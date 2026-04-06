Alicante avanza en el tratamiento de las varices sin cirugía con la radiología intervencionista

Durante mucho tiempo, tratar las varices implicaba asumir un paso inevitable por quirófano. Era un proceso asociado a anestesia, incisiones y una recuperación que obligaba a parar el ritmo de vida durante días o incluso semanas. Sin embargo, esa idea empieza a quedarse atrás en Alicante, donde la llegada de Varitek introduce un enfoque distinto, más preciso y menos invasivo, que permite tratar la enfermedad venosa sin necesidad de cirugía.

La compañía, especializada en el tratamiento de varices sin cirugía, ha abierto su quinta clínica en España con un modelo médico que lleva más de una década aplicándose en otros puntos del país. Lejos de ser una novedad puntual, se trata de una evolución en la forma de abordar la insuficiencia venosa crónica, una patología que afecta a entre el 20 y el 30 % de la población adulta y que, aunque muchas veces se percibe como un problema estético, puede derivar en síntomas como pesadez, dolor, hinchazón o calambres, e incluso en complicaciones más serias si no se trata a tiempo.

Precisión sin cirugía: así es el método Varitek

El cambio en el tratamiento de las varices no está solo en la tecnología, sino en el planteamiento. Frente a la cirugía tradicional, que consistía en extraer la vena afectada, el modelo de Varitek trata el problema desde el interior, actuando directamente sobre el origen de la insuficiencia venosa mediante radiología intervencionista. Esta especialidad permite procedimientos ecoguiados con precisión milimétrica, sin incisiones ni suturas. Son intervenciones ambulatorias, realizadas con pequeñas punciones que reducen riesgos y aceleran la recuperación.

El proceso comienza con un diagnóstico del sistema venoso mediante ecografía Doppler, que identifica las venas afectadas y localiza el origen del problema. Con este diagnóstico, el equipo médico diseña un tratamiento personalizado para cada paciente, ya que no todas las varices son iguales ni requieren el mismo abordaje.

Ejemplo del antes y después de un paciente de Varitek. / INFORMACIÓN

Entre las técnicas más avanzadas destaca VenaSeal, un tratamiento endovascular que permite cerrar las venas safenas insuficientes mediante un adhesivo médico. Guiado por ecografía, sella la vena enferma y redirige el flujo sanguíneo hacia venas sanas, mejorando la circulación sin necesidad de anestesia general ni hospitalización. En Varitek se han tratado ya más de 3.500 venas safenas con esta técnica, consolidándose como un referente a nivel nacional y europeo.

Por otro lado, la escleroterapia ecoguiada está indicada para varices de menor calibre, como arañas vasculares o venas reticulares, mediante la inyección de una solución esclerosante que cierra la vena de forma controlada. Ambas técnicas suelen combinarse para lograr un resultado completo, tanto estético como funcional, reduciendo además la probabilidad de reaparición. Su carácter ambulatorio permite que el paciente salga caminando tras el tratamiento y retome su rutina el mismo día, sin necesidad de reposo ni baja laboral.

Especialistas en varices difíciles y recidivas

La llegada de estas técnicas de varices sin cirugía a Alicante ofrece la posibilidad de tratar todos los grados de la enfermedad venosa, desde las pequeñas arañas vasculares hasta las varices gruesas de mayor tamaño. Además, el equipo médico de Varitek destaca por su experiencia en casos de varices complejos.

Están especialmente especializados en varices reaparecidas tras cirugías previas, una situación frecuente y frustrante para los pacientes. Gracias a las técnicas ecoguiadas, estas recidivas pueden tratarse directamente desde su origen, sin necesidad de volver a pasar por quirófano, reduciendo la probabilidad de reaparición por debajo del 2 % en los siguientes años. Del mismo modo, patologías avanzadas como las úlceras venosas, asociadas a la insuficiencia venosa crónica, también pueden beneficiarse de estos tratamientos mínimamente invasivos, mejorando la calidad de vida y disminuyendo el riesgo de complicaciones graves.

Tratamiento varices sin cirugía ecoguiado. / INFORMACIÓN

Alicante, nuevo punto clave para el tratamiento de varices sin cirugía

Con clínicas en ciudades como Bilbao, Vitoria, San Sebastián o Sevilla, Varitek se ha consolidado como referente en el tratamiento de varices sin cirugía. Su llegada a Alicante amplía la red asistencial y facilita el acceso a pacientes que antes debían desplazarse.

Sus especialistas subrayan que tratar las varices a tiempo no solo mejora el aspecto de las piernas, sino que evita la progresión de la enfermedad y su impacto en la calidad de vida. Con el objetivo de fomentar la detección precoz, Varitek también participa en acciones de divulgación, como su reciente presencia en la Media Maratón de Alicante.

Al frente de la clínica de Alicante está la Dra. Alba Rodríguez, junto a la Dra. Edurne Pardo y los doctores Iñaki Prieto y Fran Loyola, especialistas en tratamiento de varices sin cirugía y con amplia experiencia en radiología intervencionista.

La agenda ya está abierta para primeras valoraciones:

Clínica Varitek Alicante

Ubicación de Varitek Alicante - Tratamiento de Varices sin cirugía.

Dirección: C/ Alfonso Guixot Guixot,5. 03010, Alicante

Teléfono: 616 08 70 23

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