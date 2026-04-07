Alberto Albert: Referente en medicina regenerativa y del dolor sin cirugía

Con más de 25 años de experiencia, la Clínica de Medicina Regenerativa Alberto Albert se ha consolidado como una de las referencias en Alicante en el tratamiento del dolor articular y óseo sin necesidad de cirugía. Ubicada en la calle Periodista Pirula Arderius, nº 2, su propuesta se basa en un enfoque cada vez más demandado: intervenir sobre el origen del problema y no solo sobre el síntoma.

En un contexto en el que la población vive más años y busca mantener su calidad de vida, la medicina regenerativa se abre paso como una alternativa eficaz. “Consiste en tratamientos para mejorar la calidad de vida de las personas, ya que cada vez vivimos más años necesitamos soluciones que ayuden a mantenerla”, explica el propio Alberto Albert.

Ubicada en la calle Periodista Pirula Arderius, nº 2, su propuesta se basa en un enfoque cada vez más demandado: intervenir sobre el origen del problema y no solo sobre el síntoma. / INFORMACIÓN

Innovación médica

El origen de esta especialización no es casual. Según el doctor, su carrera ha estado guiada por un objetivo claro: aliviar el dolor de sus pacientes y mejorar su bienestar. “Desde que inicié mi andadura en la medicina mi principal objetivo ha sido mejorar lo máximo posible la calidad de vida y el dolor de mis pacientes”, señala. Esa inquietud le llevó a explorar nuevas técnicas y a adentrarse hace más de 15 años en campos como la medicina regenerativa y la ozonoterapia, dos disciplinas que hoy forman el núcleo de su práctica clínica.

Lo que encontró fue un abanico terapéutico amplio y con resultados prometedores. “Las posibilidades que ofrece para tratar diferentes patologías y el alto porcentaje de éxito que se obtiene con los tratamientos aplicados fue lo que más me atrajo”, añade.

Tratamientos personalizados para el dolor articular

La clínica está especializada en patologías como la artrosis, lesiones de menisco, problemas de cadera o columna, así como dolencias crónicas que afectan a la movilidad y calidad de vida. En estos casos, los tratamientos regenerativos permiten actuar directamente sobre los tejidos dañados.

Entre las técnicas más utilizadas destacan el plasma rico en factores de crecimiento, el plasma enriquecido con citoquinas, la ozonoterapia y el uso de células madre mesenquimales. “Son técnicas en las que puedo decir que hemos sidos pioneros en Alicante y provincia”, subraya el especialista.

Los beneficios son amplios y abarcan múltiples patologías: desde artrosis de rodilla o cadera hasta problemas en columna lumbar y cervical, pasando por lesiones en hombro, codo o muñeca. En el ámbito ortopédico, también se aplican en hernias discales, lumbalgias, ciáticas o dolores radiculares. “En la mayoría de los casos hay un alivio del dolor y un restablecimiento de la movilidad normal”, destaca.

Células madre ozonizadas

Uno de los avances más recientes impulsados por la clínica es el tratamiento con células madre mesenquimales ozonizadas, una técnica innovadora que está ofreciendo resultados especialmente positivos en patologías degenerativas.

Este procedimiento utiliza células madre extraídas del tejido adiposo del propio paciente, que posteriormente son tratadas con ozono para potenciar su capacidad regenerativa. A continuación, se combinan con factores de crecimiento plaquetario ozonizado y se aplican directamente en la articulación afectada.

El objetivo es claro: regenerar el cartílago y el hueso, reducir el dolor y frenar la evolución de la enfermedad.

Se trata además de una técnica mínimamente invasiva, realizada de forma ambulatoria y sin los riesgos asociados a la cirugía tradicional. Al emplear material del propio paciente, también se reducen las probabilidades de rechazo o complicaciones.

Según el doctor, su carrera ha estado guiada por un objetivo claro: aliviar el dolor de sus pacientes y mejorar su bienestar. / INFORMACIÓN

Evidencia clínica y experiencia

El trabajo del doctor Albert no solo se basa en la práctica clínica, sino también en la investigación. Entre sus estudios destaca uno realizado sobre 72 rodillas tratadas con ozonoterapia y plasma rico en factores de crecimiento, con resultados “muy interesantes y satisfactorios”.

Además, ha desarrollado investigaciones en cadera y rodilla con técnicas combinadas de regeneración tisular, y continúa trabajando en nuevas líneas como el plasma enriquecido con citoquinas.

Alternativa real a la cirugía

Uno de los aspectos que más valoran los pacientes es la posibilidad de evitar intervenciones quirúrgicas. “Estas técnicas permiten mejorar el dolor, tienen un efecto regenerativo y antiinflamatorio e incluso en muchos casos evitan la cirugía”, explica.

A ello se suma otro factor clave: los efectos secundarios son mínimos en comparación con otros tratamientos más agresivos. En el caso de la ozonoterapia, además, se añaden beneficios antioxidantes, oxigenantes y revitalizantes.

La tendencia es clara. Cada vez más pacientes se interesan por estas terapias y llegan a consulta con mayor información. “Se va extendiendo el conocimiento de sus beneficios y a corto plazo puede haber una mayor aceptación y entendimiento de su eficacia”, apunta el doctor.

También en el ámbito sanitario comienza a cambiar la percepción. Aunque todavía queda camino por recorrer, cada vez más profesionales consideran estas técnicas como una alternativa válida cuando otros tratamientos no ofrecen resultados. “Poco a poco se va conociendo y valorando todo lo que este campo puede ofrecer”, señala Alberto Albert.

La importancia de la especialización

A pesar de los avances, el doctor insiste en un aspecto clave: la necesidad de que estos tratamientos sean realizados por profesionales cualificados. “Si no se hacen de forma rigurosa puede influir en el resultado. Es fundamental la calidad tanto del material como del procesado y la aplicación”, advierte.

En este sentido, defiende el papel de entidades como la SEOT en la difusión y desarrollo de la ozonoterapia, así como en la consolidación de estándares de calidad.

Una medicina centrada en el paciente

Más allá de la tecnología, el enfoque de la clínica pone el foco en el paciente y en su calidad de vida. La combinación de innovación, experiencia y personalización ha permitido posicionar a Alberto Albert como uno de los nombres propios en el ámbito de la medicina del dolor en Alicante.

Ubicación de Alberto Albert Gutiérrez en Google Maps.

Para más información, los interesados pueden contactar a través del teléfono 965 21 75 11 o visitar la web www.albertoalbert.com.