IMED Dental ofrece una ortodoncia centrada en la salud y el bienestar del paciente

En IMED Dental, la unidad odontológica de IMED Hospitales, este enfoque integral es la base de todos sus tratamientos. Referente en la sanidad privada de Alicante y Valencia, sus clínicas trabajan dentro de un entorno hospitalario que permite ofrecer una atención más completa, con tecnología avanzada y un alto nivel de especialización.

La ortodoncia es la especialidad encargada de alinear los dientes y corregir alteraciones en la posición de los maxilares. Para ello, se basa en la aplicación de fuerzas suaves y controladas que, con el tiempo, permiten desplazar las piezas dentales hasta su posición adecuada. Este proceso aprovecha la capacidad natural del cuerpo para regenerar hueso y tejidos, logrando resultados estables tanto a nivel funcional como estético.

Pero más allá de conseguir una sonrisa armónica, el objetivo principal es corregir lo que en odontología se conoce como maloclusión, una alteración en la mordida que puede dificultar la masticación, favorecer la acumulación de placa o generar sobrecargas musculares. Según los especialistas, una mala alineación dental no tratada puede derivar en problemas que van desde el desgaste prematuro de los dientes hasta molestias en la articulación mandibular.

Un problema que afecta a niños y adultos

Aunque tradicionalmente se ha asociado la ortodoncia a la infancia o la adolescencia, cada vez son más los adultos que recurren a estos tratamientos. En muchos casos, se trata de pacientes que no pudieron corregir estas alteraciones a tiempo, pero también de personas que han desarrollado problemas con los años debido a la pérdida de piezas dentales, traumatismos o cambios en la estructura ósea.

Entre las situaciones más habituales que requieren ortodoncia se encuentran los dientes apiñados o separados en exceso, la sobremordida, las rotaciones dentarias o la pérdida prematura de dientes de leche. Además, algunos trastornos como la respiración bucal o determinados casos de apnea del sueño pueden estar relacionados con alteraciones en la oclusión, lo que refuerza la importancia de un diagnóstico adecuado y personalizado.

La evolución de los tratamientos: más opciones, más comodidad

Uno de los grandes avances en los últimos años ha sido la diversificación de los tratamientos . Hoy, la ortodoncia se adapta mucho mejor al estilo de vida de cada paciente, tanto en términos de estética como de comodidad.

La ortodoncia invisible, basada en alineadores transparentes removibles, se ha convertido en una de las opciones más demandadas, especialmente entre adultos. Su principal ventaja es que pasa prácticamente desapercibida y permite mantener una higiene bucodental más sencilla. Además, al estar diseñada mediante escáner digital, se ajusta con precisión a cada caso.

Junto a esta opción, los brackets continúan siendo una solución eficaz, especialmente en tratamientos más complejos. Los metálicos destacan por su rapidez, mientras que los de cerámica ofrecen un resultado más discreto al mimetizarse con el color del diente. Por su parte, la ortodoncia lingual permite colocar los brackets en la cara interna, haciéndolos invisibles desde el exterior.

En IMED Dental, la elección del tratamiento siempre parte de un diagnóstico personalizado. El equipo de especialistas analiza cada caso para determinar la mejor opción, teniendo en cuenta tanto las necesidades clínicas como las expectativas del paciente.

Uno de los elementos diferenciales de IMED Dental es su integración dentro de IMED Hospitales. / INFORMACIÓN

Salud, función y autoestima

Los beneficios de la ortodoncia van mucho más allá de la estética. Unos dientes bien alineados facilitan la limpieza diaria, reducen el riesgo de caries y enfermedades de las encías y mejoran la eficiencia masticatoria, lo que influye directamente en la digestión. Además, una correcta oclusión evita tensiones innecesarias en la musculatura facial y puede contribuir a mejorar la fonética.

A todo ello se suma un componente emocional importante. La sonrisa influye directamente en la confianza y la calidad de vida, convirtiéndose en un elemento clave en la forma en la que nos relacionamos con los demás.

El valor de un entorno hospitalario

Uno de los elementos diferenciales de IMED Dental es su integración dentro de IMED Hospitales. Este modelo permite ofrecer una odontología más avanzada, con acceso a recursos médicos, protocolos clínicos exigentes y un enfoque multidisciplinar que pone al paciente en el centro.

Además, la compañía facilita el acceso a estos tratamientos mediante diagnóstico médico gratuito y opciones de financiación adaptadas, eliminando barreras a la hora de cuidar la salud bucodental.

IMED Dental cuenta con varias clínicas en la Comunidad Valenciana, con presencia en Benidorm, Elche, Valencia y Gandía, lo que permite a los pacientes acceder a sus tratamientos con facilidad y cercanía.

En un momento en el que la imagen cobra cada vez más importancia, conviene recordar que la ortodoncia no es solo una cuestión estética. Es, sobre todo, una inversión en salud. Porque una sonrisa alineada no solo se ve mejor, también funciona mejor y contribuye al bienestar a largo plazo.

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En IMED Dental, la primera valoración médica es gratuita y sin compromiso.