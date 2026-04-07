¿Estrés, cansancio o burnout?: Alicante estrena una nueva unidad médica para recuperar el equilibrio emocional

El estrés sostenido, la fatiga persistente, la irritabilidad o la dificultad para concentrarse se han convertido en señales cada vez más frecuentes en una sociedad sometida a un ritmo de vida exigente. En este escenario, IMED Hospitales impulsa desde su Unidad Balance , un enfoque preventivo y personalizado que pone el foco en el equilibrio emocional como pieza clave para la salud y la longevidad.

Y es que, en IMED Hospitales, la innovación médica no solo se mide en tecnología, sino también en la capacidad de anticiparse a los problemas de salud antes de que se conviertan en enfermedades. En este contexto, Balance , la Unidad de Medicina Antiaging y Longevidad de IMED Hospitales., se ha consolidado como un espacio de referencia para quienes buscan un abordaje integral, personalizado y basado en la evidencia científica. Su objetivo no es únicamente alargar la vida, sino mejorar la calidad de esos años, poniendo el foco en el equilibrio físico, mental y emocional.

Dra. Myriam Oliver, experta en estrés y longevidad de IMED Hospitales. / INFORMACIÓN

Dentro de Balance, el área de equilibrio emocional cobra un protagonismo esencial. Y es que, aunque a menudo se subestima, el estado emocional tiene un impacto directo y profundo en nuestra salud global. La Dra. Myriam Oliver, experta en estrés y longevidad, lo explica con claridad: “El estrés no es solo una sensación mental; es una respuesta biológica compleja que afecta a prácticamente todos los sistemas del cuerpo”.

El estrés, factor de riesgo silencioso

En pequeñas dosis, el estrés puede ser incluso beneficioso, ayudándonos a reaccionar ante desafíos puntuales. Sin embargo, cuando se mantiene en el tiempo, se convierte en un factor de riesgo silencioso. El organismo entra en un estado de alerta constante que altera el funcionamiento hormonal, debilita el sistema inmunológico y acelera procesos relacionados con el envejecimiento.

Uno de los primeros ámbitos en los que se manifiestan estos efectos es el sueño. Muchas personas aseguran dormir las horas necesarias, pero aun así se levantan cansadas. Esto ocurre porque el estrés interfiere en la calidad del descanso, dificultando alcanzar fases profundas y reparadoras. El resultado es una sensación de fatiga persistente que no se resuelve simplemente durmiendo más.

A nivel cognitivo, el impacto también es evidente. La dificultad para concentrarse, la pérdida de memoria a corto plazo o la sensación de “mente nublada” son síntomas cada vez más frecuentes. “El cerebro bajo estrés prioriza la supervivencia inmediata, no el rendimiento intelectual”,apunta la Dra. Oliver. Esto explica por qué tareas cotidianas que antes resultaban sencillas pueden empezar a percibirse como un esfuerzo considerable.

El estado de ánimo tampoco queda al margen. Irritabilidad, cambios emocionales, apatía o una disminución en la capacidad de disfrutar de actividades que antes generaban placer son señales claras de que algo no está funcionando como debería. En muchos casos, estas manifestaciones se normalizan o se atribuyen al ritmo de vida actual, pero pueden ser indicativas de un problema más profundo.

El burnout es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que puede estar relacionado tanto con el ámbito laboral como con las exigencias de la vida personal. / INFORMACIÓN

Burnout, un estado de agotamiento

Si te levantas cansado aunque hayas dormido, si te cuesta concentrarte, si te notas más irritable con tu familia o en el trabajo, o si incluso te cuesta disfrutar de las cosas, a veces no es solo “estrés normal”. Puede tratarse de lo que conocemos como burnout, un estado de agotamiento físico, emocional y mental que puede estar relacionado tanto con el ámbito laboral como con las exigencias de la vida personal.

El burnout no aparece de un día para otro. Es el resultado de una acumulación progresiva de tensión que, si no se gestiona adecuadamente, termina desbordando los recursos del organismo. Lo preocupante es que muchas personas no son conscientes de ello hasta que los síntomas son ya muy evidentes.

Aquí es donde el enfoque diferencial de Balance marca la diferencia. En lugar de tratar únicamente los síntomas, se realiza una evaluación integral que permite identificar las causas subyacentes del desequilibrio. Esto incluye el análisis de factores hormonales, metabólicos y de estilo de vida, así como la valoración del estado emocional y del nivel de estrés.

En lugar de tratar únicamente los síntomas, se realiza una evaluación integral que permite identificar las causas subyacentes del desequilibrio. / INFORMACIÓN

Planes personalizados

A partir de este diagnóstico, se diseña un plan personalizado que puede combinar diferentes estrategias: desde intervenciones médicas y nutricionales hasta técnicas de gestión emocional, optimización del sueño y mejora de los hábitos diarios. El objetivo es restaurar el equilibrio del organismo de forma sostenible, ayudando a la persona a recuperar su energía, claridad mental y bienestar emocional.

“La clave está en entender que mente y cuerpo no funcionan por separado”, señala la Dra. Oliver. “Cuando abordamos el estrés desde una perspectiva global, no solo mejoran los síntomas emocionales, sino también parámetros físicos como la inflamación, el metabolismo o incluso la salud cardiovascular”.

En un contexto en el que el ritmo de vida es cada vez más exigente, aprender a identificar las señales del cuerpo y actuar a tiempo se convierte en una herramienta fundamental para preservar la salud a largo plazo. El cansancio constante, la falta de concentración o la irritabilidad no deberían formar parte de la normalidad.

El equilibrio emocional no es un lujo, sino una necesidad. Y hoy, gracias a unidades especializadas como Balance, es posible abordarlo con rigor médico, personalización y una visión preventiva que marca un antes y un después en la forma de cuidar nuestra salud.