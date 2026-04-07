Referente en Alicante para pacientes complejos: Así trabaja el Servicio de Medicina Interna de Quirónsalud Torrevieja

En un momento en el que la medicina se enfrenta al aumento de la cronicidad, la pluripatología y los cuadros clínicos cada vez más complejos, el papel de la Medicina Interna gana peso dentro del sistema sanitario. En este contexto, el Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Torrevieja se ha consolidado como uno de los referentes de la sanidad privada en la provincia de Alicante, gracias a un modelo asistencial centrado en la visión global del paciente.

Lejos de abordar cada enfermedad por separado, el internista analiza de forma conjunta las distintas patologías, los tratamientos, los hábitos de vida y los factores de riesgo. Ese enfoque integral permite adaptar cada decisión clínica a la situación real de la persona, mejorar los resultados y favorecer una mejor calidad de vida, especialmente en pacientes que presentan varios problemas de salud al mismo tiempo.

Un servicio estratégico

Dirigido por la doctora Asunción Gonzálvez Gasch , el Servicio de Medicina Interna ocupa una posición estratégica dentro del Hospital Quirónsalud Torrevieja. Su función no se limita a la atención de pacientes ingresados con enfermedades complejas, sino que también resulta clave en consultas externas, donde se evalúan cuadros clínicos de difícil diagnóstico o casos en los que confluyen múltiples patologías.

Esta doble vertiente asistencial refuerza el valor del internista como figura vertebradora dentro del hospital. Su papel consiste en coordinar el proceso asistencial, conectar distintas especialidades y garantizar que todas las decisiones médicas mantengan coherencia con el estado global del paciente. En la práctica, este modelo evita la fragmentación de la atención, reduce duplicidades y mejora la eficiencia clínica, algo especialmente importante en personas con alta complejidad médica.

Dra. Asunción Gonsálvez, jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Torrevieja. / INFORMACIÓN

La visión global del internista

Uno de los principales valores diferenciales de la Medicina Interna es su capacidad para ofrecer una visión integradora. En lugar de centrarse en un órgano concreto o en una única enfermedad, el internista interpreta la salud del paciente desde una perspectiva más amplia y completa. Eso resulta esencial en una realidad sanitaria en la que cada vez son más frecuentes los pacientes con varias enfermedades crónicas simultáneas.

Entre las patologías que se atienden con más frecuencia en este servicio figuran las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, infecciosas y metabólicas, además de los procesos vinculados a la cronicidad. En este ámbito, destaca especialmente el abordaje del síndrome metabólico, uno de los grandes retos actuales de la medicina y que agrupa factores como la obesidad, la diabetes, la hipertensión o las dislipemias, todos ellos asociados a un incremento del riesgo cardiovascular.

La mirada global del internista permite no solo tratar cada problema por separado, sino comprender la relación entre todos ellos y su impacto conjunto sobre la salud del paciente. Ese análisis resulta fundamental para prevenir complicaciones graves y establecer prioridades terapéuticas realistas, seguras y eficaces.

Atención internacional

Otro de los elementos que singulariza al Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Torrevieja es su proyección internacional. La ubicación del centro y la realidad demográfica de su entorno convierten a este hospital en punto de referencia para numerosos pacientes extranjeros, especialmente procedentes de distintos países europeos.

En este escenario, la capacidad de adaptación en la comunicación y en el abordaje clínico facilita una atención personalizada en un contexto multicultural. Esa cercanía aporta seguridad, confianza y continuidad asistencial a quienes necesitan atención médica especializada lejos de su país de origen, un aspecto especialmente relevante cuando se trata de pacientes con enfermedades complejas o de seguimiento prolongado.

Tecnología avanzada para un diagnóstico preciso

La Medicina Interna encuentra también un aliado decisivo en la tecnología. El Hospital Quirónsalud Torrevieja dispone de medios diagnósticos de última generación que permiten desarrollar una medicina más precisa, ágil y resolutiva. Entre sus recursos figuran la resonancia magnética de 1.5 teslas, TAC multicorte, PET-TAC, gammagrafía, ecografía avanzada y laboratorios altamente especializados.

La combinación entre estos recursos tecnológicos y el criterio clínico del internista facilita un diagnóstico rápido, riguroso y adaptado a cada caso. En pacientes con síntomas difíciles de encajar o con enfermedades interrelacionadas, disponer de esta capacidad diagnóstica marca una diferencia importante en tiempos de respuesta y en calidad asistencial.

Un modelo centrado en el paciente

La esencia de este servicio reside también en su capacidad de trabajo conjunto con otras especialidades. La colaboración con áreas como cardiología, endocrinología, neumología, oncología o enfermedades infecciosas permite desarrollar un modelo multidisciplinar en el que el internista actúa como coordinador clínico del proceso.

Ese papel coordinador resulta especialmente valioso cuando confluyen varias enfermedades, cuando no existe un diagnóstico claro o cuando un paciente crónico sufre una descompensación que requiere ingreso hospitalario. En todos esos casos, la Medicina Interna ayuda a establecer prioridades, ordenar tratamientos, evitar intervenciones innecesarias y garantizar una atención coherente, personalizada y centrada en la persona.

De ahí que el Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Torrevieja se haya convertido en un pilar esencial dentro de la asistencia hospitalaria moderna y en un referente de la sanidad privada en Alicante, al ofrecer una respuesta integral allí donde la complejidad clínica exige algo más que una suma de especialidades: exige una mirada completa sobre el paciente.

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Teléfono: 966 92 13 13