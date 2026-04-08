Los Hospitales Vithas de Alicante se unen con Alicante Futura para convertir la ciudad en un referente de innovación y salud

Los hospitales Vithas de Alicante han firmado un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Alicante, a través de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social (Impulsalicante), destinado a potenciar la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico de la ciudad.

El acuerdo, suscrito por Victoria Verdú, directora territorial de Vithas en la Comunidad Valenciana y Mª del Carmen De España, concejala de Empleo y Desarrollo y presidenta de Impulsalicante, establece un marco de trabajo conjunto bajo el paraguas de las estrategias Alicante Futura y ALIA (la oficina de atracción de inversiones).

Como ha declarado Victoria Verdú, “la firma de este protocolo no es solo un compromiso formal, sino una apuesta decidida por el futuro de nuestra ciudad. Como parte esencial del tejido social y económico de Alicante, entendemos que la salud y la innovación deben ir de la mano para generar un ecosistema de bienestar y progreso”.

Un impulso al ecosistema tecnológico y empresarial

Mediante esta firma, Vithas Alicante y Vithas Medimar se comprometen a participar activamente en diversas líneas de acción que transformarán el tejido productivo local.

Entre los puntos más destacados del protocolo se encuentran: la colaboración en la captación de talento y formación especializada en tecnologías emergentes impartida por profesionales de Vithas en el marco de Alicante Futura Lab; el desarrollo de proyectos piloto y validación de nuevas soluciones tecnológicas en entornos reales de prueba facilitados por la estrategia municipal vía el Entorno Sandbox; en la Red de Embajadores ALIA, Vithas actuará como prescriptor de Alicante, colaborando en la captación de inversiones y en la promoción de la ciudad como destino estratégico para empresas internacionales; y se integrará en los ecosistemas de conocimiento (hubs de innovación) para aportar experiencia en sectores clave y fomentar la creación de sinergias público-privadas.

Compromiso con el futuro de Alicante

Como reconocimiento a su implicación, Vithas ha recibido el sello “Alicante Futura Committed Partner”, una distinción que acredita su compromiso con el crecimiento sostenible y la modernización de la capital alicantina.

Por su parte, Impulsalicante dará visibilidad a las iniciativas de innovación de Vithas en sus canales oficiales y foros estratégicos, conectando a la entidad con otros actores del ecosistema para escalar proyectos que mejoren la competitividad del territorio.