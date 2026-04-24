«La soledad forma parte de la condición humana»: expertos analizan su impacto en la vejez

La soledad forma parte de la condición humana, pero cuando no se elige puede alterar profundamente la vida cotidiana, especialmente en la vejez. El programa Siempre Acompañados de la Fundación «la Caixa» lleva más de diez años trabajando para responder a esta realidad, que afecta a una de cada cinco personas en España. A partir de la experiencia de los psicólogos Javier Yanguas y Marije Goikoetxea, el proyecto aborda la soledad no deseada desde una mirada amplia, atenta a la historia, las pérdidas y la red de apoyo de cada persona mayor.

«Nacemos solos, vivimos solos y morimos solos», decía Orson Welles. La frase resume una experiencia humana universal: en distintos momentos de la vida, cualquiera puede atravesar episodios de soledad. A veces se trata de una vivencia elegida; otras, aparece ligada a una situación de vulnerabilidad o a un acontecimiento inesperado.

Javier Yanguas, gerontólogo, psicólogo y director científico del programa de Personas Mayores de la Fundación «la Caixa», insiste en que no debe entenderse como una enfermedad ni como una epidemia. «La soledad no es una epidemia ni una enfermedad, sino que es parte de la condición humana», señala. El problema surge cuando no se desea, se cronifica y empieza a afectar al bienestar.

En ese punto, la soledad no puede reducirse a la mera falta de compañía. Según Yanguas, uno de los grandes retos es precisamente su complejidad. Tiene dimensiones emocionales, relacionales y existenciales, y suele estar vinculada a pérdidas, transiciones vitales, estados de ánimo, enfermedades o relaciones familiares difíciles. También puede conectarse con preguntas de fondo sobre el sentido de la vida o el propósito personal.

Desde esa perspectiva, el programa Siempre Acompañados ha desarrollado una metodología de intervención individualizada que sitúa a la persona mayor en el centro de su propio proceso. El objetivo es empoderarla, acompañarla y favorecer relaciones de bienestar y apoyo. En sus más de diez años de trayectoria, el proyecto ha atendido ya a 3.664 personas mayores y se ha consolidado como una iniciativa pionera tanto por su enfoque como por su modelo de intervención.

La importancia de los vínculos ayuda a entender el impacto de la soledad. Aristóteles definió al ser humano como un ser social, y Yanguas recuerda que «nos hacemos con los demás, en la interacción mutua». Marije Goikoetxea, psicóloga, doctora en Derechos Humanos en la Universidad de Deusto y colaboradora del programa, subraya también que la identidad se va construyendo a partir de las personas significativas que nos rodean.

El vacío que deja la ausencia

Por eso, cuando una relación profunda se rompe, no solo se pierde a alguien: también puede tambalearse una parte de uno mismo. La muerte de un familiar o una separación desarticulan vínculos, pero también expectativas, rutinas, proyectos compartidos y apoyos mutuos. Yanguas advierte de que la pérdida de la relación «solo es una parte pequeña»: con ella desaparecen también formas de vida compartida que daban sentido al día a día.

Esa ausencia puede sentirse incluso de manera física, como un vacío en la casa o en los espacios cotidianos. En algunos casos aparece lo que el experto denomina autoextrañamiento: la sensación de sentirse extraño en un mundo que ha dejado de resultar comprensible.

Reconstruir la vida tras esa ruptura exige algo más que asumir la ausencia. Supone rehacer rutinas, expectativas y modos de estar en el mundo. «Reconstruimos como podemos», resume Yanguas. Para ello, la aceptación de la propia fragilidad resulta clave. Lejos de entenderla como debilidad, Goikoetxea la reivindica como una posibilidad de conexión. «La fragilidad es una oportunidad para conectar con los demás simplemente mostrándola», afirma.

La soledad no deseada, en definitiva, es una experiencia personal, pero también una cuestión colectiva. No solo está en juego el sufrimiento de quienes la padecen, sino la sociedad que queremos construir. Invertir en relaciones, cuidado y acompañamiento, concluye Yanguas, tiene que ver con algo esencial: la cohesión social y la capacidad de cuidarnos unos a otros.