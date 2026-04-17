Estas son las medidas principales para controlar el dolor de cabeza

Con motivo del Día Mundial de la Cefalea, que se celebra el próximo 19 de abril, especialistas del Hospital Quirónsalud Torrevieja ponen el foco en la importancia de la prevención de las cefaleas ante un trastorno neurológico que afecta a cerca del 74 % de la población española en forma de cefaleas primarias. Además, alrededor de un 4 % de los pacientes padece cefalea crónica, caracterizada por la aparición de dolor al menos 15 días al mes.

Más allá de su elevada frecuencia, los expertos advierten de su impacto en la vida diaria, especialmente en el caso de la migraña, que puede resultar altamente incapacitante y afectar al ámbito laboral, familiar y social, reduciendo de forma significativa la calidad de vida. Esta patología presenta, además, una mayor incidencia en mujeres.

“Las cefaleas no deben normalizarse cuando interfieren en la vida diaria. Es importante consultar con un especialista para poder identificar el tipo de dolor de cabeza y establecer el tratamiento de la cefalea más adecuado”, explica la doctora Erika Torres, jefa de la Unidad de Neurología Avanzada del Hospital Quirónsalud Torrevieja y Quirónsalud Alicante.

Los especialistas subrayan la importancia de identificar los factores que pueden desencadenar las cefaleas y adoptar medidas de prevención de la migraña. Entre ellas, destacan evitar la exposición a calor intenso, los cambios bruscos de temperatura y mantener una adecuada hidratación y alimentación, especialmente en épocas de altas temperaturas.

“Son medidas sencillas que pueden ayudar a prevenir la migraña y otras cefaleas”, señala la doctora Torres.

La migraña, una patología que va más allá del dolor de cabeza

Entre los tipos más habituales de cefaleas destacan la cefalea tensional y la migraña. La primera, con una prevalencia superior al 60 %, se caracteriza por un dolor leve o moderado, habitualmente asociado al estrés o a problemas osteomusculares. Por su parte, la migraña afecta aproximadamente al 15 % de la población, es más frecuente en mujeres y se manifiesta con dolor moderado o intenso acompañado de síntomas como náuseas, mareo o sensibilidad a la luz y al ruido.

“La migraña es una enfermedad neurológica compleja que puede ir más allá del dolor. En muchos casos, los pacientes presentan síntomas incapacitantes que condicionan su rutina diaria”, explica la especialista.

En algunos casos, puede aparecer precedida de aura, un fenómeno neurológico transitorio que incluye alteraciones visuales, dificultades en el habla o sensaciones anormales.

“El aura es una focalidad neurológica que puede preceder al dolor y que muchas veces genera gran preocupación en los pacientes, por lo que es fundamental conocerla y saber identificarla”, añade.

Tratamientos para la cefalea y la migraña

El abordaje de las cefaleas incluye tanto tratamientos sintomáticos como tratamientos preventivos. Para las crisis agudas se emplean fármacos como antiinflamatorios, triptanes o gepantes, dentro del tratamiento de la migraña.

En los casos de migrañas recurrentes o incapacitantes, los especialistas pueden recurrir a tratamientos preventivos de la migraña, entre ellos antidepresivos, antiepilépticos o betabloqueantes.

“En pacientes con migrañas frecuentes, es clave iniciar tratamientos preventivos que reduzcan el número de crisis y mejoren su calidad de vida”, apunta la doctora Torres.

En pacientes con migraña crónica o de alta frecuencia, los tratamientos biológicos también pueden ser una alternativa en determinados pacientes. “En algunos casos y para determinados pacientes, existen tratamientos avanzados, diseñados para bloquear una proteína implicada en el desencadenamiento de las crisis”, explica la especialista. .

Prevención y abordaje integral de las cefaleas

Asimismo, resulta clave garantizar un seguimiento continuo del paciente y el contacto directo de este con el equipo sanitario, facilitando una atención ágil y personalizada. “Contar con unidades especializadas permite ofrecer un enfoque integral en el tratamiento de las cefaleas, combinando diagnóstico, prevención y seguimiento, lo que se traduce en mejores resultados”, concluye la doctora Torres, que explica cómo el programa específico de tratamiento de las cefaleas del Hospital Quirónsalud Torrevieja y Quirónsalud Alicante permite un acceso rápido al especialista en Neurología, quien realiza un diagnóstico preciso desde la primera consulta y orienta el tratamiento de la migraña y otras cefaleas más adecuado en cada caso.

Además, incluye consulta de enfermería neurológica, donde se proporciona educación al paciente, se analizan sus hábitos de vida y se establecen recomendaciones higiénico-dietéticas clave en la prevención de las cefaleas.