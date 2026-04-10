Piernas más ligeras, firmes y uniformes con estos tratamientos integrales

Con la mirada puesta en los meses de calor, el cuidado de las piernas deja de ser una cuestión puntual para convertirse en un objetivo a largo plazo. Adelantarse y apostar por tratamientos médico-estéticos personalizados permite no solo mejorar su apariencia, sino también su salud, abordando desde problemas vasculares hasta la textura y firmeza de la piel. Hoy, gracias a la combinación de tecnologías avanzadas y protocolos adaptados, es posible conseguir unas piernas más uniformes, ligeras y definidas de forma progresiva y duradera.

Varices y arañas vasculares

Las varices y las arañas vasculares son dilataciones venosas que no solo afectan a la estética, sino que también pueden provocar pesadez y molestias. Factores como la genética, el embarazo o el sedentarismo influyen directamente en su aparición.

Para su tratamiento, Centro Dermatológico Estético utiliza plataformas láser de última generación como Cynergy Multiplex, que permite actuar de forma selectiva sobre los vasos sanguíneos, eliminando tanto varices como arañas vasculares de forma segura, eficaz y sin necesidad de cirugía.

Piel suave y uniforme

La depilación láser médica se ha consolidado como el método más eficaz para eliminar el vello de forma duradera.

Gracias a la tecnología GentleLase Pro Plus, los tratamientos son rápidos, seguros y prácticamente indoloros, adaptándose a todo tipo de pieles. Además, permiten reducir el número de sesiones necesarias, logrando una piel más suave y uniforme durante más tiempo.

El aspecto de los pies es fundamental para conseguir unas piernas estéticamente armoniosas. / INFORMACIÓN

Combatir celulitis y flacidez

Mejorar la textura de la piel y redefinir el contorno de las piernas requiere un enfoque combinado. En este sentido, destacan tratamientos como LPG Endermologie, que estimula la circulación, reduce la retención de líquidos y mejora el aspecto de la celulitis.

A ello se suman equipos como Evo, que combinan distintas tecnologías para eliminar grasa localizada y mejorar la firmeza, así como técnicas complementarias como la presoterapia y la mesoterapia, que activan el sistema linfático y favorecen la eliminación de toxinas.

El cuidado de los pies

El aspecto de los pies es fundamental para conseguir unas piernas estéticamente armoniosas. Más allá del cuidado básico, existen tratamientos específicos para mejorar su salud y apariencia.

El láser Neodimio Yag permite tratar afecciones como los hongos o las alteraciones ungueales, mejorando visiblemente el estado de las uñas. Por otro lado, la eliminación de verrugas plantares mediante láser se ha consolidado como una solución eficaz y precisa, ya que actúa directamente sobre la lesión, reduce las molestias y disminuye el riesgo de reaparición.

Un enfoque integral para mejores resultados

La combinación de estas tecnologías permite abordar de forma global los distintos problemas que afectan a las piernas: desde la circulación hasta la grasa localizada o la calidad de la piel.

Empezar ahora y seguir un protocolo personalizado es la clave para conseguir unas piernas más firmes, uniformes y saludables, listas para lucirse cuando suban las temperaturas.

Instalaciones de Centro Dermatológico Estético en Alicante. / INFORMACIÓN

Para más información puedes visitar su web.