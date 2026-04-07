Javier Girón de Velasco, ortodoncista: “Cuidar la función oral es cuidar el bienestar de todo el organismo”

La salud empieza por la boca, aunque muchas veces se olvide. Coincidiendo con el Día Mundial de la Salud, la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEdO) pone el foco en una realidad poco visible: lo que ocurre en la cavidad oral tiene un impacto directo en todo el organismo.

“La boca no es un sistema aislado”, recuerda el presidente de la SEdO, el doctor Javier Girón de Velasco. Su mensaje es claro: funciones tan cotidianas como masticar, respirar, hablar o tragar dependen del equilibrio del sistema oral, y cuando este falla, el bienestar general también se resiente.

Problemas como las maloclusiones o los desajustes en el desarrollo no solo afectan a la sonrisa. Pueden provocar dificultades funcionales que influyen en la alimentación, el descanso o incluso la respiración. Es ahí donde la ortodoncia adquiere un papel que va mucho más allá de lo estético.

La ortodoncia no es solo cuestión de imagen

Desde la sociedad científica insisten en desmontar una idea extendida: la ortodoncia no es solo cuestión de imagen. Es una herramienta clave para corregir alteraciones, prevenir complicaciones futuras y garantizar el buen funcionamiento del sistema a largo plazo. Cuando la boca funciona correctamente, el impacto en la calidad de vida es inmediato.

Sin embargo, muchos problemas podrían evitarse con algo tan sencillo como acudir al dentista con regularidad. La falta de revisiones periódicas sigue siendo uno de los grandes obstáculos para detectar a tiempo alteraciones que, en fases iniciales, son más fáciles de tratar.

La prevención, especialmente en edades tempranas, marca la diferencia. Durante el crecimiento, la ortodoncia permite guiar el desarrollo de forma más eficaz, evitando intervenciones más complejas en la edad adulta.

Además, los expertos lanzan una advertencia clara: no todo vale. Los tratamientos deben estar siempre supervisados por profesionales cualificados. Las soluciones rápidas, los tratamientos a distancia o sin control clínico pueden poner en riesgo la salud.

El mensaje final es tan sencillo como contundente: una boca sana no es solo una cuestión estética, es una pieza clave del bienestar. Y cuidarla, en realidad, es cuidar mucho más que una sonrisa.