

En este escenario, explica el doctor José Manuel Gómez, “es importante adoptar hábitos saludables no solo para mejorar la salud general, sino también como parte de la planificación reproductiva". En consulta, continúa, “vemos casos muy diferentes cada día y, aunque no es una recomendación médica como tal, solemos proponer cambios en los hábitos de vida que mejoran el resultado del tratamiento”.

El apoyo de la medicina reproductiva

Cuando los cambios en el estilo de vida no son suficientes, la reproducción asistida es una opción cada vez más habitual para muchas parejas o madres en solitario. Estas técnicas permiten, en ocasiones, superar dificultades relacionadas con la fertilidad y aumentan las probabilidades de conseguir un embarazo, incluso en contextos en los que influyen factores como la edad o la calidad de los gametos.

“Hoy en día no solo tratamos de conseguir un embarazo, sino de optimizar todo el proceso reproductivo. Podemos evaluar la calidad embrionaria, seleccionar los embriones con mayor potencial e incluso ajustar el momento de la transferencia para aumentar las probabilidades de éxito”, explica el doctor Gómez. “Esto nos permite compensar, en parte, el impacto de factores como la edad o el estilo de vida”.

De hecho, la reproducción asistida ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, en línea con los cambios sociales y el impacto de diversos factores que afectan a la fertilidad. En España, alrededor del 12% de los nacimientos ya proceden de estas técnicas, una cifra que refleja el peso creciente de la medicina reproductiva en el camino hacia la maternidad y la paternidad.

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