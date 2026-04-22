«La óptima corrección óptica conduce a una rehabilitación visual favorable en poco tiempo»

Doctor por la Universidad de Alicante en 2010, Graduado en Óptica y Optometría por la Universidad de Alicante (2011), David Piñero obtuvo el Premio Extraordinario de Diplomatura en Óptica y Optometría. Es Licenciado en Documentación por la Universitat Oberta de Catalunya (2007) y Especialista Universitario en Optometría Pre y Postquirúrgica por la Universidad de Valladolid (2002).

Tiene una gran e intensa actividad investigadora, habiendo publicado más de 450 artículos científicos. Ha recibido varios premios y reconocimientos por su trayectoria y trabajos científicos, habiendo sido considerado en 2021 por el portal Expertscape como el primer mayor experto mundial en topografía corneal, así como el segundo experto mundial en aberrometría y el cuarto experto mundial en refracción ocular conforme a su trayectoria científica.

¿Cómo de importantes son las revisiones en la población juvenil?

Las revisiones visuales periódicas son muy importantes, pero especialmente en los/las más jóvenes, ya que existen alteraciones visuales que pueden generar dificultades para un desarrollo de actividades de la vida cotidiana, pudiendo afectar de modo significativo al rendimiento académico. El primero de los problemas a detectar en niños/as y jóvenes es la presencia o no de defectos de refracción, es decir, errores de enfoque del ojo. No debemos de olvidar que el ojo es un sistema óptico cuyos elementos pueden estar más o menos ajustados y a veces es necesario colocar una corrección adicional, ya sea en gafa o lente de contacto.

¿Cuál es la patología más común en estas revisiones?

Uno de los errores de refracción más frecuentes es la miopía, que consiste en la dificultad de enfoque de lejos, la cual suele ser debida a un exceso de longitud del ojo. No sólo hay que prescribir corrección óptica lo antes posible para que el niño/a no podrá ver bien de lejos, sino que en muchos casos será necesario adoptar medidas de control de la progresión de la miopía, ya que el alargamiento excesivo del ojo está asociado a riesgos oculares. Para dicho control y en función de cada caso se pueden prescribir gotas de un colirio denominado atropina o medidas del control del desenfoque de la periferia del ojo ya sea con gafas o lentes de contacto especiales (blandas, ortoqueratología). En la actualidad, se están investigando nuevas terapias al respecto, como la estimulación con luz roja y el uso de gotas de nuevas sustancias farmacológicas.

¿Puede ser que en una revisión no se haya detectado nada, pero años más tardes sí que se registre patología?

Sí, por eso abogamos por las revisiones periódicos. De hecho, otro de los errores de refracción importantes es la hipermetropía, en la que la longitud del ojo es excesivamente corta. Este defecto en niños puede variar con los años, ya que al igual de otras partes del cuerpo, el ojo puede sufrir un crecimiento, incrementándose la longitud del ojo. Dependiendo de la magnitud de la hipermetropía, ésta puede no inducir una clara pérdida visual, ya que el niño/a puede realizar esfuerzo acomodativo (el utilizado para enfocar de cerca) y ver bien, pero a costa de fatiga, cansancio, dificultad para realizar tareas de cerca e incluso que el ojo tuerza hacia dentro. La corrección óptica es esencial para el confort del niño/a y evitar otros problemas a medio-largo plazo.

¿Qué otros defectos pueden detectarse en niños?

También el astigmatismo es otro defecto que puede estar presente en niños/as y adolescentes, el cual consiste en un desenfoque variable en función del meridiano. Esto genera un desenfoque constante a todas las distancias que se puede compensar fácilmente con corrección óptica, empleando unas lentes especiales denominadas tóricas, en las cuales el poder óptico varía con el meridiano. Sin embargo, además de los errores de refracción, existen anomalías funcionales de la visión que causan visión doble, molestias y borrosidad para leer en visión de cerca, así como la incapacidad para realizar cambios de enfoque de lejos a cerca (por ejemplo, mirar de pizarra a texto). Este tipo de problemas, entre los que se encuentran la insuficiencia de convergencia (incapacidad de mantener el alineamiento ocular en visión cercana) y los problemas acomodativos (imprecisión o dificultad para realizar enfoque a diferentes distancias), pueden tener un mayor o menor impacto dependiendo de su tipología en el desarrollo escolar del niño y por ello deben de intentar descartarse antes de cualquier tipo de problema de rendimiento académico en el niño.

¿Todos tienen tratamiento y mejoría?

En la mayoría de los casos, una óptima corrección óptica y el entrenamiento de diversas capacidades visuales mediante instrumental específico y los más avanzados sistemas computerizados, que incluso permiten la realización de terapias on-line, conducen una rehabilitación visual favorable en cortos períodos de tiempo. La pauta de este tipo de procedimientos siempre se llevará a cabo en base a la evidencia científica. Esto es lo que se conoce como Terapia Visual u Ortóptica.