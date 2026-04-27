HLA Vistahermosa refuerza su Unidad de Neurociencias con la incorporación de la estimulación magnética transcraneal

HLA Vistahermosa ha incorporado a su cartera de servicios la estimulación magnética transcraneal (EMT), un tratamiento innovador y no invasivo que abre nuevas opciones terapéuticas, eficaces, seguras y duraderas, para pacientes con patologías de salud mental y enfermedades neurológicas.

La EMT es una técnica que utiliza pulsos magnéticos para estimular áreas específicas del cerebro implicadas en distintos trastornos, ofreciendo una alternativa eficaz sin necesidad de cirugía ni anestesia.

En el ámbito de la salud mental, este tratamiento ha demostrado su eficacia en pacientes con depresión mayor resistente a fármacos, así como en la mejora de síntomas asociados a trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), trastorno por estrés postraumático (TEPT), esquizofrenia o tratamiento de adicciones.

Además, en el campo neurológico, la estimulación magnética transcraneal se posiciona como una herramienta de apoyo en la rehabilitación tras un ictus, la mejora de la coordinación motora, el control de síntomas en enfermedades como el Parkinson o la epilepsia refractaria, así como en el tratamiento del dolor crónico, incluyendo migrañas y fibromialgia.

Entre sus principales ventajas, la EMT destaca por ser un procedimiento ambulatorio, bien tolerado por los pacientes y que no produce efectos secundarios sistémicos habituales en tratamientos farmacológicos. Asimismo, los estudios avalan que sus beneficios pueden mantenerse durante meses tras la finalización del tratamiento.

“Esta técnica, no invasiva, nos permite ofrecer soluciones efectivas tanto en salud mental como en neurología, aportando una alternativa segura para quienes no han respondido a los tratamientos convencionales y mejorando su calidad de vida. Avanzar en terapias basadas en la evidencia es clave para seguir ofreciendo una atención personalizada y de excelencia a nuestros pacientes”, señalan conjuntamente el Dr. Elvira, especialista en Psiquiatría, y la Dra. Elena Elvira, responsable de la Unidad de Neurología de HLA Vistahermosa.

En esta línea, la Dra. Concha Giner, directora médica del centro destaca que “en HLA Vistahermosa se trabaja para poner a disposición de nuestros pacientes las terapias más avanzadas, siempre desde un enfoque integral y personalizado que mejore su calidad de vida”.

Sobre Grupo Hospitalario HLA

El Grupo Hospitalario HLA es uno de los mayores proveedores hospitalarios de España. Lo componen 18 hospitales y 37 centros médicos multiespecialidad con unidades de referencia en tratamientos de última generación, que trabajan de forma integrada para proporcionar acceso a una asistencia sanitaria de alto nivel.

Mapa de ubicación de HLA Clínica Vistahermosa.

Con 1.300 camas de hospitalización y más de 40 años de experiencia, HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulatoria. Sus profesionales garantizan un modelo de atención que se basa en la excelencia, la innovación, la responsabilidad y un trato humano y cercano con el paciente.