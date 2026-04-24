CORI, el robot que está transformando la cirugía de prótesis de rodilla y cadera en Alicante

La incorporación del sistema robótico CORI al área de Traumatología de HLA Vistahermosa sitúa al centro como pionero en la sanidad privada de Alicante en cirugía asistida por robot para prótesis de rodilla y cadera. Esta tecnología refuerza el perfil innovador del centro que se presenta como referente privado en la provincia y que, según Merco, figura como mejor hospital privado de la región en 2025.

CORI potencia la experiencia del cirujano en procedimientos de artroplastia total, parcial y de revisión de rodilla, y también es compatible con abordajes e implantes para artroplastia total de cadera. Su gran fortaleza es la capacidad de generar información anatómica detallada del paciente y permitir una planificación milimétrica antes y durante la intervención. En el caso de la rodilla, crea un modelo digital en 3D que ayuda a decidir la colocación del implante, el alineamiento y el rango de movimiento esperado antes de modificar el hueso; en cadera, aporta datos específicos para optimizar la posición y alineación del implante frente a la cirugía convencional.

Beneficios de CORI

CORI permite adaptar la cirugía a la anatomía real de cada paciente aumentando la precisión en la colocación de la prótesis y mejorando la recuperación del paciente.

El objetivo de la tecnología CORI es lograr una integración funcional de gran exactitud, lo que permite al paciente que no sienta la prótesis como algo ajeno, sino como una articulación que vuelve a responder con naturalidad. La cirugía asistida por CORI ofrece una mayor precisión en rodilla y mejores resultados para el paciente en cadera.

La unidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica de HLA Vistahermosa, Traumavist, nació en 2008 con la vocación de convertirse en centro de referencia provincial en el tratamiento del aparato locomotor, con un cuadro médico que abarca las diferentes áreas de la especialidad.

La primera cirugía de rodilla con la plataforma tecnológica CORI en HLA Vistahermosa se llevó a cabo en mayo de 2025 por el equipo formado por el Dr. Morales, el Dr.Mas y el Dr. Gavinoser. Los profesionales pusieron en práctica el uso de esta nueva tecnología que integra la destreza quirúrgica con la inteligencia de una aplicación digital avanzada y la precisión de la robótica manual.

Los beneficios que se asocian a este sistema son la alta precisión de los cortes óseos y la colocación de los implantes; menor invasividad ayudando a preservar los tejidos blandos y la estructura natural; mejora de la alineación lo que favorece la durabilidad de la prótesis; y una reducción en el dolor posoperatorio, así como una rehabilitación más ágil que permite al paciente recuperar su movilidad y su calidad de vida en menos tiempo.

La incorporación de CORI responde a la estrategia de HLA Clínica Vistahermosa de ofrecer la última tecnología en cirugía robótica a sus pacientes, mejorando su calidad asistencial. Para la clínica alicantina, la incorporación de estos sistemas avanzados en manos de sus profesionales supone un factor decisivo ya que, el resultado es una traumatología más precisa, más personalizada y orientada al bienestar del paciente.

HLA Centro Médico Vistahermosa 77

Calle Cruz de Piedra, 12, Alicante

Mapa de la localización de HLA Centro Médico Vistahermosa 77.

Citas vía WhatsApp 696354290

Visita Clínica HLA Vistahermosa aquí