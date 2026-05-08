La cirugía robótica reduce el impacto quirúrgico en pacientes con cáncer de ovario

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Ovario, el Hospital Quirónsalud Torrevieja pone el foco en los avances que está aportando la cirugía robótica en el tratamiento de esta enfermedad, especialmente en pacientes diagnosticadas en estadios iniciales.

Cada año, alrededor de 3.300 mujeres son diagnosticadas de cáncer de ovario en España, un tumor que, pese a tener una menor incidencia que otros cánceres ginecológicos, continúa siendo uno de los de mayor mortalidad. La razón principal es que, en la mayoría de los casos, se detecta en fases avanzadas, cuando las opciones terapéuticas son más complejas y el pronóstico empeora.

“La principal dificultad del cáncer de ovario es que suele diagnosticarse tarde porque sus síntomas son muy inespecíficos y fácilmente confundibles con otros problemas digestivos o hormonales”, explica el doctor Rodolfo Martín Díaz, jefe del Servicio de Ginecología y experto en cirugía robótica ginecológica del Hospital Quirónsalud Torrevieja .

Entre los síntomas más habituales destacan la distensión abdominal, el dolor pélvico, la sensación de saciedad precoz o los cambios digestivos y urinarios. “Muchas pacientes normalizan estas molestias o las relacionan con trastornos gastrointestinales, lo que retrasa la consulta médica y, por tanto, el diagnóstico”, añade el especialista.

El proceso diagnóstico suele iniciarse mediante una ecografía transvaginal y el análisis de marcadores tumorales como el CA-125. En caso de sospecha, se complementa con pruebas de imagen más avanzadas, como el TAC, aunque la confirmación definitiva se obtiene tras el análisis histológico del tejido extirpado durante la cirugía.

Además de la edad , ya que este aumenta a partir de los 50 años, existen otros factores asociados al desarrollo de este tumor, como los antecedentes familiares de cáncer de ovario o mama, las mutaciones genéticas BRCA1 y BRCA2, la endometriosis o determinados tratamientos hormonales prolongados.

Mayor precisión quirúrgica y recuperación más rápida

En los últimos años, la cirugía robótica se ha consolidado como una de las principales herramientas en el abordaje quirúrgico del cáncer de ovario en estadios tempranos. El Hospital Quirónsalud Torrevieja cuenta con experiencia en el uso del sistema robótico Da Vinci, una tecnología que permite realizar intervenciones complejas con una mayor precisión y menor agresividad quirúrgica.

“La cirugía robótica supone una evolución de la laparoscopia tradicional. Nos permite trabajar con visión tridimensional, una precisión milimétrica y una capacidad de movimiento mucho mayor”, señala el doctor Díaz.

Esta técnica está especialmente indicada en pacientes con tumores localizados en estadios I y II o en mujeres seleccionadas para procedimientos de citorreducción. “La valoración preoperatoria es fundamental para determinar qué pacientes pueden beneficiarse de este abordaje mínimamente invasivo”, apunta el especialista.

Entre las principales ventajas de la cirugía robótica destacan un menor sangrado intraoperatorio, menos complicaciones postquirúrgicas, incisiones más pequeñas y una recuperación más rápida tras la intervención. “En muchos casos, las pacientes reciben el alta hospitalaria en apenas dos o tres días y pueden retomar antes su actividad habitual”, explica el doctor Díaz.

Además, en mujeres jóvenes, este tipo de cirugía puede contribuir a preservar la fertilidad en determinados casos seleccionados, al tratarse de una técnica menos agresiva sobre los órganos reproductores.

Más información de la robótica oncológica :

Quirónsalud: tecnología que marca la diferencia en el cuidado

La apuesta de Quirónsalud por la incorporación de innovación tecnológica se fundamenta en un modelo asistencial que prioriza el bienestar del paciente por encima de todo. Al entender la tecnología como el mejor aliado del profesional sanitario, el Grupo incorpora continuamente los equipamientos más avanzados para realizar diagnósticos tempranos y tratamientos mínimamente invasivos. Esta constante actualización ayuda a consolidar una medicina de precisión que aporta mayor seguridad, agiliza los tiempos de recuperación y ofrece soluciones reales a los retos de la sanidad actual.

Quirónsalud en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia

Quirónsalud cuenta con diferentes centros en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, conformando un grupo líder que se encuentra a la vanguardia de la medicina donde las personas son el epicentro.

Quirónsalud se posiciona a la vanguardia de la sanidad privada en la Comunidad Valenciana y Murcia en lo que a dotación tecnológica se refiere, así como en el confort y las prestaciones tanto para el paciente como para los profesionales que prestan sus servicios sus centros.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (once de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación).

Mapa de ubicación de Quirónsalud Alicante.

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.